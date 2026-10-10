La France a tranquillement battu la Belgique 4-1 en Ligue des nations lundi, mais Barcola s'est retrouvé sous le feu des critiques. Le joueur de 24 ans a tenté deux tirs et créé une seule occasion pendant la rencontre, ce qui lui a valu des commentaires sévères dans la presse nationale. Les critiques se sont largement concentrées sur son manque supposé de tranchant dans le dernier tiers du terrain.

Cette attention arrive à un moment délicat pour Liverpool, qui fait face à une crise des blessures de plus en plus préoccupante en attaque. Alexander Isak et Cody Gakpo ont tous les deux été forfaits pour le choc à fort enjeu de dimanche contre Manchester City.

Par conséquent, Iraola dépend fortement de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pour combler ce vide. L'entraîneur de Liverpool veut clairement que son attaquant retrouve son efficacité avant un test redoutable à Anfield.



