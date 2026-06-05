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Andy Robertson rejoint Tottenham ! Le club londonien a officialisé l’accord, et Roberto De Zerbi a salué l’arrivée de l’ex-star de Liverpool, qu’il qualifie d’« exceptionnelle »
Les Spurs recrutent un arrière latéral expérimenté
Tottenham a officialisé l’arrivée du capitaine écossais Robertson, en tant que joueur libre, après la décision du défenseur de ne pas prolonger son contrat à Anfield. Âgé de 32 ans, le latéral gauche avait déjà été ciblé par les Spurs en janvier, sous l’ère de l’ancien entraîneur Thomas Frank, mais Liverpool avait alors gelé les discussions faute d’avoir pu rapatrier Kostas Tsimikas, prêté à la Roma. Robertson pose désormais ses valises dans le nord de Londres, mettant fin à neuf années riches en trophées sur les bords de la Mersey.
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De Zerbi salue ses qualités de leader
L'ancien défenseur de Hull City arrive avec un palmarès impressionnant, s'étant forgé une réputation d'élite grâce à son jeu plein de personnalité et de cœur.
À l’occasion de cette première recrue majeure de l’été, l’entraîneur de Tottenham, De Zerbi, a déclaré : « Andy est quelqu’un que j’admire depuis plusieurs années et il apportera à notre équipe des qualités techniques exceptionnelles, de l’expérience, un leadership et une mentalité hors du commun. C’est un gagnant confirmé au plus haut niveau depuis longtemps et il a tout pour devenir un joueur clé pour nous, tant sur le terrain qu’en dehors. »
Lange se distingue par son professionnalisme de premier plan.
Robertson a connu une brillante carrière dans le Merseyside après avoir rejoint le club en provenance de Hull en 2017. Il a disputé 378 matches et remporté la Ligue des champions, la FA Cup, deux Coupes de la Ligue et deux titres de Premier League, dont son deuxième titre national en 2025.
Commentant ce transfert, le directeur sportif de Tottenham, Johan Lange, a déclaré : « Ses qualités, son caractère et son leadership ont été évidents tout au long d’une carrière au cours de laquelle il a régulièrement disputé – et remporté – des titres majeurs. Le professionnalisme et l’engagement d’Andy seront également inestimables pour le développement de notre équipe, et il partage notre ambition et notre détermination à ramener le succès au club. »
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La nomination au poste de capitaine pour la Coupe du monde intervient juste avant le grand défi.
Avant de retrouver ses nouveaux coéquipiers de Tottenham, Robertson ajoutera une 93e sélection à son palmarès en guidant l’Écosse lors de la Coupe du monde cet été, marquant la première participation du pays à la compétition depuis le début du siècle.
À son retour, le latéral gauche expérimenté devra immédiatement aider les Spurs, en pleine transition, à retrouver un second souffle après un maintien acquis lors de la dernière journée du précédent exercice. De Zerbi s’appuiera sur la mentalité d’élite de son nouveau joueur pour mener à bien une pré-saison de reconstruction exigeante.