Andoni Iraola serait sur le point de décrocher un nouveau poste en Premier League, l’entraîneur de Bournemouth envisageant de rejoindre un club londonien rival, devançant ainsi Chelsea et Manchester United

Crystal Palace est devenu le favori inattendu pour recruter Iraola, selon El Chiringuito, qui annonce un accord imminent. Les Eagles cherchent un nouvel entraîneur, Oliver Glasner devant quitter Selhurst Park en juin à l’expiration de son contrat. Le club londonien a agi vite pour devancer ses rivaux en proposant une offre alléchante au technicien de 43 ans.

Bien qu’Iraola ait été courtisé par plusieurs formations du « Big Six », la perspective de prendre les commandes d’un projet stable dans la capitale le séduirait davantage. Le club londonien apprécie l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano pour son travail remarquable à Bournemouth, où il mène actuellement l’équipe vers une qualification européenne malgré la perte de plusieurs joueurs clés. En concluant rapidement un accord, les Eagles espèrent éviter une guerre d’enchères lorsque le mercato s’ouvrira officiellement.