Andrea Pirlo confirme qu’il n’est « plus candidat » au poste de sélectionneur de l’Italie après la révélation de ses liens avec une société de paris

L’obstacle majeur a été le rôle d’ambassadeur mondial de Pirlo pour la société de paris russe Fonbet. En Italie, la réglementation sur la publicité des opérateurs de jeux d’argent est stricte ; cette collaboration a donc créé un conflit d’intérêts insurmontable pour un poste lié à l’État. Pirlo a brisé le silence dans un communiqué publié sur Instagram Story après avoir appris qu’il n’était plus candidat au poste de sélectionneur de l’équipe d’Italie.

« Par respect pour les institutions, la fédération et toutes les personnes impliquées, j’ai choisi de garder le silence jusqu’à présent », a écrit Pirlo dans un communiqué. « Cependant, après avoir appris hier soir que je n’étais plus candidat au poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne, j’estime qu’il est nécessaire de clarifier certains points.

Ces derniers jours, j’ai suivi avec amertume le débat autour de mon nom et de la possibilité de devenir sélectionneur de l’équipe nationale italienne.

Tout au long de ma carrière, d’abord comme joueur puis comme entraîneur, j’ai toujours exercé mes fonctions avec le plus grand respect des législations des pays où j’ai travaillé et des contrats que j’ai signés.

« La collaboration professionnelle à l’origine de la récente polémique s’inscrit dans le cadre de mon expérience aux Émirats arabes unis et revêt un caractère strictement commercial et sportif. »