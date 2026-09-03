Arsenal a réalisé un mercato estival productif, en recrutant Bruno Guimaraes, Ezri Konsa et Christos Tzolis pour renforcer son effectif. Cependant, le club a eu du mal à recruter l’attaquant de tout premier plan souhaité par Arteta. Ses lacunes offensives ont été mises en lumière lors de la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en mai, ce qui a déclenché la recherche d’un joueur capable de faire la différence.

Malgré des efforts considérables, Arsenal s’est heurté à des refus répétés sur le marché. Vinicius Jr du Real Madrid a rejeté un transfert, privilégiant un nouveau contrat en Espagne, tandis que Julian Alvarez a attendu Barcelone malgré les négociations insistantes d’Arsenal avec l’Atletico Madrid.

Le raté le plus douloureux, toutefois, a été Morgan Rogers. D’abord identifié comme une cible prioritaire, le joueur de 24 ans a échappé à Arsenal. Après l’élimination de l’Angleterre à la Coupe du monde, Chelsea s’est engouffré dans la brèche et a bouclé l’arrivée de l’attaquant pour la somme vertigineuse de 117 millions de livres sterling.



