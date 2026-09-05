Iraola est ravi de la manière dont l’attaquant a géré la situation, en soulignant qu’une communication ouverte a été maintenue tout au long du mercato. Le coach de Liverpool apprécie la polyvalence de Gakpo sur l’ensemble du front de l’attaque et insiste sur le fait que le joueur sait exactement à quel point le staff l’estime.

« Je n’ai aucun doute concernant Cody. Il a été très bon pendant toute la pré-saison, il a très bien commencé cette saison, avec des statistiques à l’appui », a déclaré Iraola après le match contre Ipswich. « Cody sait à quel point nous l’apprécions, je pense qu’il n’y a aucun doute là-dessus. Je l’estime énormément.

« Aujourd’hui encore, après les deux passes décisives, il termine [le match en] n°9 pour nous aider à le tuer. Je pense que c’est bien d’avoir Cody parce qu’il peut jouer aux trois postes de devant et l’avoir à ce niveau en ce début de saison est une bonne chose. »

Iraola avait déclaré avant le match : « Ma relation avec Cody a toujours été très honnête depuis le début. Il a toujours été au courant de la situation sur le marché, nous parlions constamment. »

Le capitaine du club, Virgil van Dijk, a fait écho aux propos de son entraîneur, en soulignant l’importance durable de Gakpo pour l’équipe. Le défenseur a salué la réaction de son compatriote à l’échec du transfert.

« Évidemment, j’ai dit avant la fermeture du mercato que c’est un joueur important pour nous et qu’il le sera aussi cette saison », a expliqué Van Dijk. « Et il l’a encore montré aujourd’hui. La semaine dernière aussi avec les passes décisives, et aussi au cours des deux dernières années. Donc qu’il continue comme ça. »



