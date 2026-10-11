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Fans Celebrate As Liverpool FC Lift The Premiership Trophy At AnfieldGetty Images News
Karim Malim
Traduit par

Anfield ouvre les portes de l'enfer : les victoires de Manchester City vont-elles perdre toute valeur ?

FEATURES
E. Maresca
P. Guardiola
A. Iraola
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Italie
Espagne
Angleterre

Leadership en suspens sur décision disciplinaire : l'incertitude menace la saison de Maresca

Manchester City s'apprête à vivre l'un de ses matches les plus délicats de la saison, en se rendant à Liverpool sur la pelouse d'Anfield, dimanche, dans une atmosphère chargée d'hostilité et de colère, après que l'affaire des infractions financières a jeté une ombre pesante sur le club anglais et ravivé les plaies d'une rivalité historique entre les deux équipes.

Alors que City occupe la première place de la Premier League, le club se retrouve face à une bataille qui dépasse les limites du terrain, sur fond de condamnation pour les chefs d'accusation financiers contestés et de poursuite des procédures judiciaires, susceptibles de déterminer le sort de sa saison, voire de redessiner les contours de la course aux titres en Angleterre.

Le déplacement à Liverpool ne sera pas seulement un nouveau test sportif pour l'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca, qui a pris les rênes après Pep Guardiola : ce sera aussi la première apparition de Manchester City en championnat depuis la décision de la commission indépendante, avec un accueil hostile attendu de la part du public d'Anfield, qui a toujours vu dans son rival un adversaire ayant tiré profit de sa supériorité financière dans la lutte pour les trophées.

Si Manchester City devait établir une liste des stades qu'il préférerait éviter en pleine crise actuelle, Anfield y figurerait probablement en tête, au vu de la longue histoire de tensions entre les deux clubs et du sentiment accumulé chez les supporters de Liverpool que leur équipe a perdu des titres qu'elle aurait pu remporter.

Liverpool a en effet terminé les saisons 2013-2014, 2018-2019 et 2021-2022 à la deuxième place, derrière Manchester City, avec un seul point d'écart lors des deux dernières, ce qui a fait de cette rivalité l'un des duels nationaux les plus passionnants de ces dernières années, en particulier au regard de l'affrontement tactique et intellectuel entre Guardiola et Jürgen Klopp.

La rivalité ne s'est pas limitée aux résultats et aux performances sur le terrain : elle s'est étendue à de vifs débats entre supporters quant à l'influence de la puissance financière de Manchester City sur l'équilibre de la compétition, selon la British Broadcasting Corporation, la « BBC ».

Une partie des supporters de Liverpool continue de penser que leur équipe aurait pu décrocher davantage de titres sans la supériorité financière dont a bénéficié son rival, une question devenue encore plus sensible après les développements de l'affaire liée aux règles financières de la Premier League.

De leur côté, les partisans de City soutiennent que les succès obtenus par leur équipe sont le fruit d'un travail technique remarquable, de la qualité des joueurs et du niveau exceptionnel affiché par les équipes construites par Guardiola au fil des années.

Mais l'affaire financière a donné à ce désaccord une nouvelle dimension : le débat ne se limite plus aux comparaisons sportives, il porte désormais sur la régularité des conditions dans lesquelles certains succès ont été obtenus, et sur les décisions qui pourraient être rendues au terme du parcours judiciaire.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    Condamnation historique et appel qui suspend le sort de la saison

    Manchester City aborde cette échéance en continuant de clamer son innocence, après avoir fait appel de la décision de la commission indépendante qui l'a reconnu coupable des chefs d'accusation liés aux violations des règles financières sur la période allant des saisons 2009-2010 à 2017-2018.

    Malgré la fermeté du club sur sa position, l'affaire a pesé sur la saison en cours, en particulier alors que la détermination des sanctions éventuelles se fait toujours attendre, pendant que les instances concernées suivent les développements juridiques liés à cet appel.

