Andy Robertson jouera-t-il davantage à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool ? GOAL passe en revue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître : céder immédiatement au lieu de retenir le joueur contre son gré aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont coupé court au feuilleton en cédant rapidement un autre avant-centre, Gordon, pour un chèque mirobolant. Certes, l’attaquant est travailleur, talentueux et polyvalent, mais ni ses performances en club ni ses apparitions en sélection ne justifient les 69 millions de livres réclamés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette somme, car les fonds perçus pour Isak ont déjà été dilapidés, et attirer des talents de premier plan s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus offrir de C1 à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James' Park, montre que Newcastle n'est plus une menace pour l'élite anglaise sous l'ère des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : un signal préoccupant. Plombé depuis des mois par ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan vient tout juste de rétablir ses finances. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon, un choix qui interroge. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, apportera indéniablement du poids au collectif blaugrana. Hansi Flick l’a bien compris et a validé son arrivée. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rendre l’investissement plus digeste, et l’on rappelle que l’attaquant de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un indicateur plus fiable du rendement à attendre. Même s’il répond au profil recherché par Flick et qu’il coûtera moins cher que Rashford, d’autres options plus économiques existaient. Le Barça semble donc avoir perdu la boussole. Note : C+

Pour Gordon : Le rêve se réalise. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il avait avoué être séduit par les rumeurs le menant à Liverpool, son club de cœur depuis l’enfance, puis il semblait promis au Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont rapidement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le vrai défi de Gordon commence. Même si l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez pourrait lui épargner une partie de la pression, il devra tout de même prouver qu’il mérite son prix, car le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant gagner sa place de titulaire dans un effectif déjà bien pourvu, et ce ne sera pas une mince affaire. Marcus Rashford, auteur de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça, en sait quelque chose : il se retrouve aujourd’hui en trop au Camp Nou. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve. Il va laisser derrière lui Anthony Elanga pour jouer aux côtés de Lamine Yamal. Note : A

Mark Doyle