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Andrey Santos conclut un transfert « de rêve » de 50 millions de livres sterling de Chelsea vers Manchester United, tandis que Michael Carrick réalise sa première grande signature
Les Red Devils recrutent une jeune pépite brésilienne.
Une nouvelle ère s’ouvre officiellement à Manchester United après que le club a confirmé l’arrivée de Santos, en provenance de Chelsea. L’international brésilien de 22 ans s’est engagé à long terme avec le « Théâtre des Rêves » en signant un contrat valable jusqu’en juin 2031, les « Red Devils » disposant d’une option pour une année supplémentaire.
Les Red Devils ont agi avec détermination pour s'attacher les services de l'un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs du football mondial, en acceptant de verser un montant de 48 millions de livres sterling, plus 2 millions de livres sterling de primes facilement réalisables, selon The Athletic. Le contrat comprend également une clause de 10 % au titre des droits de cession en faveur des Blues, qui ont autorisé le joueur à changer de club au sein de la Premier League après qu’il eut exprimé son désir de jouer plus régulièrement en équipe première, suite à la récente prolongation de contrat de Moisés Caicedo.
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Réaliser un « rêve » sous la houlette de Carrick
Ce recrutement marque un coup de maître pour Michael Carrick, qui avait fait du milieu de terrain sa priorité estivale. « Tout ce qui touche à Manchester United est exceptionnel ; c’est un sentiment incroyable de rejoindre un club où ont évolué certaines de mes plus grandes idoles », a déclaré Santos sur le site officiel du club. « En tant que milieu de terrain, je suis vraiment ravi d’avoir l’opportunité d’apprendre aux côtés de Michael Carrick. C’est l’entraîneur idéal pour m’aider à franchir une nouvelle étape dans ma carrière et à tout donner pour réaliser mes rêves. »
Le Brésilien arrive avec une réputation grandissante d’excellence technique et de jeu offensif. Lors de ses 43 apparitions sous les couleurs de Chelsea la saison dernière, il a enregistré le meilleur taux de passes réussies et le plus grand nombre de passes progressives par 90 minutes parmi tous les milieux de terrain de moins de 22 ans de la Premier League.
Relancer le milieu de terrain d’Old Trafford
Cette signature intervient à un moment crucial pour Manchester United, qui traverse une période de bouleversements au milieu de terrain. Après le départ de Casemiro et la longue blessure au ligament du genou de Manuel Ugarte, l’effectif manque de joueurs confirmés. Santos devrait occuper une place centrale dans un secteur relooké, où Youri Tielemans pourrait également jouer un rôle, alors que Carrick cherche à bâtir une équipe capable de contrôler les matchs avec plus d’autorité.
« Andrey est un milieu de terrain exceptionnel, doté d’excellentes qualités techniques et capable d’influencer le jeu aux deux extrémités du terrain », a expliqué Jason Wilcox, directeur sportif. « Il constituait pour nous une recrue clé à un poste crucial, nous sommes donc ravis qu’il rejoigne l’effectif de Michael dès le début de la pré-saison. Bien qu’il dispose déjà d’une grande expérience et de qualités de leader, Andrey possède encore un énorme potentiel de progression. »
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Une qualité éprouvée sur la grande scène
Bien qu’il soit encore jeune, Santos n’est pas un novice au plus haut niveau. Il a déjà été capitaine du Brésil dans plusieurs catégories de jeunes et a brillé en remportant la Coupe du monde des clubs en 2025. Sa polyvalence lui permet d’évoluer avec efficacité aussi bien au poste de numéro 6 que de numéro 8, offrant à Carrick une flexibilité tactique précieuse alors que Manchester United vise un retour au sommet du football anglais.
Son précédent prêt à Strasbourg a par ailleurs mis en lumière ses qualités de buteur : 11 réalisations et cinq passes décisives. « Tout le monde m’a parlé de l’ambition du club et de l’environnement exceptionnel qui a été créé ici », conclut Santos. « Je sais à quel point l’effectif est solide et j’ai hâte de me battre aux côtés de mes coéquipiers pour remporter les plus grands trophées. »
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