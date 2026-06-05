Andy Robertson rejoint Tottenham ! Le club londonien a officialisé l’accord, et Roberto De Zerbi a salué l’arrivée de l’ex-star de Liverpool, qu’il qualifie d’« exceptionnelle »

L'ancien défenseur de Hull City arrive avec un palmarès impressionnant, s'étant forgé une réputation d'élite grâce à son jeu plein de personnalité et de cœur.

À l’occasion de cette première recrue majeure de l’été, l’entraîneur de Tottenham, De Zerbi, a déclaré : « Andy est quelqu’un que j’admire depuis plusieurs années et il apportera à notre équipe des qualités techniques exceptionnelles, de l’expérience, un leadership et une mentalité hors du commun. C’est un gagnant confirmé au plus haut niveau depuis longtemps et il a tout pour devenir un joueur clé pour nous, tant sur le terrain qu’en dehors. »