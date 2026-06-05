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Andy Robertson Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Andy Robertson jouera-t-il davantage à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool ? GOAL passe en revue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Tottenham
A. Robertson
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Ederson
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A. Gordon
Liverpool
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FEATURES

Pour certains fans de football, l'été est la période de l'année la plus attendue – et ce n'est pas seulement en raison de la Coupe du monde, qui revient tous les quatre ans. La fin de la saison signifie avant tout une chose : l'ouverture du mercato. Le mercato 2026 s'annonce d'ores et déjà bouillant, avec plusieurs grands noms qui devraient changer de club lors de transferts mirobolants avant la clôture de la fenêtre, fixée au 1er septembre.

Certains transferts profitent à tous les protagonistes, mais dans bien des cas un club – ou le joueur – se demande ce qu’il serait advenu s’il avait fait un autre choix lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque opération conclue au fur et à mesure, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison des transferts.

Consultez l’intégralité de nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, ce départ est chargé d’émotion. Andrew Robertson compte parmi les meilleures recrues de l’histoire du club. Pilier de l’ère Jürgen Klopp, il avait été recruté 8 millions de livres auprès de Hull City en 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, ce qui a poussé Liverpool à anticiper son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et à envisager de le céder dès janvier, en cas de retour de Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est pas encore totalement intégré à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a montré à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters craignent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de l’équipe se dégrade encore davantage la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Certes, Ben Davies était blessé, mais le poste d’arrière gauche était déjà pourvu avec Destiny Udogie, le polyvalent Djed Spence et la jeune recrue brésilienne Souza. L’argument voulait que son expérience soit un atout pour un vestiaire en plein désarroi, et qu’il aide le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une culture d’engagement à 100 %. Son arrivée estivale sous forme de transfert gratuit constitue un bonus non négligeable, mais l’impression demeure que Tottenham n’en avait pas vraiment besoin. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le joueur voulait partir en janvier : il était devenu remplaçant derrière un arrière gauche aux performances mitigées et il souhaitait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que les Spurs semblaient prêts à lui garantir. Finalement, il a enchaîné plus de titularisations que prévu après la trêve, arrivant en Amérique du Nord en bonne forme. Son départ était acté : Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, s’étaient pourtant manifestés pour le capitaine écossais, ce qui rend son choix de rejoindre un club ayant évité la relégation de justesse lors de la dernière journée quelque peu surprenant. Néanmoins, Tottenham peut désormais apparaître comme une destination plus séduisante, puisque Roberto De Zerbi dispose du profil nécessaire pour transformer l’effectif durant l’été. Reste à savoir s’il jouera beaucoup plus à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison passée. Note : C

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  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson rejoint Manchester United en provenance d’Atalanta pour 35 millions de livres sterling.

    Pour l’Atalanta, c’est une nouvelle illustration de son modèle économique performant. Le club bergamasque avait recruté Ederson en provenance de Salernitana en 2022 pour environ 23 millions d’euros et pourrait aujourd’hui presque doubler cette somme, toutes clauses comprises, en le cédant à Manchester United après quatre saisons d’un niveau exceptionnel, couronnées par une victoire historique en Ligue Europa. Remplacer le Brésilien s’annonce difficile, mais telle est la philosophie de l’Atalanta : dénicher des diamants bruts, puis les céder au plus offrant quelques saisons plus tard. Rappelons que l’Atlético Madrid le convoitait aussi, mais les Bergamasques ont tenu bon sur le prix, et Manchester United a fini par accepter leurs conditions pour un joueur dont le contrat courait encore pour une seule année. Un travail de recrutement une nouvelle fois remarquable. Note : A

    Pour United : une recrue judicieuse de la part d'un club souvent critiqué pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils devaient recruter un nouveau milieu défensif, et ils ont choisi un profil similaire : un autre Brésilien capable de récupérer des ballons et de relancer. Certes, la cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique son absence de la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette perte de valeur s’explique en partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car, sous l’ère du technicien italien, Ederson était présenté comme le « pilier » de l’équipe bergamasque qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City ; s’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo. Certes, il n’est pas le Casemiro de la grande époque, mais il reste un net upgrade par rapport à Manuel Ugarte. Note pour United : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Ederson n’a jamais caché son intérêt pour la Premier League, et il va désormais avoir l’occasion de se mettre à l’épreuve dans un championnat qui devrait convenir à ses compétences particulières. Il est excellent tant pour récupérer que pour conserver le ballon, tout en représentant une menace dans la surface. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien milieu défensif de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À notre avis, il possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et ainsi se rapprocher d’une nouvelle sélection avec le Brésil. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle à Barcelone, 80 millions d’euros)

    Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître : céder immédiatement au lieu de retenir le joueur contre son gré aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont coupé court au feuilleton en cédant rapidement un autre avant-centre, Gordon, pour un chèque mirobolant. Certes, l’attaquant est travailleur, talentueux et polyvalent, mais ni ses performances en club ni ses apparitions en sélection ne justifient les 69 millions de livres réclamés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette somme, car les fonds perçus pour Isak ont déjà été dilapidés, et attirer des talents de premier plan s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus offrir de C1 à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James' Park, montre que Newcastle n'est plus une menace pour l'élite anglaise sous l'ère des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Plombé depuis des mois par ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan vient tout juste de rétablir ses finances. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon, un choix qui interroge. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, apportera indéniablement du poids au collectif blaugrana. Hansi Flick l’a bien compris et a validé son arrivée. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rendre l’investissement plus digeste, et l’on rappelle que l’attaquant de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un indicateur plus fiable du rendement à attendre. Même s’il répond au profil recherché par Flick et qu’il coûtera moins cher que Rashford, d’autres options plus économiques existaient. Le Barça semble donc avoir perdu la boussole. Note : C+

    Pour Gordon : Le rêve se réalise. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il avait avoué être séduit par les rumeurs le menant à Liverpool, son club de cœur depuis l’enfance, puis il semblait promis au Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont rapidement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le vrai défi de Gordon commence. Même si l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez pourrait lui épargner une partie de la pression, il devra tout de même prouver qu’il mérite son prix, car le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant gagner sa place de titulaire dans un effectif déjà bien pourvu, et ce ne sera pas une mince affaire. Marcus Rashford, auteur de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça, en sait quelque chose : il se retrouve aujourd’hui en trop au Camp Nou. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve. Il va laisser derrière lui Anthony Elanga pour jouer aux côtés de Lamine Yamal. Note : A

    Mark Doyle