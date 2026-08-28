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Andres Iniesta sur le point de faire ses débuts d’entraîneur alors que la légende de Barcelone entame un nouveau chapitre aux Émirats arabes unis
Une icône espagnole devient entraîneur
La légende espagnole entame officiellement sa carrière d'entraîneur à la tête du club de première division des Émirats arabes unis Gulf United FC ce vendredi. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à Emirates Club en 2024, l'ancien maestro du FC Barcelone a obtenu sa licence UEFA A avant de prendre les rênes de la formation basée à Dubaï en juin. Il poursuit désormais sa préparation afin d'obtenir la licence UEFA Pro.
- MAXPPP
Iniesta savoure son premier test
L’ancien milieu de terrain a souligné que son équipe avait adopté une identité tactique distincte avant son déplacement au New Dibba Stadium. Se projetant vers l’ouverture de la saison, Iniesta a déclaré : « Nous attendons vraiment vendredi avec impatience. Nous travaillons avec l’équipe depuis plusieurs semaines sur un style de jeu clair, et il est maintenant temps de passer à la compétition. »
Le projet axé sur les jeunes nourrit l’ambition
Gulf United s’est forgé une réputation de club progressiste, en obtenant deux promotions depuis sa création en 2019 et en affichant l’effectif le plus jeune de la division. Cette vision centrée sur la jeunesse s’aligne parfaitement avec la philosophie d’Iniesta, fortement axée sur le développement individuel tout en visant des résultats positifs sur le terrain. Loin des projecteurs européens, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions est déterminé à bâtir sa carrière d’entraîneur depuis la base à travers le développement des talents.
- Bildbyran
Une entrée en matière difficile met la détermination à l’épreuve
Le premier véritable test compétitif d’Iniesta aura lieu contre Dibba Al Fujairah, une équipe récemment reléguée de l’élite et largement attendue parmi les candidates à une remontée immédiate. Cette rencontre servira de véritable baromètre pour mesurer l’efficacité avec laquelle les jeunes de Gulf United pourront appliquer le plan de jeu de l’Espagnol sous pression. Trouver de la régularité dès le début sera crucial pour lancer une course à la montée avant les prochaines pauses du championnat.
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