    Le problème principal réside dans l'incertitude qui entoure l'avenir du club, car la question ne porte pas seulement sur le fait de savoir si Manchester City sera sanctionné ou non, mais aussi sur la nature de cette sanction et son impact sur ses résultats et sa place au classement.

    Les scénarios évoqués comprennent des hypothèses sévères, parmi lesquelles un retrait de points à titre exceptionnel, une relégation à un échelon inférieur, ou encore d'autres sanctions susceptibles de modifier le cours de la compétition. Ces hypothèses restent toutefois suspendues aux procédures juridiques et aux décisions finales, et ne peuvent être considérées comme des conclusions acquises.

    C'est là qu'apparaît la question qui hante la Premier League : comment évaluer la saison de Manchester City si elle se conclut par un titre, alors que le sort de l'affaire qui menace sa stabilité demeure en suspens ?

    Car à chaque victoire du club, le débat restera posé quant à l'incidence des développements juridiques sur la valeur de sa performance, et les calculs de la course au titre deviendront plus complexes si des sanctions tombent ultérieurement, surtout si elles se répercutent sur le classement des équipes ou sur leurs chances de qualification pour les compétitions européennes.

    Dans cette perspective, des observateurs craignent que la saison ne se transforme en une course entourée de points d'interrogation, au lieu d'être une compétition claire dont les résultats se décident selon ce que les équipes produisent sur le terrain.


  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP

    Maresca, l'héritage de Guardiola et le poids de l'affaire

    Enzo Maresca s'est retrouvé face à un double défi depuis qu'il a pris les rênes de Manchester City. Il n'a pas seulement hérité d'une équipe habituée à jouer les titres, il a aussi reçu la responsabilité de gérer les retombées d'une affaire financière de grande ampleur qui place le club sous une pression constante.

    À l'approche du choc face à Liverpool, l'entraîneur est apparu serein lors de la conférence de presse, malgré les questions répétées au sujet de la condamnation et de l'appel, affirmant que sa concentration était tournée vers la préparation du match et que sa confiance dans la direction du club et dans ses dirigeants demeurait inébranlable.

    Maresca a déclaré : « La raison qui m'a poussé à rejoindre ce club, c'est ma confiance totale, à 100 %, dans le propriétaire, le directeur général, le directeur sportif et tous les piliers de l'institution. Je n'ai donc pas le moindre doute à ce sujet. »

    Il a ajouté, au sujet de la rencontre à venir : « Ce sera assurément un match difficile. Nous devons être prêts et concentrés sur la partie, même si nous savons quelle est la nature de l'ambiance à Anfield. »

    Et de poursuivre : « L'atmosphère sera peut-être encore plus difficile en raison de la situation actuelle, mais notre devoir reste de donner le meilleur de nous-mêmes et d'essayer de gagner le match. Disputer de telles rencontres fait partie des raisons qui m'ont conduit à devenir entraîneur. »

    Les propos du technicien traduisent sa volonté de préserver ses joueurs des pressions extérieures et de maintenir l'attention sur l'aspect sportif. Mais la tâche ne sera pas aisée, alors que les discussions autour de l'affaire s'intensifient, avec les interrogations qu'elles suscitent sur l'avenir du club.

    Maresca a également insisté sur sa confiance dans le succès de l'appel, employant une formule qui reflète sa foi en la capacité du club à remporter la bataille juridique. Manchester City maintient que la décision de la commission comporte des erreurs fondamentales relatives au droit, aux principes et aux faits, estimant qu'il s'agit d'une décision infondée.

    De son côté, la commission indépendante a utilisé le qualificatif de « fictif » à huit reprises en évoquant certaines opérations financières du club, selon les détails de l'affaire, notamment des accusations portant sur une surévaluation des revenus de plus de 900 millions de livres sterling au travers de transactions qualifiées de fictives par la commission.

    Entre la position du club et la décision de la commission, le dernier mot reste en suspens jusqu'à l'achèvement des procédures judiciaires, ce qui fait de cette affaire une source de pression permanente sur le staff technique et les joueurs, même durant les périodes où l'équipe obtient des résultats positifs.


