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« Anéanti ! » - Ian Wright affirme que Mikel Arteta ne serait PAS satisfait du transfert estival d'Arsenal après avoir échoué à recruter la star de Chelsea
Privé d’une force de frappe de classe mondiale
Arsenal a réalisé un mercato estival productif, en recrutant Bruno Guimaraes, Ezri Konsa et Christos Tzolis pour renforcer son effectif. Cependant, le club a eu du mal à recruter l’attaquant de tout premier plan souhaité par Arteta. Ses lacunes offensives ont été mises en lumière lors de la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en mai, ce qui a déclenché la recherche d’un joueur capable de faire la différence.
Malgré des efforts considérables, Arsenal s’est heurté à des refus répétés sur le marché. Vinicius Jr du Real Madrid a rejeté un transfert, privilégiant un nouveau contrat en Espagne, tandis que Julian Alvarez a attendu Barcelone malgré les négociations insistantes d’Arsenal avec l’Atletico Madrid.
Le raté le plus douloureux, toutefois, a été Morgan Rogers. D’abord identifié comme une cible prioritaire, le joueur de 24 ans a échappé à Arsenal. Après l’élimination de l’Angleterre à la Coupe du monde, Chelsea s’est engouffré dans la brèche et a bouclé l’arrivée de l’attaquant pour la somme vertigineuse de 117 millions de livres sterling.
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Wright exprime ses inquiétudes concernant le mercato
S’exprimant dans le podcast Stick to Football, Wright a fait part de sa consternation face à l’échec d’Arsenal à recruter un attaquant de tout premier plan. Il a suggéré qu’Arteta partagera sa frustration, surtout après avoir clairement identifié le besoin de renforts à la suite de leur désillusion européenne contre le PSG.
« Ce n’est pas un mercato catastrophique, mais si j’étais Mikel, je ne serais pas content de la façon dont ce mercato s’est déroulé, simplement parce qu’on a encore vécu un mercato sans recruter cet attaquant », a déclaré Wright. « Mikel a parlé de recruter des joueurs pour nous faire passer à ce niveau, il l’a encore fait après Paris, où nous n’avions pas ce joueur capable de les faire sauter. C’est le joueur que Mikel voulait. Ils ont poursuivi Vini jusqu’au bout du monde et ont laissé Morgan Rogers en suspens. »
L’ancien attaquant des Gunners a également avancé l’idée que la poursuite très médiatisée de Vinicius Jr par Arsenal a pu braquer Rogers. Il estime que la recrue de Chelsea aurait volontiers rejoint l’Emirates Stadium si le club l’avait priorisé.
« Il s’est passé quelque chose à Arsenal dans la manière dont ils s’y prenaient pour Vini », a ajouté Wright. « Si vous êtes un joueur et que vous voyez une équipe aller le chercher, vous vous dites : “Je croyais qu’ils s’intéressaient à moi ?” Chelsea s’est dit que, si vous n’alliez pas payer, eux allaient le faire. Je suis dégoûté, j’aurais adoré qu’il vienne. »
Le coût d’un échec à recruter un joueur décisif
Alors que son collègue consultant Gary Neville affirmait qu'Arsenal possédait déjà suffisamment de puissance offensive, Wright est resté catégorique : Rogers correspondait exactement au profil de joueur recherché par Arteta. Même avec les retours de Bukayo Saka, Martin Odegaard et Kai Havertz à la compétition, le manque de réalisme pourrait coûter cher.
« Je pense que nous avions besoin de Rogers, a poursuivi Wright. Vous dites que nous avons ce type de joueurs, mais c'est ce que Mikel voulait. C'est un poste où nous avons besoin de ce joueur. C'est celui avec lequel nous étions liés il y a longtemps et il aurait adoré venir, je le sens. »
L'incapacité d'Arsenal à finaliser les dossiers Rogers, Alvarez ou Vinicius Jr le laisse fortement dépendant de sa ligne d'attaque actuelle. La pression sera désormais sur Arteta, qui devra tirer encore davantage d'un effectif qui a déjà connu du succès sur la scène nationale.
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Un derby londonien très attendu se profile
Malgré les déconvenues sur le marché des transferts, Arsenal a entamé sa nouvelle campagne nationale de manière parfaite. L’équipe d’Arteta a enchaîné deux victoires lors de ses deux premiers matches sans encaisser le moindre but.
Le véritable test de la profondeur de son effectif et de ses options offensives arrivera très მალე, puisque Arsenal et Chelsea s’affronteront ce dimanche. Ce derby londonien à fort enjeu donnera à Arsenal un aperçu direct de l’attaquant à 117 M£ qui lui a échappé plus tôt lors de ce mercato.
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