Alexis Mac Allister a encore deux ans de contrat avec Liverpool, mais son nom circule déjà du côté de Madrid. L’entraîneur Iraola a toutefois été catégorique : il compte bien conserver le milieu de terrain, dont l’impact sur la dynamique des Reds est salué par tous.

Après une saison intense conclue par la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine, le milieu de terrain doit réintégrer l’effectif de Liverpool à la reprise. « Je pense qu’Alexis a été l’un des meilleurs joueurs du club l’année dernière et qu’il a réalisé une très bonne Coupe du monde », a déclaré Iraola. « Il est normal que d’autres clubs convoitent nos meilleurs joueurs, nos bons joueurs ; cela se produit toujours sur d’autres marchés. Mais tout comme les autres clubs, je souhaite garder mes bons joueurs. Je suis sans doute plus impatient de recruter de nouveaux joueurs que de conserver ceux que nous avons ici. »







