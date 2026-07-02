André Onana a officiellement signé les documents de son départ de Manchester United, un accord de transfert d’environ 1,3 million de livres sterling ayant été conclu

Selon le Daily Mail Sport, Onana a finalisé les documents pour rester une saison supplémentaire en prêt à Trabzonspor, les deux clubs s’étant entendus sur une indemnité de 1,3 million de livres sterling. Le club turc prendra en charge la majeure partie de son salaire, ce qui évite son retour à Carrington ce mois-ci. Aucune option d’achat n’a toutefois été incluse pour l’été prochain.

Le gardien avait déjà convaincu lors de son premier passage en Turquie, disputant 34 matches toutes compétitions confondues. Bien qu’il ait encaissé 34 buts en championnat, il a réalisé six clean sheets et a contribué à la victoire du club en Coupe de Turquie. Ce nouveau trophée vient enrichir un palmarès déjà étoffé : trois titres d’Eredivisie avec l’Ajax, une Coupe d’Italie avec l’Inter Milan et une FA Cup avec Manchester United en 2024.