  • imago-sport-1073223814.jpgFocus Images

    Alan Shearer met en garde contre une crise qui menace la crédibilité du championnat

    La polémique autour de cette affaire ne se limite plus aux supporters de Manchester City et de Liverpool : elle s'est étendue à des figures majeures du football anglais, parmi lesquelles Alan Shearer, ancien attaquant de la sélection d'Angleterre, qui a averti qu'un flou persistant risquait de nuire à l'image de la compétition et à sa crédibilité.

    Dans des déclarations à la radio "BBC Radio 5 Live Sport", Shearer a estimé que la longueur de l'attente avant de connaître les conséquences de l'affaire donne une très mauvaise impression, soulignant que la Premier League n'avait pas connu d'affaire comparable depuis sa création en 1992.

    Il a ajouté que l'ampleur du dossier reflète sa gravité, affirmant que la crédibilité est un élément essentiel dans le football et que les supporters des autres clubs suivront de très près ce qui va se passer. Et de poursuivre : "Ils sont sur le point d'affronter la colère de tous les clubs, en commençant par le stade d'Anfield."

    Shearer a insisté sur la nécessité de trancher la question dans les plus brefs délais, rappelant que Manchester City a dépensé des sommes considérables durant l'été, obtenu de bons résultats, et pourrait enchaîner les victoires pendant plusieurs mois, voire terminer la saison avec le titre.

    Pour l'ancien attaquant anglais, laisser la situation en suspens pourrait créer un scénario extrêmement complexe, le club pouvant en effet connaître de grands succès sportifs avant que des décisions judiciaires n'apparaissent plus tard et n'influent sur l'évaluation de la saison ou sur ses résultats. Il a ajouté que les répercussions de l'affaire ne peuvent pas être circonscrites à l'heure actuelle, y voyant une crise énorme dont les conclusions finales restent inconnues.

    Les propos de Shearer mettent en lumière un autre aspect de la crise : plus l'attente se prolonge, plus il devient difficile de séparer la compétition sportive du processus judiciaire, et plus il devient compliqué d'ignorer les questions qui seront soulevées quant à l'équité de la compétition, que ce soit parmi les supporters des clubs ou au sein du milieu du football.


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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool dans l'attente de l'inconnu : la concentration se porte sur le terrain

    De son côté, Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a souligné que l'incertitude représentait l'aspect le plus gênant de cette affaire, d'autant que personne ne sait précisément quelle tournure prendront les prochains développements.

    Iraola, qui s'apprête à vivre sa première expérience dans une rencontre entre deux grands de la Premier League, a déclaré : « Le pire dans tout cela, c'est peut-être l'incertitude, car personne ne sait ce qui va se passer. Nous devons nous concentrer sur Liverpool et être le meilleur club et la meilleure équipe possible. C'est le défi auquel je suis confronté. »

    Ces propos montrent que l'impact de ce flou ne se limite pas à Manchester City, mais s'étend à ses concurrents, qui se retrouvent face à une affaire susceptible d'influer sur la physionomie de la lutte en fin de saison.

    Pour autant, le défi immédiat de Liverpool consiste à profiter de l'avantage du terrain et du public pour obtenir un résultat positif, sans laisser le bruit autour de cette affaire perturber sa préparation technique.

    Quant à Manchester City, le club doit aborder cette rencontre comme un véritable test de son caractère et de sa capacité à encaisser la pression, d'autant qu'un faux pas à Anfield accentuerait les critiques, alors qu'une victoire pourrait offrir à l'équipe un précieux coup de fouet moral à un moment extrêmement sensible.


  • Liverpool FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Anfield s'apprête à exploser, et la police relève son niveau d'alerte

    L'atmosphère à Anfield devrait être exceptionnellement électrique, au vu de la colère suscitée par cette affaire parmi les supporters des clubs rivaux, et notamment ceux de Liverpool, qui gardent des souvenirs amers de leurs précédentes luttes avec Manchester City.

