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Andoni Iraola jette le doute sur la condition physique d’Alexander Isak et de Cody Gakpo avant le choc contre Manchester City
Des inquiétudes autour des blessures de plusieurs attaquants clés
Au micro de beIN SPORTS, Iraola a donné des nouvelles d’Isak et de Gakpo après que les deux joueurs ont respectivement subi des blessures à la cuisse et à la cheville. Isak a quitté la sélection suédoise, tandis que Gakpo a été remplacé prématurément lors de la victoire des Pays-Bas contre la Serbie. Iraola a déclaré : « Je pense qu’Alex Isak et Cody Gakpo ont tous les deux dû quitter leurs sélections nationales en raison de blessures. Maintenant, il s’agit de savoir s’ils vont récupérer à temps pour nous aider lors du prochain match ou non. Mais à l’heure actuelle, ils sont tous les deux blessés. »
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Un formidable défi attend à Anfield
Liverpool fait face à un test important contre Manchester City, qui a remporté ses cinq matches de championnat. Iraola a reconnu le défi posé par les visiteurs, mais reste confiant quant à la progression récente de son équipe.
Il a déclaré : « Nous sommes invaincus, mais eux les ont tous gagnés, donc cela fait une grande différence pour leur équipe. Je pense que nous devons être très, très bons si nous voulons battre City, parce qu'ils ont été particulièrement performants offensivement et ont marqué beaucoup de buts ces derniers temps. Nous connaissons les noms qui sont très dangereux. Mais je pense aussi que nous avons montré de bonnes améliorations défensives ces derniers temps et j'espère que nous pourrons contenir les menaces qu'ils ont et aussi leur faire mal dans l'autre sens. »
Ambitions de titre et croissance structurelle
L'entraîneur estime que la trêve internationale a offert une occasion précieuse d'évaluer leurs premières performances. Fixant de grandes ambitions pour la saison, il a expliqué : « Je pense que la trêve internationale est un moment de réflexion parce que nous avons normalement un calendrier plus fou. On passe deux ou trois jours à préparer le match suivant. Ensuite, je pense qu'il faut une pause, analyser la manière dont la saison s'est déroulée jusqu'à présent. Je pense que nous avons déjà un bon nombre de matches à analyser et à voir les choses que nous avons bien faites, ainsi que les choses qui, selon moi, peuvent être améliorées. Nous n'avions pas un nombre de points spécifique [total] ou cette position, ou ceci. Non, je pense que nous devons aller aussi haut que possible, nous devons être la meilleure équipe possible. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je suis sûr que si nous pouvons offrir à ces joueurs une bonne base, une bonne structure, nous serons là à lutter pour les titres, oui. »
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Et maintenant, quelle suite pour Liverpool ?
Liverpool va désormais attendre avec anxiété des nouvelles de l’état physique d’Isak et de Gakpo avant l’énorme rendez-vous de dimanche à Anfield. Si le duo offensif est forfait, Iraola pourrait devoir compter sur Lewis Koumas comme seul attaquant de pointe senior de métier face à une redoutable équipe de Manchester City.
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