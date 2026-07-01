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Andrés Iniesta désigne Lionel Messi et Kylian Mbappé comme les vedettes de la Coupe du monde, mais mise sur Lamine Yamal pour mener l'Espagne à la victoire finale
Iniesta souligne le rôle crucial de Yamal
Lors de la présentation de l'équipe cycliste NSN à Barcelone, Iniesta s'est confié au journal Mundo Deportivo sur la sélection espagnole. Il a souligné que la réussite de la Roja reposait en grande partie sur Yamal, auteur du but victorieux à l'Euro 2024 mais freiné par les blessures durant la compétition. L'attaquant a joué 19 minutes contre le Cap-Vert, 45 face à l'Arabie saoudite et 76 contre l'Uruguay. Premiers de leur groupe, les Espagnols défieront l’Autriche en seizièmes de finale.
« Lamine Yamal est un joueur très important pour l’équipe nationale et l’avenir de cette équipe nationale a évidemment aussi une grande influence sur l’impact que Lamine Yamal peut avoir lors des matchs », a déclaré Iniesta, tout en soulignant que « ce genre de tournois est très difficile et que le moindre détail peut vous coûter très cher ».
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Messi et Mbappé volent la vedette
Si Iniesta se montre confiant pour son pays natal, il a néanmoins désigné les joueurs les plus décisifs à l’échelle mondiale. Interrogé sur les performances individuelles, il a cité les deux joueurs qui trustent actuellement le haut du classement des buteurs du tournoi : « Jusqu’à présent, ce sont surtout Leo Messi et Kylian Mbappé, qui ont tous deux marqué six buts », a-t-il observé.
Mbappé et les Bleus sont déjà qualifiés, ayant dominé la Suède 3-0 au premier tour à élimination directe. De son côté, Messi et l’Argentine s’apprêtent à défier le Cap-Vert dans leur propre rencontre à élimination directe.
Il a par ailleurs souligné l’imprévisibilité de cette Coupe du monde, qui a déjà éliminé plusieurs sélections européennes de premier plan. « Nous avons assisté aux surprises habituelles avec l’élimination de grandes équipes nationales, comme l’Allemagne ou les Pays-Bas », a-t-il ajouté.
L'Espagne demeure largement favorite selon Iniesta
Malgré les éliminations surprises de plusieurs autres cadors européens, Iniesta conserve une confiance totale en la sélection espagnole façonnée par Luis de la Fuente. Alors que l’Espagne se prépare pour son match à élimination directe face à l’Autriche, tout le groupe espère que Yamal retrouvera son meilleur niveau pour reproduire sur la grande scène ses prestations décisives de l’Euro 2024.
« Pour moi, l’Espagne fait partie des favorites, grâce à ses joueurs et à ce qu’elle me transmet. Je reste très optimiste et j’espère de tout cœur que nous parviendrons à remporter cette deuxième étoile », a-t-il expliqué.
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Quelle est la prochaine étape pour Iniesta et l’Espagne ?
L'Espagne va tout mettre en œuvre pour venir à bout de l'Autriche en seizièmes de finale. De son côté, Iniesta poursuivra ses premiers pas dans le métier d'entraîneur. Interrogé sur la possibilité de diriger un jour le FC Barcelone ou l'équipe nationale, il s'est montré extrêmement prudent. « Je comprends que, sans aucun doute, mon nom sera étroitement lié à cela, mais pour l'instant, cela m'inspire beaucoup de respect car je viens tout juste de commencer. Je suis encore loin de pouvoir répondre à ce genre de questions », a-t-il conclu.