Andy Robertson jouera-t-il davantage avec Tottenham qu’il ne l’a fait avec Liverpool ? GOAL passe en revue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître, céder immédiatement au lieu de retenir l’attaquant suédois aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont coupé court au feuilleton en cédant rapidement un autre avant-centre en manque de repères, et ce pour une somme fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances avec son club ou son pays ne justifient pas les 69 millions de livres sterling déboursés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette manne, car le club avait déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak et attirer des talents confirmés s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus offrir de C1 à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en PL, combinée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : un signal préoccupant. Plombé depuis des mois par ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan vient tout juste de rétablir ses finances. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon, un choix qui interroge. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, devrait s’avérer utile ; Hansi Flick l’a d’ailleurs validé sans réserve. Néanmoins, il est difficile de ne pas conclure que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait donner un éclairage plus favorable sur son prix, et l’on rappelle que l’attaquant de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre le Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses douze buts en 60 matchs de Premier League offrent un baromètre plus fiable de sa future contribution en Catalogne. Certes, Gordon devrait apporter à Flick l’ailier qu’il réclame et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais d’autres opérations plus raisonnables existaient. Le Barça semble donc avoir retrouvé ses vieux démons, ceux où l’argent parle plus que le bon sens. Note : C+

Pour Gordon : Le rêve se réalise. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il a avoué avoir été séduit par les rumeurs le menant au club de sa ville natale, Liverpool, dont il était supporter enfant, puis par une piste initialement plus concrète vers le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont rapidement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le vrai défi de Gordon commence. Même si l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez pourrait lui épargner une partie des projecteurs, la pression restera immense : le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant gagner sa place de titulaire dans un effectif de stars, et ce ne sera pas aisé. Marcus Rashford, auteur de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça, en sait quelque chose : il est aujourd’hui considéré comme superflu au Camp Nou. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve. Il va passer de la compagnie d’Anthony Elanga à celle de Lamine Yamal. Note : A

Mark Doyle