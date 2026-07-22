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Andoni Iraola s’exprime sur l’avenir d’Alexis Mac Allister, alors que le Real Madrid s’intéresse à lui, et fait le point sur les priorités « évidentes » de Liverpool en matière de transferts
Point sur les rumeurs autour de Mac Allister
Alexis Mac Allister a encore deux ans de contrat avec Liverpool, mais son nom circule déjà du côté de Madrid. L’entraîneur Iraola a toutefois été catégorique : il compte bien conserver le milieu de terrain, dont l’impact sur la dynamique des Reds est salué par tous.
Après une saison intense conclue par la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine, le milieu de terrain doit réintégrer l’effectif de Liverpool à la reprise. « Je pense qu’Alexis a été l’un des meilleurs joueurs du club l’année dernière et qu’il a réalisé une très bonne Coupe du monde », a déclaré Iraola. « Il est normal que d’autres clubs convoitent nos meilleurs joueurs, nos bons joueurs ; cela se produit toujours sur d’autres marchés. Mais tout comme les autres clubs, je souhaite garder mes bons joueurs. Je suis sans doute plus impatient de recruter de nouveaux joueurs que de conserver ceux que nous avons ici. »
- AFP
Iraola pointe des besoins « évidents » sur le marché des transferts.
Si la priorité reste de conserver les joueurs clés, Iraola s’est montré remarquablement franc quant au besoin « évident » de nouveaux renforts, après plusieurs départs très médiatisés. Les transferts de Mohamed Salah, Andy Robertson et Ibrahima Konaté ont laissé des vides importants dans l’effectif de l’équipe première.
La recherche d’un nouvel ailier apparaît comme la priorité absolue du département recrutement. Iraola a déclaré : « Il est difficile de donner un chiffre précis. Lorsque le marché est ouvert, il faut toujours rester ouvert à de nouvelles options pour renforcer l’effectif.
Certains postes exigent des renforts évidents, comme le poste d’ailier, où nous devons absolument recruter. Pour d’autres, nous devrons analyser les profils disponibles sur le marché, évaluer leur coût et les comparer à nos joueurs actuels. »
Gestion de l’infirmerie
Outre la recherche ciblée d’un ailier, l’entraîneur de Liverpool surveille de près l’effectif dont il dispose actuellement, mis à rude épreuve par des problèmes physiques persistants. Iraola a laissé entendre que son approche tactique pour les dernières semaines du mercato dépendra de la rapidité avec laquelle certains joueurs reprendront l’entraînement à plein temps.
« Nous avons quelques postes délicats où certains joueurs sur lesquels nous comptons sont blessés, mais la situation n’est toujours pas idéale ; tout dépendra donc de nombreux facteurs », a expliqué l’entraîneur.
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Préparation d’avant-saison aux États-Unis
Les Reds sont actuellement aux États-Unis pour leur tournée de pré-saison en Premier League, un moment clé pour Iraola afin de mettre en œuvre sa philosophie et d’intégrer les nouvelles recrues Jeremy Jacquet et Victor Munoz. Cette tournée permet à l’équipe de peaufiner sa condition physique et au staff technique d’évaluer le niveau des jeunes joueurs avant de décider d’éventuels renforts supplémentaires. Le programme américain des Reds comprend des matches contre Sunderland, Leeds United et Wrexham. Reste à savoir quand Mac Allister rejoindra le groupe pour entamer sa préparation en vue de la nouvelle saison.
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