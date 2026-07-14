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Andrea Pirlo entre en lice de manière inattendue pour le poste de sélectionneur de l’Italie, Paolo Maldini soutenant activement cette autre légende du Milan AC, malgré l’intérêt d’Antonio Conte et de Roberto Mancini
Une crise historique pousse Pirlo à la réflexion
L'Italie traverse actuellement la période la plus sombre de son illustre histoire, après avoir échoué de manière surprenante à se qualifier pour trois Coupes du monde consécutives, en 2018, 2022 et 2026. Cette crise sans précédent pour les quadruples champions du monde est d'autant plus humiliante que la dernière édition a vu le nombre d'équipes participantes passer de 32 à 48.
Pour sortir de l’impasse, La Gazzetta dello Sport place désormais Pirlo parmi les candidats les plus sérieux pour prendre les rênes de la Nazionale en vue du Mondial 2030. Maldini et Leonardo, deux poids lourds du football transalpin, poussent activement la candidature de l’actuel coach du United FC, fraîchement promu à Dubaï. Fort de deux Ligues des champions gagnées sous le maillot rossonero, Maldini est convaincu que son ancien partenaire de jeu peut redynamiser un système national en pleine crise.
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Le président de la FIGC étudie la compatibilité avec Guardiola
Alors que Pirlo poursuit ses démarches, la Fédération italienne de football explore d’autres pistes, dont une option ambitieuse : l’arrivée de Guardiola. Le président de la FIGC, Giovanni Malago, a reconnu les obstacles, notamment financiers.
Malago a expliqué : « Personne ne peut affirmer que le choix éventuel d’une personnalité telle que l’ancien entraîneur de Manchester City ne constituerait pas un événement majeur, mais il y a ensuite les chiffres à prendre en compte et il faut s’assurer de la compatibilité… Je sais que cela peut vous paraître étrange, mais ce n’est qu’à partir de demain, ou au plus tard après-demain, que nous identifierons les profils sur le terrain avec Maldini et Leonardo afin de parvenir à un consensus : peut-être pensons-nous de la même manière… »
Maldini orchestre une nouvelle approche méthodique.
Le processus de sélection marque un changement méthodologique majeur pour l’Italie, impulsé par Maldini et Leonardo. Conte et Mancini demeurent des candidats sérieux, en attente d’un appel, après avoir manifesté leur intérêt pour le poste. Conte offre une clarté tactique immédiate, tandis que Mancini a déjà mené la Nazionale au titre européen en 2021.
Toutefois, la décision finale émanera de cette nouvelle gouvernance collaborative. Interrogé sur ce changement, Malagò a commenté : « Si ce n’était pas le cas, ce serait comme nier tout ce que nous nous sommes dit au cours des 15 derniers jours… Avant, cela se faisait d’une certaine manière, légitime, mais différente de ce que nous allons faire désormais… »
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Quelle est la prochaine étape pour l'équipe nationale italienne ?
Une réunion décisive entre Malago, Maldini et Leonardo devrait se tenir prochainement afin de finaliser leurs choix pour le poste d’entraîneur. La décision finale concernant le nouveau sélectionneur de l’Italie sera prise d’ici la fin du week-end. Les supporters attendent avec impatience de savoir si la fédération optera pour la sécurité tactique incarnée par Conte ou Mancini, ou si elle choisira d’entamer une nouvelle ère sous la houlette de Pirlo pour mettre fin à la malédiction de la Coupe du monde.
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