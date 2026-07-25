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Andrea Pirlo sera officiellement nommé nouveau sélectionneur de l’Italie, après avoir conclu un contrat de quatre ans
Pirlo s’est engagé avec les Azzurri.
Selon Football Italia, Pirlo aurait signé un contrat de quatre ans, d’une valeur de 1,5 million d’euros par saison, pour devenir le nouveau sélectionneur de l’Italie. Selon La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia et Calciomercato, l’annonce officielle de la nomination de l’ancien milieu de terrain légendaire est attendue lundi ou mardi. La Fédération italienne s’est tournée vers Pirlo après les refus de ses deux premières cibles, Ancelotti et Guardiola, d’endosser le rôle de sélectionneur des Azzurri.
- Getty Images Sport
Le tacticien monte rapidement en puissance
La nomination de Pirlo s’est conclue rapidement grâce à ses liens étroits avec la direction technique de la fédération, où évoluent ses anciens coéquipiers de l’AC Milan. Il a immédiatement accepté l’offre du nouveau directeur technique Paolo Maldini et du conseiller spécial Leonardo. Ses exigences salariales modestes ont en outre fait de lui un choix financièrement judicieux pour la fédération, d’autant plus si on les compare au salaire annuel de 20 millions d’euros que Guardiola était censé percevoir.
Des anciennes gloires pilotent la reconstruction
La nomination de Pirlo ouvre un nouveau chapitre dans la refonte de l’encadrement des Azzurri, la direction technique étant désormais entre les mains de Maldini. Avant toute annonce officielle, l’ancien maestro de la Juventus doit toutefois résilier à l’amiable son contrat avec le club émirati Dubai United FC, qu’il dirige depuis l’été dernier.
- LaPresse
Pirlo doit faire une présentation mardi
La Fédération italienne de football (FIGC) doit tenir mardi une réunion interne qui pourrait officialiser l’arrivée de Pirlo. La FIGC doit agir vite pour finaliser sa nomination avant le coup d’envoi de la Ligue des Nations de l’UEFA, dans huit semaines. Le futur sélectionneur aura la lourde tâche de forger une identité tactique distincte en vue des qualifications pour l’Euro 2028 et de la Coupe du monde 2030.
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