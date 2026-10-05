Être sur le banc oblige le maestro du milieu de terrain à jongler chaque semaine avec bien plus de variables tactiques. Sa vaste expérience au sommet du football mondial constitue son principal atout lorsqu’il communique avec son groupe et l’accompagne.

En expliquant les nouvelles exigences du poste d’entraîneur, Iniesta a déclaré à MARCA : « C’est un peu plus stressant que lorsqu’on est joueur, parce que même si on n’essaie pas de tout contrôler, on doit garder en tête bien plus de détails et de scénarios. Mais c’est formidable.

« C’est un défi fantastique qui exige un travail encore plus étroit avec ton staff et tes joueurs. Surtout, nous essayons de leur transmettre et de leur apporter beaucoup de choses qui, pour avoir été joueur et vécu ces expériences, ne peuvent s’enseigner dans aucune salle de classe. C’est un avantage supplémentaire : pouvoir apporter, communiquer et créer un lien avec les joueurs que tu as en face de toi. »