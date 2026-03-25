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Andy Robertson adresse un message d'adieu émouvant à Mohamed Salah, qu'il qualifie d'« inégalable », et appelle Liverpool à lui offrir des adieux légendaires
La fin d'une époque à Anfield
Le vestiaire de Liverpool a commencé à faire ses adieux à l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Robertson s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour adresser un message très personnel à Salah, après que l'attaquant eut publié mardi une vidéo très émouvante confirmant son départ imminent. Les deux hommes ont été des piliers fondamentaux de l'équipe qui a remporté la Ligue des champions et la Premier League sous la houlette de Jürgen Klopp, ainsi qu'un nouveau titre de champion sous celle d'Arne Slot la saison dernière.
Un adieu déchirant au roi d'Égypte
Dans un message sincère publié sur Instagram, Robertson a écrit : « Mohamed, merci. Neuf des meilleures années de notre vie, riches en souvenirs incroyables sur le terrain comme en dehors. Te voir devenir le meilleur dans ton domaine et figurer parmi les meilleurs joueurs à avoir jamais porté le maillot de Liverpool a été une joie à observer et à vivre. Ta mentalité est sans pareille et beaucoup de gens auraient tout intérêt à s’en inspirer. Tu t'es surpassé chaque jour et tu as toujours exigé davantage de toi-même et des autres. Ce fut un plaisir de partager le terrain avec toi pendant si longtemps, mais c'est encore plus un honneur de pouvoir te compter parmi mes amis. Tu mérites un adieu à la hauteur de ton statut au LFC : le plus grand. Sans égal. »
Les sacrifices consentis pour garantir le départ d'Anfield
La nouvelle du départ de Salah intervient après une période de tensions à Anfield, marquée notamment par une brouille publique avec l'entraîneur Slot. Afin de faciliter un départ en douceur un an avant l'expiration de son contrat, Salah aurait conclu un accord historique prévoyant qu'il renonce à son salaire hebdomadaire de 400 000 livres sterling pour la dernière année de son contrat. Ce sacrifice financier permet à l'attaquant de partir en tant qu'agent libre cet été, mettant ainsi un terme à un chapitre légendaire de neuf ans.
Le « Roi égyptien » laisse derrière lui un palmarès de plus de 250 buts et une vitrine à trophées qui comprend toutes les distinctions majeures accessibles à un joueur de Liverpool à l'ère moderne.
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Robertson se trouve à un tournant décisif à Liverpool
Alors que Robertson était occupé à célébrer son coéquipier, l’Écossais est lui-même confronté à un avenir incertain à Anfield. À 32 ans, il peine à s’imposer régulièrement, n’ayant été titularisé qu’à six reprises en Premier League cette saison depuis l’arrivée de Milos Kerkez. Selon certaines informations, le club n’envisagerait pas pour l’instant de prolonger le contrat de Robertson, ce qui pourrait signifier un double départ pour deux des figures les plus marquantes de la dernière décennie.
Robertson a déjà été pressenti pour un retour en Écosse au Celtic, le club de son enfance. Malgré des opportunités de partir lors du mercato de janvier, le défenseur a confirmé avoir refusé un transfert à Tottenham afin de terminer la saison en cours et d'aider Liverpool à remporter la FA Cup et la Ligue des champions avant que le rideau ne tombe sur cette époque.