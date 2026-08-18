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Andoni Iraola obtient sa recrue ! Une percée a été réalisée alors que Liverpool s’est mis d’accord avec l’ailier du PSG au milieu de la chasse à Bradley Barcola
Mbaye accepte un contrat de cinq ans à Anfield
Liverpool a franchi une étape majeure vers la sécurisation de l’un des jeunes talents les plus excitants d’Europe après s’être mis d’accord sur les conditions financières d’un contrat de cinq ans avec l’ailier du PSG Mbaye, selon Fabrice Hawkins de RMC Sport. L’international sénégalais de 18 ans s’est imposé comme une cible prioritaire pour l’entraîneur Andoni Iraola, qui cherche à apporter encore plus de vitesse et de jeunesse au secteur offensif du club de la Mersey après l’arrivée plus tôt de Victor Munoz en provenance d’Osasuna.
L’adolescent très coté, qui a également suscité l’intérêt du géant allemand Bayer Leverkusen, aurait pour priorité un transfert en Premier League. Mbaye a disputé 29 matches avec l’équipe de Luis Enrique la saison dernière, inscrivant trois buts, mais il a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier derrière des joueurs comme Ousmane Dembele et Khvicha Kvaratskhelia.
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Offre pour Barcola portée à 135 M€
Alors que le dossier Mbaye avance rapidement, Liverpool a également accéléré dans sa quête de Barcola avec une offre améliorée de 135 millions d'euros. L'international français de 23 ans est une cible de longue date de Liverpool, et cette dernière offre témoigne de sa volonté de finalement répondre à la valorisation élevée du PSG.
Liverpool s'est montré prudent à l'idée de surpayer, surtout après avoir fixé un montant record pour le club de 125 millions de livres sterling pour Alexander Isak l'été dernier. Cependant, avec l'entrée du fondateur d'Amazon Jeff Bezos dans la structure du capital du club, la situation financière à Anfield a changé, permettant une approche plus agressive sur le marché. Liverpool attend désormais une réponse finale du président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, alors qu'il espère boucler l'un des plus gros feuilletons de ce mercato.
Luis Enrique reste discret
L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’a guère fait pour calmer les spéculations autour de ses ailiers sur le départ. Barcola comme Mbaye n’ont pas été retenus dans le groupe qui a affronté Lens lors de la défaite au Trophées des Champions, alors qu’ils étaient restés sur le banc sans entrer en jeu quelques jours plus tôt lors de la victoire contre Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA. Interrogé sur l’avenir du duo et sur son absence de l’équipe, l’ancien entraîneur de Barcelone a répondu sèchement aux médias présents. Il a déclaré aux journalistes qu’il « parlera du mercato quand il sera terminé », avant de quitter la salle.
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Le remaniement de l’effectif parisien se poursuit
Les départs potentiels de Mbaye et Barcola interviennent dans un contexte de remaniement important dans la capitale française. Le PSG a déjà pris les devants pour s’assurer sa prochaine génération de talents, en bouclant les arrivées de Ferran Torres en provenance de Barcelone et de Mika Godts en provenance de l’Ajax.
Liverpool y voit une opportunité à saisir pendant cette période de transition. Avec le départ du talisman égyptien Mohamed Salah, Liverpool veut absolument s’assurer que l’effectif soit suffisamment renforcé avant la date limite du mercato.
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