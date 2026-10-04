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Andy Carroll se confie courageusement sur l’agression sexuelle dévastatrice commise par l’ancien professeur de danse à la télévision Kevin Adams
La vérité bouleversante révélée
Carroll a publiquement nommé son agresseur après la mise à disposition des documents judiciaires, déclarant au Sun on Sunday : « Maintenant que Kevin Adams a été désigné dans des documents judiciaires comme mon agresseur, je peux le confirmer. J'espère que je peux désormais enfin commencer à laisser ce chapitre derrière moi. Cela a eu un impact dévastateur sur ma vie et sur mes proches. »
Adams était professeur de danse dans l'émission Fame Academy de la BBC. Il a été reconnu coupable d'infractions sexuelles à la Chelmsford Crown Court et emprisonné. Carroll a confié que ce traumatisme avait affecté tous les aspects de sa vie, au point de rendre difficile sa concentration sur le football.
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Retour sur l’incident traumatisant
Carroll a expliqué qu’Adams s’était invité chez lui pour regarder un match de boxe après une rencontre. Carroll a indiqué qu’il s’était senti étourdi après qu’Adams eut préparé des boissons. Il a écrit dans son livre, Owning It : « Je dors nu et quand je me réveille, ce type est sous la couette en train d’essayer de me faire une fellation. Je le frappe aussi fort que je peux et il s’effondre. Je l’attrape par les pieds et je le traîne jusque dans l’allée. Je retourne à l’intérieur, je verrouille la porte et j’appelle la police et la nounou. Et puis, soudain, une idée me vient : et si je l’avais tué ? »
Trouver de la force dans le soutien
À la suite de la publication, Carroll a reçu un immense soutien de la part d’autres victimes masculines. Il a partagé sur les réseaux sociaux que prendre la parole a été un processus extrêmement difficile, mais que les messages lui ont rappelé à quel point il est crucial pour les hommes de parler lorsqu’ils sont prêts. Carroll a souligné que nommer un agresseur peut avoir de graves conséquences émotionnelles, mais que reprendre le contrôle lui a permis de raconter son histoire à ses propres conditions. Adams, de son côté, a été inscrit au registre des délinquants sexuels et n’a pas le droit d’entrer dans le village où vivait Carroll. La police a finalement appelé pour confirmer qu’Adams avait été reconnu coupable.
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Avancer sur et en dehors du terrain
Carroll espère que le partage de cette expérience douloureuse encouragera d’autres survivants à demander de l’aide. Sur le terrain, il poursuit sa carrière de footballeur avec le club de National League South de Dagenham & Redbridge. En dehors du football, Carroll se prépare à un procès distinct en janvier prochain après avoir plaidé non coupable pour violation d’une ordonnance de non-molestation.
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