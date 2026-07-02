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André Onana a officiellement signé les documents de son départ de Manchester United, un accord de transfert d’environ 1,3 million de livres sterling ayant été conclu
Le retour en Turquie est acté
Selon le Daily Mail Sport, Onana a finalisé les documents pour rester une saison supplémentaire en prêt à Trabzonspor, les deux clubs s’étant entendus sur une indemnité de 1,3 million de livres sterling. Le club turc prendra en charge la majeure partie de son salaire, ce qui évite son retour à Carrington ce mois-ci. Aucune option d’achat n’a toutefois été incluse pour l’été prochain.
Le gardien avait déjà convaincu lors de son premier passage en Turquie, disputant 34 matches toutes compétitions confondues. Bien qu’il ait encaissé 34 buts en championnat, il a réalisé six clean sheets et a contribué à la victoire du club en Coupe de Turquie. Ce nouveau trophée vient enrichir un palmarès déjà étoffé : trois titres d’Eredivisie avec l’Ajax, une Coupe d’Italie avec l’Inter Milan et une FA Cup avec Manchester United en 2024.
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Historique des transferts et départ d’Old Trafford
Onana s'était initialement installé en Turquie en septembre dernier, lorsqu'il était devenu évident qu'il n'avait plus d'avenir à Old Trafford. Manchester United aurait préféré un transfert définitif afin de récupérer une partie des 50,2 millions d'euros versés à l'Inter Milan pour s'attacher ses services en 2023.
Le gardien s’était auparavant forgé une solide réputation à l’Ajax avant de rejoindre l’Italie en transfert libre en 2022. Bien qu’il lui reste deux ans de contrat, Manchester United a décidé de ne pas le faire revenir pour qu’il se batte pour une place de titulaire. En organisant un nouveau départ temporaire, le club s’assure que son salaire hebdomadaire de 120 000 livres sterling ne figure pas dans ses comptes, tandis qu’il recherche activement des renforts pour renforcer son effectif.
Lammens consolide sa place de titulaire
En laissant Onana partir, Manchester United confirme la position de numéro 1 de Senne Lammens, auteur d’une première saison convaincante en Premier League. Le gardien belge a disputé 32 matches.
Il a concédé 39 buts mais a signé huit « clean sheets » lors de son exercice inaugural. Ses performances lui ont valu une sélection avec les Diables Rouges pour la Coupe du monde. Manchester United considère son transfert de 21,7 millions de livres en provenance du Royal Antwerp comme un succès total, excluant tout retour d’un gardien au club.
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Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Dès l’élimination de la Belgique en Coupe du monde, Lammens retrouvera Manchester United pour la préparation estivale. Sous la direction de Michael Carrick, le club aborde une saison prometteuse et attend avec impatience la Ligue des champions. Dans le même temps, Onana rejoindra le groupe de Trabzonspor afin de démarrer sa propre préparation, avec l’objectif d’enrichir son palmarès déjà bien garni.