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Andy Robertson met ses coéquipiers au défi de prouver qu'ils sont « à la hauteur » pour Liverpool et de soulager la pression qui pèse sur Arne Slot
Faire face à l'examen minutieux d'Anfield
Robertson a profité de la conférence de presse de mardi pour évoquer l'attention médiatique intense dont fait l'objet l'équipe depuis le match nul 1-1 de dimanche contre Tottenham Hotspur. Alors que les Reds sont menés 1-0 par Galatasaray après le match aller des huitièmes de finale, il a expliqué comment le Néerlandais avait réagi en coulisses.
« Je ne pense pas que nous ayons vraiment rencontré d’obstacles l’année dernière », a-t-il déclaré aux journalistes. « Tout s’est probablement déroulé aussi bien que l’on pouvait l’imaginer, tant pour sa première saison que pour la nôtre. Cette saison a été un peu plus en dents de scie, c’est un fait. Mais il est resté calme, et il essaie évidemment de trouver des solutions lui aussi. »
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Prouver qu'ils sont à la hauteur
Bien qu'ils aient remporté la Premier League la saison dernière et terminé parmi les huit premiers du classement de la Ligue des champions cette saison, les Reds ont connu d'énormes difficultés sur le plan national. La pression s'intensifie sur Slot, dont l'équipe occupe actuellement la cinquième place du championnat anglais et risque de ne pas se qualifier pour la plus prestigieuse compétition européenne de clubs en 2026-2027.
« Évidemment, la pression est un peu plus forte sur nous tous en ce moment, car les résultats ne sont pas au rendez-vous », a-t-il déclaré. « Il faut être performant, il faut obtenir des résultats, et quand ce n'est pas le cas, on est davantage scruté. Il est beaucoup plus scruté que l'année dernière, tout comme nous, les joueurs. C'est à nous de faire face à cela. Nous avons tous le niveau pour jouer à Liverpool et c’est à nous de le prouver. Si nous y parvenons, je suis sûr que nous pourrons renverser la tendance et revenir sur la voie que nous souhaitons suivre. »
L'engouement pour la Ligue des champions
Lors de la conférence de presse, l'arrière gauche a été interrogé sur le risque de voir leur campagne s'essouffler complètement. Refusant de baisser les bras, il a souligné la nécessité absolue de conserver leur place dans la plus grande compétition européenne en renversant la situation face à leurs adversaires turcs à Anfield cette semaine.
« Nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons continuer à nous battre », a-t-il admis. « Je sais que le temps presse, je sais qu'il ne reste plus beaucoup de matchs, mais nous avons une chance d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, nous sommes toujours en lice en FA Cup et nous devons ensuite redresser la barre en championnat. En ce qui concerne la qualification pour la Ligue des champions, ce club l'exige. Les supporters l'exigent. »
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Donner à Anfield de quoi se réjouir
À la fin de sa conférence de presse, il est revenu sur certaines soirées européennes mémorables, notamment leur remontée historique après avoir été menés 3-0 pour finalement s'imposer 4-3 sur l'ensemble des deux matchs contre Barcelone en demi-finale de 2019, avant de remporter le trophée. Conscient qu'ils devaient s'appuyer à la fois sur leur expérience et sur une énergie nouvelle, il a mis ses joueurs au défi de mettre le feu au stade.
« Anfield, sous les projecteurs, nos supporters dans ce stade ; ils ont déjà vécu cela et ils le vivront encore de nombreuses fois à l’avenir. Ils créent toujours des soirées exceptionnelles », a-t-il conclu. « Mais nous devons leur donner une raison de crier. Nous devons leur donner de quoi applaudir, nous devons leur donner une raison de se lever de leurs sièges. Si nous y parvenons, nous savons que les supporters de Liverpool réagiront en conséquence. »
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