Andrea Conti, né en 1994, ancien joueur de l’Atalanta et de l’AC Milan, raconte son aventure dans le football et son calvaire : une opération du ligament croisé ratée, une deuxième blessure au genou et, enfin, sa retraite à seulement 30 ans. Voici les passages les plus importants de l’interview accordée au Corriere della Sera.





Tout a commencé avec l’Atalanta de Gasperini.

« Le meilleur entraîneur que j’aie jamais eu. Je me souviens de la préparation estivale avec lui : il nous avait massacrés. Ou encore quand, la veille d’un Inter-Atalanta, il nous avait fait faire du renforcement musculaire en salle. On n’en revenait pas. Sur le terrain, en revanche, tu volais. »





Et au bout d’un an, voilà l’AC Milan.

« L’AC Milan et Chelsea me voulaient. À peine arrivé à Ibiza pour les vacances, l’appel de mon agent : “Tu dois venir à Milan pour la visite médicale”. »



