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Andoni Iraola répond à Jamie Carragher après que la légende de Liverpool a DÉTRUIT Florian Wirtz, recruté pour 116 M£, à la suite de l’étroite victoire de Bournemouth
Wirtz peine avant qu’Isak ne frappe
Liverpool a décroché une victoire difficilement acquise 1-0 contre Bournemouth au Vitality Stadium, avec un but décisif d’Alexander Isak. Malgré ces trois points pris à l’extérieur, Liverpool a vécu une première période frustrante, sans parvenir à imposer sa domination.
Wirtz a connu 45 premières minutes particulièrement compliquées. La recrue à 116 millions de livres sterling n’est pas parvenue à peser sur le match d’entrée, se heurtant à une équipe de Bournemouth résistante. Sa prestation a immédiatement suscité des interrogations, notamment en raison de son prix élevé et du poids des attentes placées sur ses épaules.
Le joueur de 23 ans a finalement trouvé son rythme après la pause. Wirtz a joué un rôle clé sur l’action du but de la victoire, en attirant le défenseur James Hill hors de sa position pour créer l’espace nécessaire au but d’Isak.
- AFP
Iraola défend le meneur de jeu de Liverpool
Carragher n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’international allemand. La légende de Liverpool n’a pas été impressionnée par le rendement du milieu de terrain, soulignant son faible taux de passes réussies de 63 %.
« Wirtz a encore été vraiment mauvais, a déclaré Carragher. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Globalement, les gens ont fait preuve de compréhension vis-à-vis de sa situation. Il est nouveau dans le championnat et Liverpool a été mauvais la saison dernière. Quand on arrive pour ce prix-là, les gens veulent des buts et des passes décisives. »
Après son remplacement à la 73e minute, Carragher a affirmé que Wirtz ne pouvait avoir « aucun reproche » à faire concernant sa sortie. Le consultant a ensuite exhorté Iraola à écarter complètement cette recrue phare. « Je pense que pour la suite, Iraola a une décision à prendre. Wirtz ne serait pas dans mon équipe de Liverpool », a-t-il ajouté.
Cependant, Iraola a rapidement soutenu son joueur. L’entraîneur a reconnu ce début poussif, tout en saluant Wirtz pour son rôle dans la victoire finale, déclarant à Sky Sports : « Il a commencé le match lentement, je suis d’accord. Dès la première minute, ils ont mis beaucoup d’intensité et nous n’étions pas vraiment dedans. Les duels au milieu. Après cette première phase, je pense que nous nous sommes améliorés. Florian nous a aussi aidés à progresser. »
Survivre à un déplacement difficile
Iraola a mis en avant les ajustements tactiques qui ont permis à Wirtz de briller au fil du match. « En seconde période, il jouait beaucoup mieux, il trouvait de meilleures zones pour recevoir et se retourner », a expliqué l'entraîneur, ajoutant qu'il était bien plus satisfait de la prestation du milieu de terrain après la pause.
En prenant du recul par rapport aux performances individuelles, Iraola s'est dit soulagé d'avoir négocié ce déplacement piégeux. Le manager a reconnu que son équipe avait souffert pendant les 20 premières minutes, sans parvenir à gagner les seconds ballons ni à répondre à l'intensité de Bournemouth.
« Je suis évidemment content du résultat. Je sais que c'est un endroit difficile où venir, un endroit très difficile pour prendre les trois points », a déclaré Iraola. Il a noté qu'à mesure que Bournemouth baissait de pied en seconde période, Liverpool a pris le contrôle de la rencontre et s'est créé des occasions pour tuer définitivement le match.
- Pro Sports Images
Le choc à haut risque de City se profile
Liverpool sera confronté à un énorme test lors de son prochain match, avec la réception du leader du championnat, Manchester City, à Anfield le 11 octobre. Cette affiche monumentale obligera Iraola à faire des choix cruciaux au milieu de terrain et en attaque.
Carragher est catégorique : Wirtz devrait être laissé de côté pour ce choc au sommet. « Manchester City à domicile, pour moi, il ne peut pas être dans l'équipe », a déclaré fermement le consultant. Iraola doit désormais décider s'il faut faire confiance à sa recrue phare sur la plus grande scène ou suivre le conseil de l'icône du club.
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