Liverpool fait face à un test important contre Manchester City, qui a remporté ses cinq matches de championnat. Iraola a reconnu le défi posé par les visiteurs, mais reste confiant quant à la progression récente de son équipe.

Il a déclaré : « Nous sommes invaincus, mais eux les ont tous gagnés, donc cela fait une grande différence pour leur équipe. Je pense que nous devons être très, très bons si nous voulons battre City, parce qu'ils ont été particulièrement performants offensivement et ont marqué beaucoup de buts ces derniers temps. Nous connaissons les noms qui sont très dangereux. Mais je pense aussi que nous avons montré de bonnes améliorations défensives ces derniers temps et j'espère que nous pourrons contenir les menaces qu'ils ont et aussi leur faire mal dans l'autre sens. »