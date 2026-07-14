L'Italie traverse actuellement la période la plus sombre de son illustre histoire, après avoir échoué de manière surprenante à se qualifier pour trois Coupes du monde consécutives, en 2018, 2022 et 2026. Cette crise sans précédent pour les quadruples champions du monde est d'autant plus humiliante que la dernière édition a vu le nombre d'équipes participantes passer de 32 à 48.

Pour sortir de l’impasse, La Gazzetta dello Sport place désormais Pirlo parmi les candidats les plus sérieux pour prendre les rênes de la Nazionale en vue du Mondial 2030. Maldini et Leonardo, deux poids lourds du football transalpin, poussent activement la candidature de l’actuel coach du United FC, fraîchement promu à Dubaï. Fort de deux Ligues des champions gagnées sous le maillot rossonero, Maldini est convaincu que son ancien partenaire de jeu peut redynamiser un système national en pleine crise.