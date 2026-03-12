Ange Postecoglou donne son verdict sur le Tottenham « perdu » sous Igor Tudor, en pleine lutte contre la relégation

Postecoglou, s'adressant à TNT Sports, a exprimé sa douleur de voir son ancienne équipe s'effondrer, soulignant que les joueurs ne parviennent pas à atteindre les standards qu'ils s'étaient fixés lorsqu'il était à la tête de l'équipe.

« Cela me fait mal de voir cela », a admis Postecoglou. « On dirait que les joueurs sont assez perdus en ce moment. La pression est évidente et c'est une période vraiment difficile. Tout cela s'est manifesté dans ce qui s'est passé hier soir : le pire scénario possible contre une équipe à l'extérieur, l'Atlético, qui ne baisse jamais son niveau de performance. Ce fut un début cauchemardesque pour eux.

« Personne ne peut objectivement affirmer que ces joueurs jouent à leur meilleur niveau. Il faut essayer d'alléger la pression qui pèse sur eux. Même hier soir, je pensais que c'était une formidable opportunité pour eux, car ils ont bien joué en Ligue des champions et ils sont bien placés dans le tirage au sort. L'Atlético à l'extérieur, c'est difficile, mais il faut quand même les ramener à Tottenham.

Je suis sûr qu'ils se sont déjà entraînés sur ce terrain, mais vu le nombre de fois où ils ont glissé, je pense que c'est encore la pression, un véritable désespoir dans tout ce qu'ils font. Mentalement, ils sont désespérés et cela se manifeste physiquement, en précipitant les choses. C'est difficile de commenter de l'extérieur, mais pour moi, il s'agit de leur insuffler une certaine confiance : leur montrer les joueurs qu'ils sont, pas les joueurs qu'ils pourraient être. »