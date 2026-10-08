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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Andrea Conti : « Au Milan, j’ai vu des joueurs de la Primavera pleurer à cause de certains comportements d’Ibrahimovic »

Milan AC
Z. Ibrahimovic
A. Conti
Serie A

Andrea Conti, né en 1994, ancien joueur de l’Atalanta et de l’AC Milan, raconte son aventure dans le football et son calvaire : une opération du ligament croisé ratée, une deuxième blessure au genou et, enfin, sa retraite à seulement 30 ans. Voici les passages les plus importants de l’interview accordée au Corriere della Sera.


Tout a commencé avec l’Atalanta de Gasperini.

« Le meilleur entraîneur que j’aie jamais eu. Je me souviens de la préparation estivale avec lui : il nous avait massacrés. Ou encore quand, la veille d’un Inter-Atalanta, il nous avait fait faire du renforcement musculaire en salle. On n’en revenait pas. Sur le terrain, en revanche, tu volais. »


Et au bout d’un an, voilà l’AC Milan.

« L’AC Milan et Chelsea me voulaient. À peine arrivé à Ibiza pour les vacances, l’appel de mon agent : “Tu dois venir à Milan pour la visite médicale”. »


  • Le croisé.

    « Un coup de massue. J’ai tout de suite compris qu’il s’agissait de quelque chose de grave. Un découragement total. J’étais à ma première année au Milan, je venais tout juste de conquérir l’équipe d’Italie. Les premières satisfactions après tant de sacrifices. Et dans ces moments-là, les pensées sont infinies. Quand et comment je serais revenu, si la cheville avait causé la blessure, la responsabilité envers le club et les supporters. Même si le pire devait encore arriver. L’opération ne s’est pas bien passée. Comment je l’ai découvert ? Des mois plus tard, quand je me suis rompu pour la deuxième fois le ligament croisé. »


    Le retour au Milan l’année du Scudetto.

    « On respirait une atmosphère différente. Le coach avait été bon pour créer un grand groupe. La présence de Maldini était fondamentale. Et l’arrivée de Ibrahimovic quelques mois plus tôt a été décisive. Avec lui, tu étais obligé d’élever ton niveau. Il m’est arrivé de voir des garçons de la Primavera pleurer lorsqu’ils étaient intégrés à l’équipe première à cause de certains de ses comportements. En revanche, en dehors du terrain, il changeait : blagueur et sympathique. »




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