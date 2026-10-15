Barcola a répondu de manière éclatante à ses premiers détracteurs en inscrivant un triplé spectaculaire lors de la victoire 6-3 de Liverpool en Ligue des champions face au LASK mercredi. L’ailier français de 24 ans avait essuyé des critiques après des débuts difficiles à Anfield, mais son triplé en Autriche a rappelé avec force toute l’étendue de son talent.

Sa prestation décisive lui a valu le titre de joueur de la semaine de l’UEFA. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a ainsi porté son total à trois buts en sept apparitions toutes compétitions confondues cette saison, prouvant qu’il peut être un élément décisif pour Liverpool.