    Le public du virage du «Kop» n'attendra pas la fin de la procédure judiciaire ni le résultat de l'appel pour exprimer sa position. L'ambiance devrait être bruyante et hostile, transformant la rencontre en un difficile test mental pour les joueurs de l'équipe visiteuse.

    Dans ce contexte, Tony Pulis, ancien entraîneur de Stoke City, a appelé Manchester City à aborder les circonstances qui l'entourent avec une mentalité d'assiégé, estimant que l'équipe a besoin de faire bloc sur le terrain comme en dehors, plutôt que de se préoccuper des critiques.

    Dans une chronique publiée par «BBC Sport», Pulis a déclaré qu'il avait toujours aimé le rôle de l'outsider qui cherche à faire mentir les pronostics, soulignant que ce que l'on attend des joueurs de City et de ses supporters, c'est de s'accrocher à cet esprit de défi, de montrer du respect envers le club et de continuer à se battre.

    Les préoccupations sécuritaires prennent une importance supplémentaire au regard d'événements survenus par le passé aux alentours d'Anfield. En avril 2018, le bus de Manchester City avait été attaqué à coups de bouteilles et de feux d'artifice lors de son arrivée au stade, avant la confrontation face à Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions.

    Malgré l'examen de près de 130 heures d'enregistrements vidéo des débordements, la police du Merseyside n'avait pas réussi à identifier les responsables de l'attaque, tandis que l'UEFA avait infligé à Liverpool une amende de 17 500 livres sterling à la suite de cet incident.

    En gardant ces événements en mémoire, la police du Merseyside a assuré qu'elle mettrait en place un dispositif de sécurité adapté pour gérer la rencontre, dans ce climat tendu qui devrait entourer le stade et ses alentours.

    Cela ne signifie pas qu'une répétition des événements du passé soit inévitable, mais cela met en lumière la nécessité d'une bonne préparation et de garantir la sécurité des joueurs et des supporters, en particulier lors d'un match porteur d'une charge sportive, compétitive et politique qui dépasse l'ordinaire.


  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Le titre perd-il de sa valeur si City est sacré ?

    Entre ses ambitions de lutter pour le titre et le spectre des sanctions, Manchester City traverse une période qui ne ressemble à aucune des saisons précédentes. L'équipe, habituée à voir ses résultats et ses statistiques au cœur des débats, se retrouve aujourd'hui contrainte de livrer une bataille parallèle pour prouver la légitimité de sa position, alors que les clubs rivaux et les supporters attendent l'issue des procédures judiciaires.

    Le duel face à Liverpool reste un test difficile sur les plans technique, physique et mental, compte tenu de la force de l'adversaire, de la difficulté de jouer à Anfield et de l'ampleur des pressions qui entourent Manchester City. Mais la plus grande question ne se réglera pas en 90 minutes, quel que soit le résultat. Une victoire pourrait offrir à l'équipe trois points précieux, mais elle ne mettra pas fin à la polémique autour de l'affaire, tout comme une défaite ne scellera pas à elle seule le sort de sa saison.

    En définitive, l'avenir du club restera lié à l'issue des procédures judiciaires et de l'appel, et non à ce qui se passera lors d'un seul match. Et tant que la situation ne sera pas clarifiée, la première place de Manchester City restera entourée de points d'interrogation, et chaque pas franchi par l'équipe continuera d'être scruté et critiqué.

    Quant à Anfield, ce sera la première étape où City mesurera clairement l'ampleur de la colère accumulée contre lui, dans un match qui pourrait lui donner un nouvel élan pour poursuivre la course au titre, ou alourdir encore les pressions qui l'entourent. Entre ces deux hypothèses demeure la question qui hante toute la saison : Manchester City peut-il préserver la valeur de ses accomplissements sportifs, alors que tout le monde attend le dernier mot dans l'une des affaires les plus controversées de l'histoire de la Premier League ?


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