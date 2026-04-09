Andrew Robertson quittera Liverpool cet été : le légendaire arrière latéral emboîte le pas à Mohamed Salah et devient joueur libre

Recruté à Hull City en 2017 pour la somme modique d’environ 8 millions de livres sterling, l’ascension de Robertson vers le sommet du football a été tout simplement spectaculaire. Il s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches de l’histoire de la Premier League, apportant une énergie inépuisable et une capacité de centre qui ont façonné l’identité tactique de Liverpool.

Au fil de ses neuf saisons sur les bords de la Mersey, l’international écossais a conquis tous les grands titres et estime qu’il est temps de tirer le rideau sur sa brillante carrière à Anfield. « Quitter un club comme Liverpool n’est jamais facile », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Il a occupé une place énorme dans ma vie et celle de ma famille pendant neuf ans, mais je sais que le football évolue. Je sais que les effectifs évoluent et qu’il est temps pour moi de tourner la page. Je garderai toujours des souvenirs exceptionnels de ce club. J’y ai donné tout mon cœur et toute mon âme ; quand j’ai eu ma chance, je voulais simplement que les membres du club et les supporters soient fiers du latéral gauche qu’ils voyaient jouer chaque semaine.

Je sais que mon parcours touche à sa fin, mais il a été incroyable et je ne vais pas relâcher mes efforts. Ce club, ses supporters et toutes les personnes qui y travaillent représentent tout pour moi ; je leur dois de donner tout ce que j’ai jusqu’à mon dernier jour, comme je l’ai fait pendant ces neuf années. Ces neuf années, je les repenserai avec un grand sourire aux lèvres et, oui, ça a été un sacré parcours. »