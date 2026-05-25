Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Juventus s’intéresserait à Robertson, dont l’aventure de neuf ans sur la côte de Merseyside touche à son terme.

Après la réussite de son compatriote écossais McTominay en Serie A, les Bianconeri veulent attirer l’expérience du latéral à Turin pour reconstruire leur arrière-garde sous l’influence tactique de Luciano Spalletti.

Si la Vieille Dame a manifesté son intérêt, elle affronte toutefois une concurrence acharnée venue de la Premier League. Tottenham, qui suit le latéral gauche depuis longtemps, a sécurisé son maintien et prend actuellement l’avantage pour le conserver en Angleterre. Reste à savoir si l’appel d’un nouveau défi transalpin saura séduire le vétéran.