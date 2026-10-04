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Adhe Makayasa
Traduit par

Andy Robertson rejoint Kenny Dalglish dans le cercle très fermé des 100 sélections alors que l’Écosse décroche sa première victoire sous Sebastien Pocognoli

A. Robertson
Écosse
Macédoine du Nord vs Écosse
Macédoine du Nord
UEFA Nations League B

Andy Robertson a célébré un cap historique en devenant seulement le deuxième homme à atteindre la barre des 100 sélections avec l’Écosse lors de la victoire de samedi en Ligue des nations. Le capitaine de l’Écosse a mené son équipe vers un succès capital 2-0 à l’extérieur contre la Macédoine du Nord, offrant au sélectionneur Sebastien Pocognoli son premier triomphe depuis sa prise de fonctions à la tête de l’équipe nationale.

  • Soirée historique pour le capitaine de l’Écosse

    L’Écosse a enfin lancé sa campagne 2026-2027 de Ligue des nations de l’UEFA avec une précieuse victoire 2-0 à l’extérieur à Skopje. Disputée à la Toshe Proeski Arena, la rencontre a vu Robertson devenir seulement le deuxième joueur de l’histoire du football masculin écossais à atteindre les 100 sélections, en suivant les traces de Dalglish (102).

    S’exprimant auprès de BBC Scotland après le coup de sifflet final, l’ancien arrière gauche de Liverpool a admis : « Cela représente tout pour moi, et cela représente tout pour ma famille. Je suis parti désormais 100 fois ; je dois plaindre ma femme ! Ça a été un parcours incroyable. Je me souviens de mon premier match, et ça a été un processus depuis. C’est émouvant pour moi. J’aime ce pays, il n’y a qu’une seule personne avant moi, dans le football masculin, à avoir fait ça, donc c’est un accomplissement assez spécial. »

  • imago-sport-1084103617.jpgBall Raw Images

    Sur les traces de Dalglish sur plusieurs fronts

    En adoptant un rôle offensif inhabituellement agressif dans le dernier tiers pour marquer le coup, Robertson a tenté sa chance à quatre reprises au cours des 13 premières minutes et a plaisanté : « Je pensais que Kenny Dalglish allait s’inquiéter pour son record de buts dans les premières minutes ! J’ai eu environ six tirs ! Ils m’ont fait une belle présentation ; je leur ai dit que je voulais la victoire. Les gars ont très bien fait pour aller chercher la victoire, ce sera quelque chose de spécial pour moi et ma famille. »

    La spectaculaire frappe enroulée de Kieron Bowie à la septième minute a donné le ton, l’attaquant inscrivant avec style son premier but international en senior.

  • Drame et domination à Skopje

    Les visiteurs ont maîtrisé la rencontre malgré une fin de match tendue sur le plan défensif après l’expulsion directe de Scott McKenna. John McGinn a transformé avec sang-froid un penalty à la 69e minute, à la suite d’un cafouillage dans la surface, mettant ainsi pratiquement fin à la résistance des hôtes. Cette prestation pleine de détermination apporte un immense soulagement à un groupe qui se remet de précédents revers contre la Slovénie et la Suisse, prouvant que les joueurs assimilent rapidement les exigences tactiques du nouveau staff technique.

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    En vue de la Ligue des nations

    Ce total maximal permet à l’Écosse de grimper à la troisième place du groupe B1 au classement de la Ligue des nations de l’UEFA 2026-2027. L’attention se tourne rapidement vers une réception de la Slovénie à Hampden Park le 6 octobre. Cette rencontre de la quatrième journée conclura la fenêtre automnale avant la reprise de la phase de groupes avec le dernier match à deux volets en novembre.

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