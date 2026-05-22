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Andrew Robertson est convaincu qu’Alexander Isak et Florian Wirtz connaîtront tous deux une carrière « incroyable » à Liverpool, malgré des premières saisons décevantes
Une légende de Liverpool prend la défense des recrues critiquées
Robertson a vivement défendu Isak et Wirtz, critiqués tout au long de la saison. Liverpool a investi massivement dans ce duo : 116 millions de livres pour Wirtz, un record club, puis 125 millions pour Isak, un record britannique, dans le cadre d’une vaste restructuration de l’effectif. Les deux joueurs n’ont pas toujours affiché leur meilleur niveau lors d’une saison tumultueuse pour les Reds.
Les performances des Reds ayant été irrégulières tout au long de la saison, le club lutte désormais pour une place dans le top 5 plutôt que pour le titre. Robertson, arrivé en provenance de Hull City pour 8 millions de livres en 2017, estime que la pression liée au montant de leurs transferts exerce une charge injustifiée sur ces jeunes joueurs. L’international écossais demeure convaincu qu’ils finiront par justifier l’investissement du club.
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Robertson répond fermement aux critiques concernant les frais de transfert.
Robertson a rappelé que les joueurs ne devaient pas être jugés selon le montant de leur transfert, soulignant qu’ils ne maîtrisent pas leur valeur marchande. Le latéral gauche a aussi mis en avant les qualités observées chez ces deux jeunes recrues à l’entraînement.
« En ce qui concerne le club que je quitte, je pense que nous ne sommes pas encore au niveau de 2017, nous sommes dans une phase de transition », a-t-il expliqué, selon une citation de l’Independent. « Mais la saison a été marquée par des hauts et des bas, elle a manqué de régularité. Nous avons recruté des joueurs qui nous ont tous enthousiasmés, et ils auront tous une carrière incroyable à Liverpool. Je n’ai aucun doute là-dessus. Mais ils sont aussi jeunes.
Ce qui m’exaspère dans le football, c’est que les joueurs ne maîtrisent pas leur valeur marchande. Le prix est fixé par le marché : si un club est prêt à payer une certaine somme ou à vous céder pour une valeur donnée, cela ne dépend pas des joueurs. Ces nouveaux éléments vont réussir à Liverpool ; j’en ai vu assez à l’entraînement, en match et dans leur attitude pour en être convaincu. Ils ont simplement besoin de temps. »
Liverpool s’apprête à traverser une phase de transition
Robertson reconnaît que Liverpool traverse actuellement une phase de transition après avoir disputé les plus grands titres pendant des années. Le défenseur admet que le manque de régularité a marqué la saison, les cadres comme les nouvelles recrues peinant à produire régulièrement leur meilleur football.
« Certains joueurs qui ont habituellement brillé à un niveau incroyablement élevé n’ont pas réussi à le maintenir », a expliqué Robertson. « Au final, on accumule une saison irrégulière, et c’est une immense frustration.
Nous avons cherché la régularité et tenté de trouver des solutions, en vain. Nous avons été trop facilement battus. Il faut le reconnaître. Mais pour l’avenir de Liverpool, je suis convaincu que ce vestiaire possède encore les ressources pour repartir de l’avant et conquérir de nouveaux titres.
C’est ce que je veux, ce que le club veut, ce que tout le monde veut. Je suis convaincu qu’ils peuvent retrouver le succès et j’aurais aimé que cela se produise dès cette saison ; j’aurais alors peut-être ajouté un ou deux trophées à un palmarès déjà impressionnant. Mais ce n’était pas possible cette fois. Je suis persuadé que, la saison prochaine, ils seront de retour au plus haut niveau. »
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Robertson se prépare à des adieux émouvants
Robertson devrait disputer son dernier match avec Liverpool dimanche contre Brentford, mettant ainsi un terme à un passage de neuf ans couronné de succès à Anfield. Le défenseur quitte le club après avoir disputé 377 matches toutes compétitions confondues, marquant 14 buts et délivrant 69 passes décisives. Il a également remporté neuf trophées majeurs avec les Reds.