Liverpool a franchi une étape majeure vers la sécurisation de l’un des jeunes talents les plus excitants d’Europe après s’être mis d’accord sur les conditions financières d’un contrat de cinq ans avec l’ailier du PSG Mbaye, selon Fabrice Hawkins de RMC Sport. L’international sénégalais de 18 ans s’est imposé comme une cible prioritaire pour l’entraîneur Andoni Iraola, qui cherche à apporter encore plus de vitesse et de jeunesse au secteur offensif du club de la Mersey après l’arrivée plus tôt de Victor Munoz en provenance d’Osasuna.

L’adolescent très coté, qui a également suscité l’intérêt du géant allemand Bayer Leverkusen, aurait pour priorité un transfert en Premier League. Mbaye a disputé 29 matches avec l’équipe de Luis Enrique la saison dernière, inscrivant trois buts, mais il a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier derrière des joueurs comme Ousmane Dembele et Khvicha Kvaratskhelia.



