AFP
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Andoni Iraola sort du silence sur le transfert avorté de Cody Gakpo à Manchester City, alors que l’attaquant de Liverpool brille lors de la victoire contre Ipswich
Gakpo reste finalement en place après un rebondissement de dernière minute
Gakpo a été fortement associé à un départ d’Anfield dans les derniers jours du mercato estival. Tottenham Hotspur a d’abord manifesté son intérêt, mais Manchester City les a rapidement dépassés pour devenir le favori pour s’attacher les services de l’attaquant. Gakpo avait même donné son feu vert pour un transfert vers l’Etihad Stadium avant que l’opération ne finisse par échouer.
Le transfert a finalement capoté parce que Liverpool n’a pas été en mesure de recruter un remplaçant adéquat à temps. Malgré cette distraction en dehors du terrain, Gakpo a connu un début de saison exceptionnel sous les ordres d’Iraola.
L’international néerlandais a trouvé le chemin des filets lors de la journée d’ouverture et a délivré une passe décisive contre Nottingham Forest. Il a poursuivi son impressionnante série en offrant deux passes décisives à Alexander Isak lors du succès 2-0 de vendredi contre Ipswich, prouvant sa valeur constante pour l’équipe.
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Iraola et Van Dijk en demandent plus
Iraola est ravi de la manière dont l’attaquant a géré la situation, en soulignant qu’une communication ouverte a été maintenue tout au long du mercato. Le coach de Liverpool apprécie la polyvalence de Gakpo sur l’ensemble du front de l’attaque et insiste sur le fait que le joueur sait exactement à quel point le staff l’estime.
« Je n’ai aucun doute concernant Cody. Il a été très bon pendant toute la pré-saison, il a très bien commencé cette saison, avec des statistiques à l’appui », a déclaré Iraola après le match contre Ipswich. « Cody sait à quel point nous l’apprécions, je pense qu’il n’y a aucun doute là-dessus. Je l’estime énormément.
« Aujourd’hui encore, après les deux passes décisives, il termine [le match en] n°9 pour nous aider à le tuer. Je pense que c’est bien d’avoir Cody parce qu’il peut jouer aux trois postes de devant et l’avoir à ce niveau en ce début de saison est une bonne chose. »
Iraola avait déclaré avant le match : « Ma relation avec Cody a toujours été très honnête depuis le début. Il a toujours été au courant de la situation sur le marché, nous parlions constamment. »
Le capitaine du club, Virgil van Dijk, a fait écho aux propos de son entraîneur, en soulignant l’importance durable de Gakpo pour l’équipe. Le défenseur a salué la réaction de son compatriote à l’échec du transfert.
« Évidemment, j’ai dit avant la fermeture du mercato que c’est un joueur important pour nous et qu’il le sera aussi cette saison », a expliqué Van Dijk. « Et il l’a encore montré aujourd’hui. La semaine dernière aussi avec les passes décisives, et aussi au cours des deux dernières années. Donc qu’il continue comme ça. »
La concurrence tire le niveau vers le haut
Gakpo est désormais assuré de rester dans le Merseyside jusqu’à l’ouverture du mercato hivernal en janvier. Plutôt que de ruminer cette opportunité manquée à Manchester, il semble très motivé à l’idée de consolider sa place de titulaire au sein d’un secteur offensif particulièrement compétitif.
Iraola a prévenu que personne n’avait de temps de jeu garanti, en soulignant les riches talents offensifs de Liverpool, avec Bradley Barcola, Rio Ngumoha et Victor Munoz comme joueurs capables de pousser les cadres. L’entraîneur estime que cette rivalité interne élèvera le niveau de performance de tout l’effectif au cours des prochains mois.
« Je vais évidemment beaucoup lui demander, parce qu’il y a aussi une forte concurrence pour le temps de jeu, a noté Iraola. Parfois ils seront titulaires, parfois ils entreront en jeu, parfois ils ne joueront pas. Mais je pense que cette concurrence va être bonne pour eux tous. »
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Construire le partenariat avec Isak
Son avenir immédiat désormais réglé, Gakpo se concentre désormais sur le développement de sa compréhension naissante sur le terrain avec Isak, recrue record de l'histoire de Liverpool. Le duo a fait des ravages contre Ipswich, et s'appuyer sur cette alchimie sera crucial pour les ambitions offensives de Liverpool à mesure que le calendrier s'intensifie.
Évoquant leur partenariat en pleine évolution, Gakpo a reconnu le potentiel d'une association prolifique. « J'espère que nous pourrons nous offrir beaucoup de passes décisives, donc il m'en doit déjà quelques-unes maintenant », a plaisanté l'ailier, signe de la bonne humeur qui règne dans le groupe alors que Liverpool cherche à prendre de l'élan.
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