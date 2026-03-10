Le transfert très attendu du sensationnel Brésilien André à Milan a rencontré un obstacle majeur après que Corinthians ait pris la décision surprenante de mettre fin à la transaction. Bien que les deux clubs soient parvenus à un accord sur un montant de 17 millions d'euros, la direction du club brésilien a subi une pression interne considérable pour conserver son précieux atout. Ce revirement soudain a provoqué la colère de la direction du Rossoneri, qui pensait avoir mené à bien l'une des négociations les plus complexes du mercato.

Romptant son silence sur cette saga, le jeune milieu de terrain, sous contrat jusqu'en décembre 2029, a tenté de rester professionnel tout en reconnaissant l'attrait du club sept fois champion d'Europe. S'exprimant directement sur son avenir, l'adolescent a déclaré : « Je suis très calme. Je suis concentré à 100 % ici, au Corinthians. Si je partais à Milan, je vivrais un rêve, mais ici aussi, je vis un rêve. Jouer pour le Corinthians est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant, et encore plus depuis que je suis professionnel. »