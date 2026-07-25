Andrea Pirlo sera officiellement nommé nouveau sélectionneur de l’Italie, après avoir conclu un contrat de quatre ans

La nomination de Pirlo s’est conclue rapidement grâce à ses liens étroits avec la direction technique de la fédération, où évoluent ses anciens coéquipiers de l’AC Milan. Il a immédiatement accepté l’offre du nouveau directeur technique Paolo Maldini et du conseiller spécial Leonardo. Ses exigences salariales modestes ont en outre fait de lui un choix financièrement judicieux pour la fédération, d’autant plus si on les compare au salaire annuel de 20 millions d’euros que Guardiola était censé percevoir.