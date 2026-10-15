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Andoni Iraola répond aux détracteurs qui qualifiaient Bradley Barcola de « catastrophe » après son triplé spectaculaire face à Liverpool
Faire taire les sceptiques
Barcola a répondu de manière éclatante à ses premiers détracteurs en inscrivant un triplé spectaculaire lors de la victoire 6-3 de Liverpool en Ligue des champions face au LASK mercredi. L’ailier français de 24 ans avait essuyé des critiques après des débuts difficiles à Anfield, mais son triplé en Autriche a rappelé avec force toute l’étendue de son talent.
Sa prestation décisive lui a valu le titre de joueur de la semaine de l’UEFA. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a ainsi porté son total à trois buts en sept apparitions toutes compétitions confondues cette saison, prouvant qu’il peut être un élément décisif pour Liverpool.
- Getty Images Sport
Iraola appelle à prendre du recul
S’exprimant avant les matches de Liverpool ce week-end, l’entraîneur Iraola a défendu Barcola face aux jugements négatifs prématurés. Le technicien espagnol a souligné à quel point les avis changent vite dans le football moderne et a appelé les supporters à prendre du recul sur l’adaptation de l’attaquant.
« C’est comme ça dans le football. Vous gagnez un match, vous êtes formidable ; vous faites un mauvais match, vous êtes une catastrophe », a expliqué Iraola aux journalistes. « C’est la même chose pour Bradley, comme pour tous ceux qui travaillent dans le football. Il faut s’y habituer. »
Tisser des liens à Anfield
Iraola a également souligné un facteur atténuant majeur pour expliquer les débuts difficiles de Barcola : il n’a pas pu effectuer une véritable préparation d’avant-saison avec ses nouveaux coéquipiers. L’entraîneur reste pleinement convaincu que l’ailier ne fera que progresser à mesure qu’il développera ses automatismes avec eux sur le terrain.
« Il faut analyser sa participation au match avec davantage de recul, a ajouté l’entraîneur de Liverpool. Il est encore très tôt, d’autant qu’il n’a pas joué une seule minute pendant la préparation. Plus il jouera avec nous et avec ses coéquipiers, plus il progressera. »
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Quel avenir pour Barcola ?
Ayant pleinement retrouvé confiance, le joueur de 24 ans voudra reproduire en Premier League ses performances en Ligue des champions, alors que Liverpool cherche à monter en puissance. Le club se déplacera samedi au Gtech Community Stadium pour affronter Brentford en Premier League.
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