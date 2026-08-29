Liverpool reçoit Forest à Anfield pour un match très attendu, programmé ce samedi à l’heure du déjeuner en Premier League. Cette rencontre fait figure d’événement, puisqu’elle marque le premier match à domicile d’Iraola à la tête de Liverpool depuis sa prise de fonctions.

Oliver Glasner se rend sur la Mersey avec son équipe de Forest, alors que les deux clubs cherchent à prendre de l’élan dès le début de la nouvelle saison dans l’élite. Les hôtes ont lancé leur saison par un nul accroché 2-2 contre Newcastle le week-end dernier. Iraola sera déterminé à décrocher sa première victoire officielle et à offrir aux fidèles d’Anfield une raison de célébrer.