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Andres Iniesta admet que le métier d’entraîneur est « plus stressant » que celui de joueur, tandis que la légende de Barcelone évoque ses ambitions sur un banc
Le maestro catalan assume la pression du banc
La légende du FC Barcelone, Iniesta, est revenue sur sa transition vers le métier d’entraîneur après avoir pris les rênes de Gulf United FC, club de deuxième division aux Émirats arabes unis. L’homme de 42 ans a été nommé entraîneur principal de l’équipe basée à Dubaï en juin 2026, ce qui constitue sa première expérience sur un banc après sa retraite de joueur. L’ancien milieu de terrain espagnol a reconnu que la vie dans la zone technique exige une approche mentale très différente de celle de ses illustres années de joueur.
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L’entraîneur détaille les responsabilités accrues au bord du terrain
Être sur le banc oblige le maestro du milieu de terrain à jongler chaque semaine avec bien plus de variables tactiques. Sa vaste expérience au sommet du football mondial constitue son principal atout lorsqu’il communique avec son groupe et l’accompagne.
En expliquant les nouvelles exigences du poste d’entraîneur, Iniesta a déclaré à MARCA : « C’est un peu plus stressant que lorsqu’on est joueur, parce que même si on n’essaie pas de tout contrôler, on doit garder en tête bien plus de détails et de scénarios. Mais c’est formidable.
« C’est un défi fantastique qui exige un travail encore plus étroit avec ton staff et tes joueurs. Surtout, nous essayons de leur transmettre et de leur apporter beaucoup de choses qui, pour avoir été joueur et vécu ces expériences, ne peuvent s’enseigner dans aucune salle de classe. C’est un avantage supplémentaire : pouvoir apporter, communiquer et créer un lien avec les joueurs que tu as en face de toi. »
Le retour au Camp Nou reste un rêve lointain
L'auteur du but victorieux de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2010 était titulaire d'une licence UEFA A lorsqu'il a accepté le poste à Dubaï et se prépare à finaliser ses plus hautes qualifications d'entraîneur en octobre prochain. Interrogé sur le fait de savoir si ce nouveau rôle l'avait vraiment conquis, Iniesta a poursuivi : « Oui. Je ressentais déjà cela, non pas comme un besoin, mais comme cette voix intérieure qui me disait : “Je veux ça, et je veux me former pour ça.”
« Je l'ai ressenti pendant le processus, avant même de commencer à entraîner. Maintenant, c'est toujours là et cela continue de me motiver à aller de l'avant. En octobre, je dois entamer la dernière étape qu'il me reste, à savoir la licence UEFA Pro, et j'aurai alors achevé le parcours de formation d'entraîneur. »
Évoquant l'inévitable question d'un éventuel retour au Camp Nou pour entraîner Barcelone à l'avenir, le vétéran du milieu de terrain a ajouté : « Ce serait bien, mais ce n'est pas quelque chose que je peux... Écoutez, je voulais être footballeur. Quand j'étais enfant, je ne disais pas : “Je veux être entraîneur.” Je disais que je voulais être footballeur professionnel, jouer pour le Barça et réussir en équipe première.
« C'était parfaitement clair dans mon esprit ; ces objectifs n'étaient pas négociables. Maintenant, le parcours a été différent, et le temps dira, mais évidemment je prends du plaisir dans ce début de parcours comme entraîneur en devenir. »
- NurPhoto
La course à la promotion met à l’épreuve le leadership naissant
La priorité immédiate d'Iniesta reste de guider Gulf United vers le haut du classement de l'UAE First Division League cette saison. Les dirigeants du club nourrissent de grands espoirs quant à la capacité de ses principes offensifs à décrocher une promotion automatique en UAE Pro League. Relever les défis physiques et tactiques de la deuxième division du Moyen-Orient représente son premier véritable test grandeur nature avant d'envisager d'éventuelles opportunités dans le football européen.
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