L’Écosse a enfin lancé sa campagne 2026-2027 de Ligue des nations de l’UEFA avec une précieuse victoire 2-0 à l’extérieur à Skopje. Disputée à la Toshe Proeski Arena, la rencontre a vu Robertson devenir seulement le deuxième joueur de l’histoire du football masculin écossais à atteindre les 100 sélections, en suivant les traces de Dalglish (102).

S’exprimant auprès de BBC Scotland après le coup de sifflet final, l’ancien arrière gauche de Liverpool a admis : « Cela représente tout pour moi, et cela représente tout pour ma famille. Je suis parti désormais 100 fois ; je dois plaindre ma femme ! Ça a été un parcours incroyable. Je me souviens de mon premier match, et ça a été un processus depuis. C’est émouvant pour moi. J’aime ce pays, il n’y a qu’une seule personne avant moi, dans le football masculin, à avoir fait ça, donc c’est un accomplissement assez spécial. »