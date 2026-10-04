Carroll a publiquement nommé son agresseur après la mise à disposition des documents judiciaires, déclarant au Sun on Sunday : « Maintenant que Kevin Adams a été désigné dans des documents judiciaires comme mon agresseur, je peux le confirmer. J'espère que je peux désormais enfin commencer à laisser ce chapitre derrière moi. Cela a eu un impact dévastateur sur ma vie et sur mes proches. »

Adams était professeur de danse dans l'émission Fame Academy de la BBC. Il a été reconnu coupable d'infractions sexuelles à la Chelmsford Crown Court et emprisonné. Carroll a confié que ce traumatisme avait affecté tous les aspects de sa vie, au point de rendre difficile sa concentration sur le football.