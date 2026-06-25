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André Onana, actuellement mis à l’écart par Manchester United, devrait rester une saison supplémentaire au Trabzonspor sous forme de prêt, le accord étant sur le point d’être finalisé
Une prolongation de contrat avec Trabzonspor se profile.
Selon le Daily Mail, Manchester United serait sur le point de trouver un accord avec Trabzonspor pour qu’Onana effectue une deuxième saison en prêt au sein du club turc. L’international camerounais, âgé de 30 ans, avait été prêté en Turquie après avoir perdu sa place au profit de Lammens, dont l’arrivée avait de fait marqué la fin de la carrière d’Onana à Manchester.
Le gardien de 30 ans a connu une saison 2025-2026 fructueuse, couronnée par une victoire en Coupe de Turquie contre Konyaspor en mai. Si Manchester United privilégie toujours un transfert définitif pour récupérer une partie des 47,2 millions de livres sterling versés à l’Inter Milan en 2023, un nouveau prêt apparaît comme la solution la plus pragmatique pour toutes les parties.
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Une retrouvailles embarrassantes à Old Trafford ont été évitées
En renvoyant Onana au Trabzonspor, Manchester United évite une situation délicate durant la préparation estivale. L’ancien gardien de l’Ajax possède toujours une maison près de Manchester et est encore sous contrat pour deux ans, mais l’équipe de Michael Carrick n’a aucune intention de le réintégrer dans l’effectif de l’équipe première à Carrington.
Selon le Mail, son tempérament extraverti et son salaire substantiel de 120 000 livres par semaine en font un candidat peu adapté au rôle de doublure. Plutôt que de le voir occuper le banc, les Red Devils estiment préférable qu’il poursuive sa carrière en Super Lig, où il s’est déjà imposé comme l’un des chouchous des supporters.
Lammens s'impose comme le nouveau gardien numéro un de Manchester United.
L’arrivée de Lammens a totalement bouleversé la hiérarchie des gardiens à Old Trafford. Recruté 21,7 millions de livres sterling en provenance du Royal Antwerp, il a été désigné « meilleur transfert de la saison » en Premier League après une première année remarquable. Sa régularité et sa fiabilité en ont fait le numéro un incontesté des Red Devils.
Désormais solidement installé, le Belge permet à Manchester United de se tourner vers le marché des transferts pour lui trouver un adjoint de confiance. Si le vétéran Tom Heaton a signé une prolongation d’un an, les Red Devils surveilleraient de près Karl Darlow (Leeds United) et Sam Johnstone (Wolves) pour épauler l’actuel numéro 2, Altay Bayindir, lequel pourrait quitter le club cet été.
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Manchester United se projette déjà vers l’avenir après avoir validé son retour en Ligue des champions.
Manchester United entame une nouvelle ère après la saison 2025-2026, couronnée par une troisième place en Premier League et le retour en Ligue des champions. L’entraîneur par intérim Carrick, dont l’impact a été déterminant, a d’ailleurs été récompensé par un contrat définitif. En conséquence, le club se projette résolument vers l’avenir plutôt que d’accorder une seconde chance à des joueurs comme Onana et Marcus Rashford, et privilégie la constitution d’un effectif de haut niveau capable de soutenir le développement continu de l’équipe.