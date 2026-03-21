Iraola s'est hissé en tête de liste des candidats à San Mamés, le club basque le considérant comme le successeur idéal d'Ernesto Valverde. Valverde devant quitter ses fonctions à la fin de la saison en cours, le club de Liga s'active pour trouver un remplaçant.

Ce lien s'explique par une profonde connexion historique, Iraola ayant disputé plus de 500 matches pour le club durant sa carrière de joueur. Ce lien affectif place le club basque en pole position pour le convaincre de quitter le Vitality Stadium à l'expiration de son contrat en juin.