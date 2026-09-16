Ange Postecoglou prend vigoureusement la défense de Cristiano Ronaldo après la lourde défaite d’Al-Nassr en Ligue des champions de l’AFC

Al-Nassr a subi une lourde défaite 4-0 face au club des Émirats arabes unis d'Al Ain mardi. Ce résultat a porté un coup dur aux champions de Saudi Pro League en Ligue des champions de l'AFC (ACL) Elite.

Il s'agit aussi de la plus lourde défaite de la carrière de Ronaldo depuis son arrivée en Arabie saoudite. Cette lourde défaite a immédiatement suscité des questions sur la préparation de l'équipe et sur l'impact global de son attaquant vedette.

Cependant, l'entraîneur Postecoglou a refusé de laisser passer les critiques. L'ancien entraîneur de Tottenham et de Nottingham Forest a fermement soutenu son joueur vedette lors d'une conférence de presse d'après-match tendue.