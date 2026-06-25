André Onana, actuellement mis à l’écart par Manchester United, devrait rester une saison supplémentaire au Trabzonspor sous forme de prêt, le accord étant sur le point d’être finalisé

Selon le Daily Mail, Manchester United serait sur le point de trouver un accord avec Trabzonspor pour qu’Onana effectue une deuxième saison en prêt au sein du club turc. L’international camerounais, âgé de 30 ans, avait été prêté en Turquie après avoir perdu sa place au profit de Lammens, dont l’arrivée avait de fait marqué la fin de la carrière d’Onana à Manchester.

Le gardien de 30 ans a connu une saison 2025-2026 fructueuse, couronnée par une victoire en Coupe de Turquie contre Konyaspor en mai. Si Manchester United privilégie toujours un transfert définitif pour récupérer une partie des 47,2 millions de livres sterling versés à l’Inter Milan en 2023, un nouveau prêt apparaît comme la solution la plus pragmatique pour toutes les parties.







