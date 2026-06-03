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Andoni Iraola plutôt que Xabi Alonso ?! Jamie Carragher livre une analyse « inquiétante » des décisions prises par la direction d'Anfield
Le licenciement surprise d'Arne Slot
Liverpool a stupéfié le monde du football ce week-end en confirmant le départ de Slot, deux saisons après son arrivée aux commandes de l’équipe. Si le technicien néerlandais avait mené les Reds au titre de Premier League dès sa première année, sa deuxième campagne, conclue à une décevante cinquième place, a poussé le Fenway Sports Group à prendre des mesures radicales. Le timing de cette décision a toutefois surpris tout le Merseyside, d’autant qu’Alonso était disponible plus tôt dans l’année.
Alonso, dont le retour à Liverpool avait été évoqué après son départ du Real Madrid en janvier, a finalement rejoint Chelsea le mois dernier. Le choix de conserver Slot à son poste durant cette période, avant de le limoger quelques semaines plus tard, interpelle : pourquoi le club n’a-t-il pas tenté de recruter l’Espagnol quand l’occasion se présentait ? Alors qu’Iraola est désormais pressenti pour prendre la relève, la stratégie des dirigeants est sous le feu des projecteurs.
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Carragher s’interroge sur l’exclusion d’Alonso
Invité de l’émission « The Overlap », Jamie Carragher a exprimé ses réserves sur la gestion stratégique du club. L’ancien défenseur de Liverpool s’est dit perplexe de voir le directeur sportif Richard Hughes ne pas placer Xabi Alonso en tête de liste dès que l’incertitude autour de l’avenir d’Arne Slot s’est profilée. Pour Carragher, le palmarès et la connaissance du haut niveau du club par Alonso en faisaient le candidat parfait.
« Je l’aurais remplacé (Slot) par Xabi Alonso. Dès qu’il est parti à Chelsea, je me suis dit que je garderais Slot », a expliqué Carragher. « Quand je pensais à Alonso, c’était aussi parce qu’il avait su tirer le meilleur de Florian Wirtz. Si l’on devait changer de coach, pourquoi ne pas choisir Alonso ? Avec Alonso, on a un CV de joueur incroyable, les entraîneurs qui l’ont formé. Ce qu’il a accompli à Leverkusen. Il a dirigé le Real Madrid. Je sais que ça ne s’est pas bien passé, mais il est habitué à cette pression et à cette attention médiatique. »
Enjeux tactiques pour la nouvelle ère
Au-delà du parcours de l’entraîneur, Carragher exprime des réserves tactiques sur l’intégration d’Iraola à l’effectif d’Anfield. Réputé pour un style de jeu intensif axé sur un pressing haut, Iraola exige de ses joueurs des qualités physiques spécifiques. L’effectif actuel de Liverpool, taillé pour d’autres systèmes, pourrait donc peiner à s’adapter à cette philosophie sans une refonte profonde.
« Si Liverpool choisissait Iraola plutôt qu'Alonso, ce serait très inquiétant pour le club », a ajouté Carragher. « Si c'est parce qu'Alonso veut jouer avec une défense à trois, ou à cause de son style de jeu, très bien. Mais je ne suis pas sûr que Liverpool dispose des joueurs nécessaires pour pratiquer le jeu de pressing haut d'Iraola. »
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Un été synonyme de profondes mutations
Ce changement d’entraîneur s’inscrit dans une vaste restructuration estivale que les Reds doivent mener. Après le départ de Mohamed Salah, le futur coach devra recruter un ailier de calibre international tout en constituant un staff technique entièrement renouvelé. Les adieux de Slot entraînent aussi ceux de ses adjoints Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst et Ruben Peeters, créant un vide dans la hiérarchie du centre d’entraînement.
Si Iraola a déjà démontré sa capacité à reconstruire un effectif après le départ de cadres, ayant géré avec succès des ventes de joueurs stars à Bournemouth, la pression des projecteurs d’Anfield est d’un tout autre ordre.