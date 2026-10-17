AFP
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Andoni Iraola prévoit de faire tourner son effectif alors que Liverpool prépare son déplacement à Brentford, sur fond de nouvelles concernant les blessures
Iraola confirme qu’il fera tourner son effectif face à l’enchaînement des matches sans répit
L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, modifiera son onze de départ pour le match de Premier League de samedi contre Brentford au Gtech Community Stadium. Liverpool abordera cette rencontre moins de 72 heures après sa spectaculaire victoire 6-3 contre le LASK, obtenue en milieu de semaine en Ligue des champions.
Alors qu’un match européen crucial contre Villarreal l’attend mardi, Iraola insiste sur la nécessité d’aligner des joueurs frais pour maintenir le niveau de performance de son équipe.
Le milieu de terrain Ryan Gravenberch sera indisponible : il purgera un match de suspension en championnat après son carton rouge lors de la défaite contre Manchester City.
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L’entraîneur exige que tout l’effectif soit prêt dans un contexte de rotation
S’adressant aux médias avant le déplacement, Iraola a souligné que chaque membre de l’effectif devait se tenir prêt à jouer dans les différentes compétitions. « En ce moment surtout, alors que nous jouons quasiment tous les trois jours, voire à moins de trois jours d’intervalle, il faut davantage de joueurs », a déclaré Iraola.
« C’est pour cela que nous avons un peu modifié l’équipe mercredi. Nous devrons encore la modifier ce week-end, puis de nouveau lorsque nous affronterons Villarreal trois jours plus tard. »
« Nous avons besoin de tout le monde, nous aurons besoin de chacun à un moment ou à un autre », a-t-il ajouté. « Tout le monde doit être prêt, car nous aurons probablement besoin de chacun. »
La porte reste ouverte pour trois joueurs clés blessés
Iraola a donné des nouvelles encourageantes sur le front des blessures, révélant que Cody Gakpo, Alexander Isak et Dominik Szoboszlai pourraient jouer après avoir manqué les dernières rencontres. Tous trois se sont blessés pendant la trêve internationale et n’ont pas participé aux matches contre Manchester City et le LASK.
« Nous devons attendre et voir », a indiqué Iraola au sujet de leur disponibilité. « Je pense qu’il est encore très tôt, mais, de la même manière que j’ai dit qu’ils n’étaient pas disponibles pour les matches précédents, je laisse la porte ouverte cette fois-ci, oui. »
Federico Chiesa et Wataru Endo peuvent également être sélectionnés après avoir manqué le rendez-vous européen de milieu de semaine en raison des règles d’éligibilité. Conor Bradley, Hugo Ekitike et Giovanni Leoni restent quant à eux indisponibles pour une longue durée.
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Brentford suit de près ses stars de nouveau aptes à jouer avant le coup d’envoi
Son adversaire, Brentford, doit également composer avec des soucis physiques. L’entraîneur principal Keith Andrews évalue l’état de Kevin Schade et de Jannik Schuster, tous deux touchés lors du match nul 2-2 à Aston Villa. « Jannik et Kev se sont entraînés sur le terrain cette semaine et nous verrons demain ce qu’ils seront capables de faire », a déclaré Andrews.
L’ancien défenseur de Liverpool Sepp van den Berg, Nathan Collins et Mikkel Damsgaard se rapprochent eux aussi d’un retour en pleine forme.
Après le match de samedi dans l’ouest de Londres, Liverpool se tournera immédiatement vers la scène européenne, avec la réception de Villarreal prévue mardi.
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