Ange Postecoglou donne son verdict sur le Tottenham « perdu » sous Igor Tudor, en pleine lutte contre la relégation
Les débuts difficiles de Tudor à Tottenham
Tottenham est confronté à une véritable crise, l'ancien entraîneur Postecoglou ayant averti que l'équipe actuelle semblait « perdue » sous la direction de l'entraîneur intérimaire Tudor. Non seulement ils ont perdu 5-2 contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions, mais l'équipe du nord de Londres n'a plus qu'un point d'avance sur la zone de relégation de la Premier League, alors qu'il ne reste plus que neuf matchs à jouer dans une saison morose.
Tudor, qui a pris les rênes après le départ de Thomas Frank, a connu des débuts difficiles, perdant ses quatre matchs à la tête de l'équipe. Le manque d'identité de l'équipe a incité Postecoglou à s'exprimer sur la fragilité psychologique d'un effectif qui semble être en chute libre.
Postecoglou tire la sonnette d'alarme pour les Spurs en difficulté
Postecoglou, s'adressant à TNT Sports, a exprimé sa douleur de voir son ancienne équipe s'effondrer, soulignant que les joueurs ne parviennent pas à atteindre les standards qu'ils s'étaient fixés lorsqu'il était à la tête de l'équipe.
« Cela me fait mal de voir cela », a admis Postecoglou. « On dirait que les joueurs sont assez perdus en ce moment. La pression est évidente et c'est une période vraiment difficile. Tout cela s'est manifesté dans ce qui s'est passé hier soir : le pire scénario possible contre une équipe à l'extérieur, l'Atlético, qui ne baisse jamais son niveau de performance. Ce fut un début cauchemardesque pour eux.
« Personne ne peut objectivement affirmer que ces joueurs jouent à leur meilleur niveau. Il faut essayer d'alléger la pression qui pèse sur eux. Même hier soir, je pensais que c'était une formidable opportunité pour eux, car ils ont bien joué en Ligue des champions et ils sont bien placés dans le tirage au sort. L'Atlético à l'extérieur, c'est difficile, mais il faut quand même les ramener à Tottenham.
Je suis sûr qu'ils se sont déjà entraînés sur ce terrain, mais vu le nombre de fois où ils ont glissé, je pense que c'est encore la pression, un véritable désespoir dans tout ce qu'ils font. Mentalement, ils sont désespérés et cela se manifeste physiquement, en précipitant les choses. C'est difficile de commenter de l'extérieur, mais pour moi, il s'agit de leur insuffler une certaine confiance : leur montrer les joueurs qu'ils sont, pas les joueurs qu'ils pourraient être. »
Éviter le mauvais côté de l'histoire
À l'approche du déplacement à Anfield pour affronter Liverpool, Postecoglou a exhorté ses joueurs à retrouver le caractère qui leur a permis de remporter la Ligue Europa il y a tout juste un an. Il a averti que le club ne pouvait se permettre de faire un nouveau « pas en arrière » alors qu'il lutte pour se maintenir en première division, dans un contexte où la pression s'intensifie pour que Tudor soit remplacé par un entraîneur permanent.
« Si j'étais là-bas maintenant, c'est ce que je leur dirais : ne passez pas à la postérité pour la mauvaise raison », a déclaré Postecoglou. « Vous avez une grande motivation, ne soyez pas le groupe qui fait un pas en arrière maintenant, car c'est ce groupe qui a remporté le succès après 17 ans [en remportant l'UEFA Europa League].
Laissez-moi vous dire que pour remporter l'Europa League l'année dernière, nous n'aurions pas pu le faire sans caractère. Nous étions également sous pression l'année dernière, mais j'ai vu un groupe de joueurs absolument déterminés à créer quelque chose de spécial. Cela existe. »
Des rencontres décisives en fin de saison
Après un déplacement à Liverpool ce week-end, les Spurs affronteront l'Atlético à domicile lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ils disputeront ensuite les huit derniers matches de Premier League dans l'espoir de se maintenir dans l'élite anglaise, notamment contre Chelsea, Aston Villa et Leeds United, leur rival dans la lutte contre la relégation.
