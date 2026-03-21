Andy Carroll commence par une victoire ! L'ancienne star de Liverpool remporte son tout premier match en tant qu'entraîneur après avoir été recruté par KSI pour prendre les rênes de Dagenham & Redbridge

KSI compte bien reproduire le succès de Wrexham à Dagenham : le club n'est plus qu'à cinq points des barrages à six journées de la fin, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une remontée de fin de saison pour décrocher une place en barrages.

KSI est passé de la création de vidéos YouTube sur FIFA à une carrière de superstar mondiale, et il ne limite pas ses ambitions au sein du club.

Il a déclaré lors de l'annonce de son investissement : « Je suis tellement impatient de commencer cette aventure. Ce sera sans aucun doute un véritable tour de montagnes russes, mais j'espère ramener Dagenham et Redbridge à ses heures de gloire. Et une fois que nous aurons atteint cet objectif, je veux aller encore plus loin. Atteindre la Premier League serait un rêve. Et je crois que c'est tout à fait faisable.

Cela prendra du temps, alors aux supporters des Daggers, je vous demande d’être patients. Je veux que vous sachiez que je m’engage pleinement à faire en sorte que Dagenham & Redbridge devienne une équipe connue dans le monde entier, une équipe passionnante à regarder et à soutenir. Je regarde les matchs en secret chez moi depuis des mois sur YouTube, alors ça fait tellement de bien de pouvoir enfin montrer mon soutien publiquement. Pour ceux d’entre vous qui sont des fans de la première heure (Race to Division One), vous savez que pour moi, la boucle est bouclée. »