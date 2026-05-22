Andrew Robertson est convaincu qu’Alexander Isak et Florian Wirtz connaîtront tous deux une carrière « incroyable » à Liverpool, malgré des premières saisons décevantes

Robertson a rappelé que les joueurs ne devaient pas être jugés selon le montant de leur transfert, soulignant qu’ils ne maîtrisent pas leur valeur marchande. Le latéral gauche a aussi mis en avant les qualités observées chez ces deux jeunes recrues à l’entraînement.

« En ce qui concerne le club que je quitte, je pense que nous ne sommes pas encore au niveau de 2017, nous sommes dans une phase de transition », a-t-il expliqué, selon une citation de l’Independent. « Mais la saison a été marquée par des hauts et des bas, elle a manqué de régularité. Nous avons recruté des joueurs qui nous ont tous enthousiasmés, et ils auront tous une carrière incroyable à Liverpool. Je n’ai aucun doute là-dessus. Mais ils sont aussi jeunes.

Ce qui m’exaspère dans le football, c’est que les joueurs ne maîtrisent pas leur valeur marchande. Le prix est fixé par le marché : si un club est prêt à payer une certaine somme ou à vous céder pour une valeur donnée, cela ne dépend pas des joueurs. Ces nouveaux éléments vont réussir à Liverpool ; j’en ai vu assez à l’entraînement, en match et dans leur attitude pour en être convaincu. Ils ont simplement besoin de temps. »