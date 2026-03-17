Andy Robertson met ses coéquipiers au défi de prouver qu'ils sont « à la hauteur » pour Liverpool et de soulager la pression qui pèse sur Arne Slot

Bien qu'ils aient remporté la Premier League la saison dernière et terminé parmi les huit premiers du classement de la Ligue des champions cette saison, les Reds ont connu d'énormes difficultés sur le plan national. La pression s'intensifie sur Slot, dont l'équipe occupe actuellement la cinquième place du championnat anglais et risque de ne pas se qualifier pour la plus prestigieuse compétition européenne de clubs en 2026-2027.

« Évidemment, la pression est un peu plus forte sur nous tous en ce moment, car les résultats ne sont pas au rendez-vous », a-t-il déclaré. « Il faut être performant, il faut obtenir des résultats, et quand ce n'est pas le cas, on est davantage scruté. Il est beaucoup plus scruté que l'année dernière, tout comme nous, les joueurs. C'est à nous de faire face à cela. Nous avons tous le niveau pour jouer à Liverpool et c’est à nous de le prouver. Si nous y parvenons, je suis sûr que nous pourrons renverser la tendance et revenir sur la voie que nous souhaitons suivre. »