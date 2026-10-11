Manchester City s'apprête à vivre l'un de ses matches les plus délicats de la saison, en se rendant à Liverpool sur la pelouse d'Anfield, dimanche, dans une atmosphère chargée d'hostilité et de colère, après que l'affaire des infractions financières a jeté une ombre pesante sur le club anglais et ravivé les plaies d'une rivalité historique entre les deux équipes.

Alors que City occupe la première place de la Premier League, le club se retrouve face à une bataille qui dépasse les limites du terrain, sur fond de condamnation pour les chefs d'accusation financiers contestés et de poursuite des procédures judiciaires, susceptibles de déterminer le sort de sa saison, voire de redessiner les contours de la course aux titres en Angleterre.

Le déplacement à Liverpool ne sera pas seulement un nouveau test sportif pour l'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca, qui a pris les rênes après Pep Guardiola : ce sera aussi la première apparition de Manchester City en championnat depuis la décision de la commission indépendante, avec un accueil hostile attendu de la part du public d'Anfield, qui a toujours vu dans son rival un adversaire ayant tiré profit de sa supériorité financière dans la lutte pour les trophées.

Si Manchester City devait établir une liste des stades qu'il préférerait éviter en pleine crise actuelle, Anfield y figurerait probablement en tête, au vu de la longue histoire de tensions entre les deux clubs et du sentiment accumulé chez les supporters de Liverpool que leur équipe a perdu des titres qu'elle aurait pu remporter.

Liverpool a en effet terminé les saisons 2013-2014, 2018-2019 et 2021-2022 à la deuxième place, derrière Manchester City, avec un seul point d'écart lors des deux dernières, ce qui a fait de cette rivalité l'un des duels nationaux les plus passionnants de ces dernières années, en particulier au regard de l'affrontement tactique et intellectuel entre Guardiola et Jürgen Klopp.

La rivalité ne s'est pas limitée aux résultats et aux performances sur le terrain : elle s'est étendue à de vifs débats entre supporters quant à l'influence de la puissance financière de Manchester City sur l'équilibre de la compétition, selon la British Broadcasting Corporation, la « BBC ».

Une partie des supporters de Liverpool continue de penser que leur équipe aurait pu décrocher davantage de titres sans la supériorité financière dont a bénéficié son rival, une question devenue encore plus sensible après les développements de l'affaire liée aux règles financières de la Premier League.

De leur côté, les partisans de City soutiennent que les succès obtenus par leur équipe sont le fruit d'un travail technique remarquable, de la qualité des joueurs et du niveau exceptionnel affiché par les équipes construites par Guardiola au fil des années.

Mais l'affaire financière a donné à ce désaccord une nouvelle dimension : le débat ne se limite plus aux comparaisons sportives, il porte désormais sur la régularité des conditions dans lesquelles certains succès ont été obtenus, et sur les décisions qui pourraient être rendues au terme du parcours judiciaire.