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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

Andoni Iraola réplique aux médias français après les critiques visant Bradley Barcola, alors que Liverpool fait face à une crise en attaque avant son choc contre Manchester City

B. Barcola
Liverpool
France
A. Iraola
Liverpool vs Manchester City
Manchester City
Premier League
UEFA Nations League A

L’entraîneur principal de Liverpool, Andoni Iraola, a pris la défense de Bradley Barcola après que l’ailier a fait face à une vague de critiques à la suite de ses récentes prestations avec l’équipe de France. Le recrutement estival à 123 M£ a été pris pour cible par les médias de son pays, malgré les larges victoires des Bleus durant la trêve internationale.

  • Les médias français ciblent Barcola

    La France a tranquillement battu la Belgique 4-1 en Ligue des nations lundi, mais Barcola s'est retrouvé sous le feu des critiques. Le joueur de 24 ans a tenté deux tirs et créé une seule occasion pendant la rencontre, ce qui lui a valu des commentaires sévères dans la presse nationale. Les critiques se sont largement concentrées sur son manque supposé de tranchant dans le dernier tiers du terrain.

    Cette attention arrive à un moment délicat pour Liverpool, qui fait face à une crise des blessures de plus en plus préoccupante en attaque. Alexander Isak et Cody Gakpo ont tous les deux été forfaits pour le choc à fort enjeu de dimanche contre Manchester City.

    Par conséquent, Iraola dépend fortement de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pour combler ce vide. L'entraîneur de Liverpool veut clairement que son attaquant retrouve son efficacité avant un test redoutable à Anfield.


  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Iraola « ne se soucie pas » des occasions manquées

    Malgré le bruit extérieur, Iraola reste totalement impassible face au récent manque de buts de son joueur. Le technicien a insisté sur le fait que les attaquants sont injustement jugés uniquement sur leur rendement devant le but, balayant les suggestions d’une baisse de forme.

    « Je ne pense pas qu’il traverse une mauvaise période, le problème avec les ailiers ou les attaquants, c’est que s’ils ne marquent pas, “ils n’ont pas bien joué” », a expliqué Iraola. « Nous devons voir les matches, nous devons regarder. Je l’ai dit lors du premier match contre l’Atlético de Madrid, il a manqué deux ou trois occasions assez nettes. Je m’en fiche. Honnêtement. Je m’en soucie, mais je veux qu’il voie que c’est là. »

    L’entraîneur de Liverpool a également souligné que se procurer des situations dangereuses représente déjà la moitié du travail, en affichant une confiance totale dans les instincts offensifs de l’ailier.

    « Avec l’équipe nationale, j’ai vu qu’il a eu quelques bonnes situations pour marquer ; il n’a pas marqué, mais je veux qu’il soit là », a-t-il ajouté.


  • Barcola pour mener l’attaque ?

    Avec Isak et Gakpo indisponibles, Barcola pourrait être propulsé dans un rôle axial offensif inhabituel ce week-end. S’il s’est forgé une réputation en faisant des différences sur les côtés, Iraola est convaincu que cet attaquant polyvalent a l’intelligence tactique nécessaire pour évoluer comme numéro neuf de fortune.

    « C’est un joueur de très haut niveau pour nous. Je pense qu’il peut jouer à n’importe quel poste devant », a déclaré Iraola. « Il a probablement davantage joué comme ailier gauche, mais il a aussi un peu joué comme attaquant, et encore plus comme ailier droit. Je pense qu’il peut couvrir les trois postes offensifs. »

    En conclusion de son éloge appuyé de la recrue estivale, l’entraîneur a simplement déclaré : « C’est un joueur extrêmement précieux pour nous. »


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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Le nuage de Manchester City plane sur Anfield

    L’affiche choc de dimanche revêt une importance immense, sur le terrain comme en dehors. Manchester City se rend sur la Mersey avec un parcours parfait en championnat, mais le club traverse aussi une tempête de controverse. Ce week-end marque son premier match depuis qu’une commission indépendante a jugé le club coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Alors que City nie tout acte répréhensible et fait appel du verdict, ce tumulte extrasportif ajoute une tension incroyable à une rencontre déjà énorme.

    Iraola est pleinement conscient du défi et exhorte son équipe à être à la hauteur devant un stade comble. « Chaque match est un match excitant, a-t-il déclaré. Nous jouons à domicile à Anfield contre City, qui est en tête du championnat en ce moment. Ils ont gagné tous leurs matches et je pense que nous allons jouer le coup à fond. Je pense que ce sera un match assez ouvert et nous devons être prêts, tout en profitant aussi de l’aide de nos supporters, et j’espère que nous serons au niveau d’un match dont l’intensité sera élevée. »

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