AFP
Traduit par
Andy Robertson pourrait suivre Scott McTominay en Italie, plusieurs clubs de Serie A s’intéressant à l’arrière gauche de Liverpool, tout comme au gardien Alisson
La Juventus se lance à la conquête de Robertson
Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Juventus s’intéresserait à Robertson, dont l’aventure de neuf ans sur la côte de Merseyside touche à son terme.
Après la réussite de son compatriote écossais McTominay en Serie A, les Bianconeri veulent attirer l’expérience du latéral à Turin pour reconstruire leur arrière-garde sous l’influence tactique de Luciano Spalletti.
Si la Vieille Dame a manifesté son intérêt, elle affronte toutefois une concurrence acharnée venue de la Premier League. Tottenham, qui suit le latéral gauche depuis longtemps, a sécurisé son maintien et prend actuellement l’avantage pour le conserver en Angleterre. Reste à savoir si l’appel d’un nouveau défi transalpin saura séduire le vétéran.
- Getty Images Sport
Alisson figurerait également sur les tablettes de la Juventus.
Robertson n'est pas le seul pilier de Liverpool dans le viseur de la « Vieille Dame ». La Juventus s'est aussi renseignée sur la disponibilité d'Alisson Becker, déjà bien connu du marché italien pour avoir évolué à la Roma.
Le gardien brésilien, déjà passé par la Serie A sous les ordres de Spalletti, est vu comme un leader capable de renforcer immédiatement l’équipe.
Néanmoins, arracher le gardien à Anfield s’annonce comme un pari risqué. L’ancien défenseur des Reds John Arne Riise résume bien la situation : « Je ne le vois pas partir, car c’est un joueur incroyable. Il est essentiel pour le club, pour les joueurs et pour notre défense. S’il part, qui allez-vous trouver pour le remplacer ? Je veux dire, qui est de ce niveau ? Personne. »
À la tête du recrutement de la Juventus, une expérience décisive.
Le recrutement de Robertson et d’Alisson s’inscrit dans la volonté de la Juve d’apporter un leadership chevronné à l’effectif après une saison décevante. À la suite des déclarations de Spalletti sur la nécessité de s’adjoindre des joueurs expérimentés, le club a identifié les deux joueurs de Liverpool comme les profils idéaux pour mener une nouvelle ère de succès à l’Allianz Stadium.
Si la Premier League a longtemps été leur terrain de prédilection, l’attrait de la Serie A et la perspective de suivre les traces de McTominay pourraient s’avérer décisifs. Pour l’instant, la Juventus a manifesté son intérêt et attend désormais de savoir si ses offres suffiront à rapatrier le duo britannique à Turin.
- Getty Images Sport
La fin d’une époque à Anfield
Les départs de Robertson et d’Alisson marqueraient un tournant majeur dans l’organigramme de Liverpool. Mohamed Salah a déjà mis un terme à son aventure avec le club et a officiellement fait ses adieux aux Reds, tandis que la décision d’Ibrahima Konaté concernant la dernière offre de prolongation de contrat du club sera annoncée prochainement.
Sous la houlette d’Arne Slot, Liverpool entame donc une phase de reconstruction après une saison très décevante, au cours de laquelle le club a perdu son titre de Premier League et a rapidement été évincé de la course au titre par Arsenal et Manchester City.