Getty Images Sport
Traduit par
Andoni Iraola serait sur le point de décrocher un nouveau poste en Premier League, l’entraîneur de Bournemouth envisageant de rejoindre un club londonien rival, devançant ainsi Chelsea et Manchester United
Palace est en pole position pour recruter Iraola.
Crystal Palace est devenu le favori inattendu pour recruter Iraola, selon El Chiringuito, qui annonce un accord imminent. Les Eagles cherchent un nouvel entraîneur, Oliver Glasner devant quitter Selhurst Park en juin à l’expiration de son contrat. Le club londonien a agi vite pour devancer ses rivaux en proposant une offre alléchante au technicien de 43 ans.
Bien qu’Iraola ait été courtisé par plusieurs formations du « Big Six », la perspective de prendre les commandes d’un projet stable dans la capitale le séduirait davantage. Le club londonien apprécie l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano pour son travail remarquable à Bournemouth, où il mène actuellement l’équipe vers une qualification européenne malgré la perte de plusieurs joueurs clés. En concluant rapidement un accord, les Eagles espèrent éviter une guerre d’enchères lorsque le mercato s’ouvrira officiellement.
- AFP
Le club londonien Chelsea maintient le contact avec les représentants.
Malgré les avancées de Crystal Palace, Chelsea reste bien présent dans la course. Les Blues mènent actuellement une recherche approfondie pour trouver un successeur définitif à Liam Rosenior et auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’Espagnol afin d’évaluer son intérêt pour un transfert à Stamford Bridge, selon certaines informations. Le club de Stamford Bridge recherche un entraîneur capable de mener un projet à long terme sous la direction de BlueCo, et la flexibilité tactique d’Iraola en a fait un candidat de choix.
En attendant, l’intérimaire Calum McFarlane peine à stabiliser l’effectif, ce qui renforce la détermination des Blues à recruter un stratège confirmé pour la saison 2026-2027. Les performances remarquées d’Iraola à Bournemouth avec des moyens limités collent parfaitement aux besoins d’un club davantage en quête de coaching intelligent que de simples investissements mirobolants.
Manchester United étudie une solution de rechange pour Old Trafford.
Manchester United observe la situation de près alors qu’il doit décider si confier définitivement le poste à Michael Carrick est judicieux. Si l’ancien milieu de terrain a réussi à transformer l’ambiance à Old Trafford depuis janvier, Sir Jim Ratcliffe et le département sportif d’INEOS se méfient d’une nomination dictée par l’émotion. Ils veulent éviter de répéter les erreurs du passé, notamment celle d’avoir nommé Ole Gunnar Solskjaer à titre définitif après un intérim réussi.
Si le club décidait de ne pas conserver Carrick, l’ancien international espagnol Ander Iraola apparaît comme la principale option externe. Son parcours d’entraîneur et son style de jeu offensif collent à l’ADN que United cherche à retrouver. Pourtant, malgré l’attrait d’Old Trafford, Iraola pourrait privilégier le projet de Palace, où il pourrait appliquer ses idées loin de l’intense pression médiatique qui entoure les Red Devils.
- AFP
Iraola garde le silence sur son avenir
Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes, l’entraîneur de Bournemouth conserve une posture résolument professionnelle. Il refuse de confirmer sa prochaine destination par respect pour les supporters des Cherries et pour le club qui lui a permis de faire ses débuts en Angleterre. Ayant déjà annoncé son départ, Iraola se concentre désormais sur la fin de saison avant de s’engager officiellement ailleurs.
Interrogé sur les rumeurs récentes le liant à de grands clubs, l’entraîneur est resté discret, déclarant : « Vous m’avez posé des questions sur d’autres clubs. Je ne sais pas exactement lesquels, mais par respect pour Bournemouth, je ne peux pas parler de mon avenir pour l’instant ; ce n’est pas ce qui préoccupe les supporters des Cherries. » Et de conclure : « Je l’ai dit lorsque j’ai annoncé mon départ : pour moi, l’essentiel, aujourd’hui, c’est Bournemouth. »