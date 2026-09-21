Carragher n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’international allemand. La légende de Liverpool n’a pas été impressionnée par le rendement du milieu de terrain, soulignant son faible taux de passes réussies de 63 %.

« Wirtz a encore été vraiment mauvais, a déclaré Carragher. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Globalement, les gens ont fait preuve de compréhension vis-à-vis de sa situation. Il est nouveau dans le championnat et Liverpool a été mauvais la saison dernière. Quand on arrive pour ce prix-là, les gens veulent des buts et des passes décisives. »

Après son remplacement à la 73e minute, Carragher a affirmé que Wirtz ne pouvait avoir « aucun reproche » à faire concernant sa sortie. Le consultant a ensuite exhorté Iraola à écarter complètement cette recrue phare. « Je pense que pour la suite, Iraola a une décision à prendre. Wirtz ne serait pas dans mon équipe de Liverpool », a-t-il ajouté.

Cependant, Iraola a rapidement soutenu son joueur. L’entraîneur a reconnu ce début poussif, tout en saluant Wirtz pour son rôle dans la victoire finale, déclarant à Sky Sports : « Il a commencé le match lentement, je suis d’accord. Dès la première minute, ils ont mis beaucoup d’intensité et nous n’étions pas vraiment dedans. Les duels au milieu. Après cette première phase, je pense que nous nous sommes améliorés. Florian nous a aussi aidés à progresser. »



