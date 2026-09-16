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Ange Postecoglou prend vigoureusement la défense de Cristiano Ronaldo après la lourde défaite d’Al-Nassr en Ligue des champions de l’AFC
Une soirée cauchemardesque pour Al-Nassr
Al-Nassr a subi une lourde défaite 4-0 face au club des Émirats arabes unis d'Al Ain mardi. Ce résultat a porté un coup dur aux champions de Saudi Pro League en Ligue des champions de l'AFC (ACL) Elite.
Il s'agit aussi de la plus lourde défaite de la carrière de Ronaldo depuis son arrivée en Arabie saoudite. Cette lourde défaite a immédiatement suscité des questions sur la préparation de l'équipe et sur l'impact global de son attaquant vedette.
Cependant, l'entraîneur Postecoglou a refusé de laisser passer les critiques. L'ancien entraîneur de Tottenham et de Nottingham Forest a fermement soutenu son joueur vedette lors d'une conférence de presse d'après-match tendue.
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Postecoglou se heurte à la presse
L'entraîneur d'Al-Nassr a réagi avec colère lorsqu'un journaliste a mis en doute l'état de préparation de l'équipe et a accusé Ronaldo de ne pas aider le collectif. Postecoglou a immédiatement assumé la responsabilité de la performance, mais a rejeté les accusations portées contre son équipe.
« Vous dites que nous ne nous sommes pas bien préparés, mais vous étiez là », a déclaré Postecoglou, cité par ESPN. « Donc vous ne dites pas la vérité. Soyez honnête. C'est ma responsabilité. Peut-être que je n'ai pas bien fait mon travail. Très bien. Mais s'il vous plaît, ne parlez pas de préparation. »
Défendre une légende du football
Postecoglou s’est montré particulièrement agacé par les affirmations selon lesquelles la légende portugaise n’a « rien » apporté lors de cette lourde défaite. L’entraîneur a mis en avant le récent bilan du buteur de l’attaquant malgré un temps de préparation limité avant la saison.
« Cristiano a déjà marqué trois buts, a déclaré l’entraîneur. Il a eu une préparation limitée. Il ne s’agit pas des joueurs. Les joueurs donnent tout. Ce sont de grands joueurs et ils ont un grand caractère. La responsabilité m’incombe, d’accord ? Mais vous ne devriez pas dire cela de quelqu’un qui continue de montrer l’exemple à tout le monde.
« Et vous devriez faire attention quand vous dites ce genre de choses sur des personnes qui ont bâti une carrière en faisant tous les sacrifices nécessaires pour continuer à jouer. Comme je l’ai dit, vous pouvez me critiquer, aucun problème. C’est d’accord. N’a-t-il pas marqué en trois matches ? N’a-t-il pas eu des occasions aujourd’hui ? »
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Rebondir en championnat
Al-Nassr doit désormais se remobiliser rapidement après ce revers continental humiliant. Le club basé à Riyad occupe actuellement la troisième place du classement de la Saudi Pro League. Il a du terrain à rattraper sur ses grands rivaux Al-Hilal et Al-Ittihad dans la course au titre.
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