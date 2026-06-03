Andoni Iraola plutôt que Xabi Alonso ?! Jamie Carragher livre une analyse « inquiétante » des décisions prises par la direction d'Anfield

Liverpool a stupéfié le monde du football ce week-end en confirmant le départ de Slot, deux saisons après son arrivée aux commandes de l’équipe. Si le technicien néerlandais avait mené les Reds au titre de Premier League dès sa première année, sa deuxième campagne, conclue à une décevante cinquième place, a poussé le Fenway Sports Group à prendre des mesures radicales. Le timing de cette décision a toutefois surpris tout le Merseyside, d’autant qu’Alonso était disponible plus tôt dans l’année.

Alonso, dont le retour à Liverpool avait été évoqué après son départ du Real Madrid en janvier, a finalement rejoint Chelsea le mois dernier. Le choix de conserver Slot à son poste durant cette période, avant de le limoger quelques semaines plus tard, interpelle : pourquoi le club n’a-t-il pas tenté de recruter l’Espagnol quand l’occasion se présentait ? Alors qu’Iraola est désormais pressenti pour prendre la relève, la stratégie des dirigeants est sous le feu des projecteurs.