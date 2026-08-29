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Yosua Arya

Traduit par

Andoni Iraola prend une décision audacieuse concernant la composition de Liverpool, alors que Victor Munoz est titularisé pour ses débuts face à Nottingham Forest

Liverpool
V. Munoz
Liverpool vs Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League
A. Iraola

Andoni Iraola dirige son premier match de Premier League à domicile alors que Liverpool accueille Nottingham Forest à Anfield. Victor Munoz fête sa première titularisation avec les Reds, tandis que Cody Gakpo débute malgré les spéculations persistantes autour de son avenir.

  • Iraola entame son ère à Anfield

    Liverpool reçoit Forest à Anfield pour un match très attendu, programmé ce samedi à l’heure du déjeuner en Premier League. Cette rencontre fait figure d’événement, puisqu’elle marque le premier match à domicile d’Iraola à la tête de Liverpool depuis sa prise de fonctions.

    Oliver Glasner se rend sur la Mersey avec son équipe de Forest, alors que les deux clubs cherchent à prendre de l’élan dès le début de la nouvelle saison dans l’élite. Les hôtes ont lancé leur saison par un nul accroché 2-2 contre Newcastle le week-end dernier. Iraola sera déterminé à décrocher sa première victoire officielle et à offrir aux fidèles d’Anfield une raison de célébrer.

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    Munoz titulaire, Gakpo reste en place

    Dans un choix audacieux, Iraola a titularisé Munoz dans l’attaque de Liverpool. L’attaquant intègre l’équipe au détriment de Rio Ngumoha, qui prend place sur le banc des remplaçants. Fait important, Cody Gakpo conserve également sa place dans le onze de départ malgré l’incertitude persistante autour de son avenir.

    Le Néerlandais suscite actuellement un vif intérêt de la part de Tottenham, mais reste aujourd’hui un élément clé de Liverpool. Gakpo et Munoz formeront un duo dans une redoutable ligne d’attaque également composée de Florian Wirtz et Alexander Isak, ce qui promet une forte menace offensive pour les hôtes.

  • Ajustements défensifs et soucis de blessures

    En défense, le très prometteur jeune défenseur central Jeremy Jacquet a conservé sa place dans le onze de départ. Il est associé au capitaine Virgil van Dijk dans l’axe, tandis que Ronald Araujo, arrivé en prêt, doit se contenter d’une place sur le banc.

    Liverpool traverse actuellement une période délicate en raison des blessures qui touchent plusieurs éléments clés. L’attaquant Hugo Ekitike poursuit encore sa rééducation après avoir subi une grave blessure au tendon d’Achille en avril. Pendant ce temps, le secteur défensif est décimé. Joe Gomez reste indisponible en raison d’un problème musculaire, tandis que Giovanni Leoni et Conor Bradley poursuivent leur convalescence après des blessures au genou.

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  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOLAFP

    Onze de départ

    Liverpool (4-2-3-1) : Alisson ; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez ; Szoboszlai, Mac Allister ; Munoz, Wirtz, Gakpo ; Isak

    Nottingham Forest (3-4-2-1) : Sels ; Cunha, Milenkovic, Murillo ; Aina, McAtee, Schlager, Williams ; Ndoye, Gibbs-White ; Jesus

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