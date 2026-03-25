Andy Robertson adresse un message d'adieu émouvant à Mohamed Salah, qu'il qualifie d'« inégalable », et appelle Liverpool à lui offrir des adieux légendaires

La nouvelle du départ de Salah intervient après une période de tensions à Anfield, marquée notamment par une brouille publique avec l'entraîneur Slot. Afin de faciliter un départ en douceur un an avant l'expiration de son contrat, Salah aurait conclu un accord historique prévoyant qu'il renonce à son salaire hebdomadaire de 400 000 livres sterling pour la dernière année de son contrat. Ce sacrifice financier permet à l'attaquant de partir en tant qu'agent libre cet été, mettant ainsi un terme à un chapitre légendaire de neuf ans.

Le « Roi égyptien » laisse derrière lui un palmarès de plus de 250 buts et une vitrine à trophées qui comprend toutes les distinctions majeures accessibles à un joueur de Liverpool à l'ère moderne.