L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, modifiera son onze de départ pour le match de Premier League de samedi contre Brentford au Gtech Community Stadium. Liverpool abordera cette rencontre moins de 72 heures après sa spectaculaire victoire 6-3 contre le LASK, obtenue en milieu de semaine en Ligue des champions.

Alors qu’un match européen crucial contre Villarreal l’attend mardi, Iraola insiste sur la nécessité d’aligner des joueurs frais pour maintenir le niveau de performance de son équipe.

Le milieu de terrain Ryan Gravenberch sera indisponible : il purgera un match de suspension en championnat après son carton rouge lors de la défaite contre Manchester City.