André rompt le silence sur l'échec du transfert à l'AC Milan alors que les Corinthians annulent l'accord et exigent un montant plus élevé au club de Serie A
André aborde l'échec du transfert
Le transfert très attendu du sensationnel Brésilien André à Milan a rencontré un obstacle majeur après que Corinthians ait pris la décision surprenante de mettre fin à la transaction. Bien que les deux clubs soient parvenus à un accord sur un montant de 17 millions d'euros, la direction du club brésilien a subi une pression interne considérable pour conserver son précieux atout. Ce revirement soudain a provoqué la colère de la direction du Rossoneri, qui pensait avoir mené à bien l'une des négociations les plus complexes du mercato.
Romptant son silence sur cette saga, le jeune milieu de terrain, sous contrat jusqu'en décembre 2029, a tenté de rester professionnel tout en reconnaissant l'attrait du club sept fois champion d'Europe. S'exprimant directement sur son avenir, l'adolescent a déclaré : « Je suis très calme. Je suis concentré à 100 % ici, au Corinthians. Si je partais à Milan, je vivrais un rêve, mais ici aussi, je vis un rêve. Jouer pour le Corinthians est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant, et encore plus depuis que je suis professionnel. »
Memphis Depay défend son coéquipier
L'accord a principalement échoué lorsque le président du Corinthians, Osmar Stabile, influencé par les supporters et l'équipe, a refusé de donner son feu vert définitif pour le montant fixe de 15 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. La controverse s'est amplifiée lorsque l'ancienne star de Manchester United, Memphis Depay, a pris la défense de son coéquipier de 19 ans sur les réseaux sociaux. L'attaquant néerlandais a critiqué la possibilité de vendre le talentueux milieu de terrain pour le montant proposé, exhortant le club à ne pas prendre de décisions hâtives uniquement pour des raisons financières.
Cette intervention très médiatisée a surpris le jeune espoir, qui a exprimé son immense gratitude envers son collègue expérimenté. Commentant ce message de soutien, André a révélé : « Je ne l'avais même pas vu. Je suis arrivé à l'entraînement et tout le monde en parlait. Quand je l'ai vu, j'étais fou de joie. Pour Memphis, étant donné le joueur qu'il est et sa grandeur, de dire cela à mon sujet... Je n'ai que lui à remercier. »
L'opposition de la direction bloque la décision
Au-delà du soutien du vestiaire, le transfert a rencontré une forte résistance de la part du banc de touche. Le manager du Corinthians, Dorival Junior, était catégorique : il ne voulait pas affaiblir son équipe en plein milieu de la saison, forçant ainsi la direction du club à reconsidérer la valeur à long terme de leur étoile montante plutôt que le gain financier immédiat. L'entraîneur principal a mené la pression interne, arguant qu'un joueur de ce calibre, qui a déjà accumulé 24 apparitions professionnelles et quatre buts, vaut beaucoup plus sur le marché libre.
Fermement opposé à la vente en milieu de saison, le tacticien chevronné a clairement fait part de son sentiment au conseil d'administration. L'entraîneur a déclaré : « J'ai fait part de mon opinion au président, il la connaît déjà. Le club doit décider s'il veut un retour technique ou uniquement financier. Pour un joueur de ce niveau, avoir cette valeur avec peu de matchs joués signifie qu'il vaut beaucoup plus sur le marché. Je ne veux perdre personne pendant la saison. »
Menaces juridiques et stratégie de Milan
En conséquence, la situation est devenue de plus en plus compliquée, car Milan estime disposer déjà d'un accord préliminaire contraignant. Selon certaines informations, le grand club italien serait en possession de documents officiels signés par le service juridique de Corinthians. Si le club brésilien continue de bloquer le transfert, le club de Serie A est prêt à porter l'affaire devant la FIFA. Même si un transfert forcé reste très improbable, les Rossoneri pourraient demander une compensation financière substantielle pour rupture de contrat présumée.
