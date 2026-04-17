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Andoni Iraola sort du silence concernant son avenir alors qu’il s’apprête à quitter Bournemouth, alors que son nom est associé à Crystal Palace et à la Liga
Iraola clarifie les raisons de son départ de Bournemouth
L’entraîneur de 43 ans a officiellement annoncé son départ mardi, mettant fin à un mandat de trois ans couronné de succès au Vitality Stadium. Son contrat expirant cet été, de nombreuses sources évoquent une offre mirobolante de Crystal Palace, qui souhaiterait s’attacher ses services. Toutefois, Iraola a formellement démenti que son départ soit lié à un accord préalable avec un autre club.
« Cette décision n'avait rien à voir avec un autre club. Aucun autre club n'était impliqué, il s'agissait simplement de savoir si je restais ici ou non », a-t-il déclaré, mettant fin aux rumeurs d'un transfert immédiat.
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La prochaine destination du joueur reste incertaine.
Bien qu’il ait mené les Cherries à la neuvième place la saison dernière et qu’ils occupent actuellement la 11e position à six journées de la fin, l’entraîneur avoue ne pas savoir ce que lui réserve l’avenir.
« Je ne sais pas ce que je vais faire la saison prochaine. Je ne sais pas si je vais entraîner une équipe, un club, une équipe nationale, si je vais entraîner sur ce continent, ou si je ne vais pas entraîner du tout. Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer », a-t-il expliqué. « Je ne suis pas pressé de le savoir. J’ai pris une décision importante pour moi en ce moment. Maintenant, je veux me concentrer sur ces six matchs, qui seront cruciaux. Nous aurons ensuite le temps de réfléchir à la suite. »
C’est ainsi que s’achève ce voyage exceptionnel sur la côte sud.
S'exprimant avant la rencontre cruciale de samedi contre Newcastle, l'entraîneur sortant a reconnu qu'il lui était extrêmement difficile de quitter Bournemouth.
« J’ai longuement réfléchi avant de prendre cette décision, ce n’était pas facile », a-t-il expliqué. « Tout au long de la saison, j’ai échangé avec le club ; les dirigeants savaient que cela pouvait arriver. Il n’y a pas de raison majeure unique ; j’ai simplement voulu préserver la satisfaction ressentie après ces trois saisons, et l’idée d’entamer une quatrième ou une cinquième année porte en elle un certain coût humain. En tant qu’être humain, on finit par se lasser de répéter les mêmes cycles. J’ai donc conclu que c’était le moment idéal pour clore ce chapitre si particulier de ma carrière. »
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Choisir le successeur pour la prochaine campagne
Alors qu'Iraola s'apprête à prendre congé, Bournemouth a d'ores et déjà entamé ses préparatifs pour l'avenir. Le club serait sur le point de nommer l'ancien entraîneur du RB Leipzig, Marco Rose, pour lui succéder. De son côté, Iraola examinera les offres lucratives qui lui sont proposées à travers l'Europe avant de statuer définitivement sur son avenir en tant qu'entraîneur.