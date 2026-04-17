Andoni Iraola sort du silence concernant son avenir alors qu’il s’apprête à quitter Bournemouth, alors que son nom est associé à Crystal Palace et à la Liga

Bien qu’il ait mené les Cherries à la neuvième place la saison dernière et qu’ils occupent actuellement la 11e position à six journées de la fin, l’entraîneur avoue ne pas savoir ce que lui réserve l’avenir.

« Je ne sais pas ce que je vais faire la saison prochaine. Je ne sais pas si je vais entraîner une équipe, un club, une équipe nationale, si je vais entraîner sur ce continent, ou si je ne vais pas entraîner du tout. Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer », a-t-il expliqué. « Je ne suis pas pressé de le savoir. J’ai pris une décision importante pour moi en ce moment. Maintenant, je veux me concentrer sur ces six matchs, qui seront cruciaux. Nous aurons ensuite le temps de réfléchir à la suite. »