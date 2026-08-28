Andres Iniesta sur le point de faire ses débuts d’entraîneur alors que la légende de Barcelone entame un nouveau chapitre aux Émirats arabes unis

Gulf United s’est forgé une réputation de club progressiste, en obtenant deux promotions depuis sa création en 2019 et en affichant l’effectif le plus jeune de la division. Cette vision centrée sur la jeunesse s’aligne parfaitement avec la philosophie d’Iniesta, fortement axée sur le développement individuel tout en visant des résultats positifs sur le terrain. Loin des projecteurs européens, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions est déterminé à bâtir sa carrière d’entraîneur depuis la base à travers le développement des talents.