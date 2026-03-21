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Andoni Iraola, l'entraîneur de Bournemouth, rompt le silence après être devenu le favori pour prendre les rênes d'un club de la Liga, alors que Tottenham et Crystal Palace se montrent intéressés
Iraola en tête de la course d'athlétisme
Iraola s'est hissé en tête de liste des candidats à San Mamés, le club basque le considérant comme le successeur idéal d'Ernesto Valverde. Valverde devant quitter ses fonctions à la fin de la saison en cours, le club de Liga s'active pour trouver un remplaçant.
Ce lien s'explique par une profonde connexion historique, Iraola ayant disputé plus de 500 matches pour le club durant sa carrière de joueur. Ce lien affectif place le club basque en pole position pour le convaincre de quitter le Vitality Stadium à l'expiration de son contrat en juin.
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Iraola réagit aux rumeurs concernant son départ
À la suite du récent match nul 2-2 de Bournemouth contre Manchester United, l'Espagnol n'a pas tardé à réagir aux rumeurs grandissantes concernant son avenir et ses liens avec son ancien club.
« Non, cela n'a rien à voir avec moi », a déclaré Iraola aux journalistes. « Peut-être en tant que supporter, car c'est mon club, mais non, cela n'affecte pas la situation. Je l'ai dit à maintes reprises, je suis très heureux ici. J'ai d'excellentes relations avec le club et il est vrai que nous devrons prendre une décision en conséquence, mais c'est une situation que j'ai connue pendant la majeure partie de ma carrière d'entraîneur. Ce n'est pas nouveau pour moi. »
L'intérêt de la Premier League s'intensifie
Malgré l'attrait d'un retour en Espagne, Iraola reste un entraîneur très convoité au sein de l'élite anglaise. Selon le Daily Mail, Tottenham et Crystal Palace auraient tous deux envisagé l'Espagnol comme candidat potentiel pour renouveler leur encadrement lors du mercato estival.
Son travail sur la côte sud a permis à Bournemouth de se transformer en une équipe capable de se battre pour une place européenne. Cette évolution tactique a considérablement renforcé sa réputation auprès des clubs de Premier League, compliquant ainsi les espoirs de Bournemouth de voir son contrat simplement renouvelé.
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Bournemouth demande des éclaircissements de toute urgence
Bournemouth tient absolument à conserver son entraîneur, mais se trouve actuellement confronté à une tâche difficile. Iraola, dont le contrat expire cet été, semblait enclin à prolonger avec Bournemouth, mais l'attrait de son ancien club et l'intérêt manifesté par de plus grandes équipes de Premier League ont compliqué les négociations.
La direction des Cherries fait désormais pression pour obtenir une réponse définitive afin de pouvoir commencer à planifier la saison prochaine. Le club espère avoir une indication de sa décision dans les prochains jours, alors qu'il cherche à assurer l'avenir à long terme du leader de son projet.
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