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Andy Robertson Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Andy Robertson jouera-t-il davantage avec Tottenham qu’il ne l’a fait avec Liverpool ? GOAL passe en revue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Liverpool
Newcastle
Atalanta Bergame
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FEATURES

Pour certains fans de football, l'été est la période de l'année qu'ils attendent avec le plus d'impatience – et ce n'est pas seulement parce qu'elle est ponctuée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est plutôt parce que la fin de la saison ne signifie qu'une seule chose : c'est l'heure des transferts ! Le mercato 2026 s'annonce une nouvelle fois très animé, avec plusieurs grands noms qui devraient faire l'objet de transferts juteux avant la date butoir du 1er septembre.

Certains transferts profitent à tous les protagonistes, mais dans bien des cas un club – ou le joueur – se demande ce qu’il serait advenu s’il avait fait un autre choix lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Consultez l’ensemble de nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, ce départ est chargé d’émotion. Recruté 8 millions de livres auprès de Hull City en 2017, Robertson s’est imposé comme l’une des meilleures recrues de l’histoire du club et l’un des meilleurs arrières gauches du monde à son apogée. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, ce qui a poussé Liverpool à anticiper son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et à envisager de le céder dès janvier, en cas de retour de Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est pas encore totalement intégré à Anfield, et la saison 2025-2026, laborieuse pour les Reds, a souligné à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont manquer sur les bords de la Mersey. Les supporters craignent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de l’équipe se dégrade encore davantage la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Certes, Ben Davies était blessé, mais le poste d’arrière gauche était déjà pourvu avec Destiny Udogie, le polyvalent Djed Spence et le jeune Brésilien Souza, fraîchement arrivé de Santos. L’argument principal était que son expérience aurait stabilisé un vestiaire en plein chaos et aidé le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à imposer une culture d’engagement total. Son arrivée gratuite constitue un bonus, mais l’impression demeure que Tottenham n’en avait pas vraiment besoin. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le joueur voulait partir en janvier : il était devenu remplaçant derrière un arrière gauche aux performances mitigées et il souhaitait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que les Spurs semblaient prêts à lui garantir. Finalement, il a disputé plus de matches comme titulaire qu’il ne l’avait prévu après la trêve, ce qui lui permet d’arriver en forme côté nord-américain. Mais son départ d’Anfield était acté : Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. D’autres destinations étaient pourtant possibles, la Juventus ayant manifesté son intérêt pour le capitaine écossais. On peut donc s’interroger sur son choix de rejoindre un club qui a frôlé la relégation lors de la dernière journée. Néanmoins, Robertson pourrait découvrir que Tottenham est aujourd’hui plus séduisant qu’en janvier, car De Zerbi possède l’autorité nécessaire pour transformer les Spurs durant l’été. Reste à savoir s’il jouera beaucoup plus à Tottenham qu’il n’a joué à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

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  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson rejoint Manchester United en provenance d’Atalanta pour 35 millions de livres sterling.

    Pour l’Atalanta, c’est une nouvelle illustration de son modèle économique performant. Le club bergamasque avait recruté Ederson en provenance de Salernitana en 2022 pour environ 23 millions d’euros et pourrait aujourd’hui presque doubler cette somme, toutes clauses comprises, en le cédant à Manchester United après quatre saisons d’un niveau exceptionnel, couronnées par une victoire historique en Ligue Europa. Remplacer le Brésilien s’annonce difficile, mais telle est la philosophie bergamasque : dénicher des talents, les faire éclore, puis les céder au meilleur offrant quelques années plus tard. Rappelons que l’Atlético Madrid était aussi sur les rangs, mais l’Atalanta a tenu bon sur le montant du transfert et Manchester United a finalement accepté de verser la somme réclamée pour un joueur dont le contrat courait encore pour une seule année. Un travail de recrutement une nouvelle fois remarquable. Note : A

    Pour United : une recrue judicieuse de la part d'un club souvent critiqué pour ses recrutements impulsifs. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils cherchaient un nouveau milieu défensif ; ils ont donc choisi un profil similaire en recrutant un autre Brésilien capable de récupérer des ballons et de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique pourquoi il n’a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car, sous l’ère du technicien italien, Ederson était présenté comme le « pilier » de la formation bergamasque qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était courtisé par Liverpool et Manchester City ; s’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo redoutable avec Kobbie Mainoo. Même s’il n’atteint pas le niveau de Casemiro au sommet de sa forme, il reste un net upgrade par rapport à Manuel Ugarte. Note : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le Brésilien n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League ; il va enfin pouvoir se mettre à l’épreuve dans un championnat taillé pour ses qualités. À la fois adroit à la récupération et solide dans la relance, il représente même une menace dans la surface adverse. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien sentinelle de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À notre avis, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et ainsi se rapprocher d’une nouvelle sélection avec le Brésil. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 millions d'euros)

    Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître, céder immédiatement au lieu de retenir l’attaquant suédois aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont coupé court au feuilleton en cédant rapidement un autre avant-centre en manque de repères, et ce pour une somme fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances avec son club ou son pays ne justifient pas les 69 millions de livres sterling déboursés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette manne, car le club avait déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak et attirer des talents confirmés s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus offrir de C1 à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en PL, combinée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Plombé depuis des mois par ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan vient tout juste de rétablir ses finances. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon, un choix qui interroge. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, devrait s’avérer utile ; Hansi Flick l’a d’ailleurs validé sans réserve. Néanmoins, il est difficile de ne pas conclure que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait donner un éclairage plus favorable sur son prix, et l’on rappelle que l’attaquant de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre le Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses douze buts en 60 matchs de Premier League offrent un baromètre plus fiable de sa future contribution en Catalogne. Certes, Gordon devrait apporter à Flick l’ailier qu’il réclame et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais d’autres opérations plus raisonnables existaient. Le Barça semble donc avoir retrouvé ses vieux démons, ceux où l’argent parle plus que le bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le rêve se réalise. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il a avoué avoir été séduit par les rumeurs le menant au club de sa ville natale, Liverpool, dont il était supporter enfant, puis par une piste initialement plus concrète vers le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont rapidement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le vrai défi de Gordon commence. Même si l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez pourrait lui épargner une partie des projecteurs, la pression restera immense : le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant gagner sa place de titulaire dans un effectif de stars, et ce ne sera pas aisé. Marcus Rashford, auteur de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça, en sait quelque chose : il est aujourd’hui considéré comme superflu au Camp Nou. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve. Il va passer de la compagnie d’Anthony Elanga à celle de Lamine Yamal. Note : A

    Mark Doyle