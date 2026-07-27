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Andrea Pirlo confirme qu’il n’est « plus candidat » au poste de sélectionneur de l’Italie après la révélation de ses liens avec une société de paris
Un rendez-vous de rêve qui vire au cauchemar
Pirlo s'était imposé comme le favori incontestable pour mener la reconstruction des Azzurri après le retrait de cibles de premier plan telles que Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Selon certaines informations, Pirlo aurait même conclu un contrat de quatre ans d'une valeur de 1,5 million d'euros par saison pour prendre les rênes de l'équipe. Cependant, cette affaire a désormais échoué de manière spectaculaire, laissant la FIGC à la recherche d'une nouvelle orientation alors même qu'elle semblait avoir trouvé l'homme de la situation. La candidature de l’entraîneur de 47 ans avait été portée par le directeur technique de la FIGC, Paolo Maldini, et le conseiller spécial Leonardo, tous deux désireux d’intégrer leur ancien coéquipier de l’AC Milan au sein de l’équipe.
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Tout savoir sur la polémique autour des paris
L’obstacle majeur a été le rôle d’ambassadeur mondial de Pirlo pour la société de paris russe Fonbet. En Italie, la réglementation sur la publicité des opérateurs de jeux d’argent est stricte ; cette collaboration a donc créé un conflit d’intérêts insurmontable pour un poste lié à l’État. Pirlo a brisé le silence dans un communiqué publié sur Instagram Story après avoir appris qu’il n’était plus candidat au poste de sélectionneur de l’équipe d’Italie.
« Par respect pour les institutions, la fédération et toutes les personnes impliquées, j’ai choisi de garder le silence jusqu’à présent », a écrit Pirlo dans un communiqué. « Cependant, après avoir appris hier soir que je n’étais plus candidat au poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne, j’estime qu’il est nécessaire de clarifier certains points.
Ces derniers jours, j’ai suivi avec amertume le débat autour de mon nom et de la possibilité de devenir sélectionneur de l’équipe nationale italienne.
Tout au long de ma carrière, d’abord comme joueur puis comme entraîneur, j’ai toujours exercé mes fonctions avec le plus grand respect des législations des pays où j’ai travaillé et des contrats que j’ai signés.
« La collaboration professionnelle à l’origine de la récente polémique s’inscrit dans le cadre de mon expérience aux Émirats arabes unis et revêt un caractère strictement commercial et sportif. »
Pirlo rejette toute interprétation politique de ses liens d'affaires
Le vainqueur de la Coupe du monde 2006 a insisté sur le fait que son partenariat commercial n'avait aucune connotation politique et a critiqué les tentatives visant à le présenter autrement.
Pirlo a ajouté : « Attribuer une signification politique à cette collaboration revient à m’attribuer des convictions que je n’ai jamais exprimées et que je ne partage pas… Il est regrettable qu’une décision fondée sur des critères sportifs ait été rapidement entraînée dans un débat public qui a fini par m’attribuer des motivations et des intentions qui n’ont jamais existé. Mon amour pour l’Italie ne dépend pas d’un travail. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les Azzurri ?
L’abandon inattendu du dossier Pirlo place Maldini et la FIGC dans une position délicate. La fédération avait initialement prévu une réunion interne mardi, que beaucoup voyaient comme le cadre d’une annonce officielle. Au lieu de quoi, elle doit désormais repartir de zéro dans sa recherche, alors que la Ligue des Nations de l’UEFA se rapproche rapidement.
Malgré l’« amertume » exprimée dans son communiqué, Pirlo a pris soin de préserver ses relations avec les dirigeants de la fédération. « Je tiens à remercier Maldini et Leonardo pour le respect et la confiance qu’ils m’ont témoignés », a-t-il ajouté. « Je connais leur compétence, leur sérieux et l’amour qu’ils ont toujours voué au football italien. »
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