Lors de la présentation de l'équipe cycliste NSN à Barcelone, Iniesta s'est confié au journal Mundo Deportivo sur la sélection espagnole. Il a souligné que la réussite de la Roja reposait en grande partie sur Yamal, auteur du but victorieux à l'Euro 2024 mais freiné par les blessures durant la compétition. L'attaquant a joué 19 minutes contre le Cap-Vert, 45 face à l'Arabie saoudite et 76 contre l'Uruguay. Premiers de leur groupe, les Espagnols défieront l’Autriche en seizièmes de finale.

« Lamine Yamal est un joueur très important pour l’équipe nationale et l’avenir de cette équipe nationale a évidemment aussi une grande influence sur l’impact que Lamine Yamal peut avoir lors des matchs », a déclaré Iniesta, tout en soulignant que « ce genre de tournois est très difficile et que le moindre détail peut vous coûter très cher ».