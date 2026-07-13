Une nouvelle ère s’ouvre officiellement à Manchester United après que le club a confirmé l’arrivée de Santos, en provenance de Chelsea. L’international brésilien de 22 ans s’est engagé à long terme avec le « Théâtre des Rêves » en signant un contrat valable jusqu’en juin 2031, les « Red Devils » disposant d’une option pour une année supplémentaire.

Les Red Devils ont agi avec détermination pour s'attacher les services de l'un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs du football mondial, en acceptant de verser un montant de 48 millions de livres sterling, plus 2 millions de livres sterling de primes facilement réalisables, selon The Athletic. Le contrat comprend également une clause de 10 % au titre des droits de cession en faveur des Blues, qui ont autorisé le joueur à changer de club au sein de la Premier League après qu’il eut exprimé son désir de jouer plus régulièrement en équipe première, suite à la récente prolongation de contrat de Moisés Caicedo.



