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Andy Carroll commence par une victoire ! L'ancienne star de Liverpool remporte son tout premier match en tant qu'entraîneur après avoir été recruté par KSI pour prendre les rênes de Dagenham & Redbridge
Carroll commence par une victoire
Carroll a dirigé samedi son premier match avec Dagenham, après avoir été nommé entraîneur par intérim à la suite du limogeage de Lee Bradbury. Carroll, qui a signé un contrat de trois ans avec le club l'été dernier, a été nommé entraîneur par intérim quelques semaines seulement après l'annonce de l'arrivée de KSI en tant que nouvel investisseur au sein du club. À 37 ans, Carroll a marqué sept buts en 13 matchs pour le club, mais il n'a plus foulé la pelouse depuis décembre en raison d'une blessure et occupe désormais le banc des entraîneurs.
Carroll, qui a subi une opération pour une fracture du pied et une lésion ligamentaire en janvier, a été rejoint par sa famille après le match. Le but de la victoire a été inscrit par George Marsh, qui a réussi à marquer directement sur un corner lors d'une fin de match sensationnelle au London Borough of Barking and Dagenham Stadium.
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L'ancien attaquant « était très nerveux » avant ses débuts
Carroll a joué au plus haut niveau, représentant l'Angleterre à l'Euro 2012, ainsi que Liverpool et Newcastle en Premier League, mais l'imposant attaquant avoue qu'il était très nerveux avant le coup d'envoi.
« Honnêtement, avant le match, j’étais très nerveux et un peu stressé », a-t-il déclaré. « Tout au long du match, c’était tout simplement génial de voir les gars travailler dur.
Nous n’avons eu que deux jours pour travailler sur quelques points et ils ont respecté le plan de jeu. C’est tout simplement incroyable de voir ce qu’ils font sur le terrain après avoir travaillé dur au bureau et dans les vestiaires. C’est fantastique.
« Je ne sais même pas comment j’ai fini par occuper ce poste, mais au bout du compte, je ferai tout pour ce club.
« J’en fais partie maintenant. Que je sois joueur, entraîneur, propriétaire, que je ramasse les déchets, peu importe, je le ferai pour ce club. C’est quelque chose que je ferai pour toujours désormais. »
Les grands espoirs de KSI
KSI compte bien reproduire le succès de Wrexham à Dagenham : le club n'est plus qu'à cinq points des barrages à six journées de la fin, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une remontée de fin de saison pour décrocher une place en barrages.
KSI est passé de la création de vidéos YouTube sur FIFA à une carrière de superstar mondiale, et il ne limite pas ses ambitions au sein du club.
Il a déclaré lors de l'annonce de son investissement : « Je suis tellement impatient de commencer cette aventure. Ce sera sans aucun doute un véritable tour de montagnes russes, mais j'espère ramener Dagenham et Redbridge à ses heures de gloire. Et une fois que nous aurons atteint cet objectif, je veux aller encore plus loin. Atteindre la Premier League serait un rêve. Et je crois que c'est tout à fait faisable.
Cela prendra du temps, alors aux supporters des Daggers, je vous demande d’être patients. Je veux que vous sachiez que je m’engage pleinement à faire en sorte que Dagenham & Redbridge devienne une équipe connue dans le monde entier, une équipe passionnante à regarder et à soutenir. Je regarde les matchs en secret chez moi depuis des mois sur YouTube, alors ça fait tellement de bien de pouvoir enfin montrer mon soutien publiquement. Pour ceux d’entre vous qui sont des fans de la première heure (Race to Division One), vous savez que pour moi, la boucle est bouclée. »
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Et maintenant ?
Dagenham affrontera Hampton & Richmond Borough le week-end prochain, avec l'intention de confirmer son premier résultat positif sous la houlette de Carroll. Hampton & Richmond occupe la 18e place du classement de la National League South, tandis que Dagenham se classe 12e. Étonnamment, l'équipe n'est qu'à neuf points de la deuxième place.
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