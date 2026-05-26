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Andoni Iraola figure désormais sur la short-list d’un grand club de Serie A aux côtés de la légende du FC Barcelone Xavi, tandis que Crystal Palace demeure en lice pour recruter l’entraîneur de Bournemouth
Les géants de San Siro s’intéressent de près à Iraola.
Le Milan AC a entamé des discussions avec les représentants d’Iraola pour le poste d’entraîneur laissé vacant, suite à une profonde restructuration menée à l’issue de la saison. Selon SunSport, les Rossoneri ont approché le tacticien basque après le limogeage de Massimiliano Allegri, consécutif à une défaite catastrophique lors de la dernière journée contre Cagliari.
Iraola, qui vient de boucler trois saisons couronnées de succès à Bournemouth, examine désormais ses options tout en laissant Crystal Palace, qui le courtise depuis longtemps, dans l’incertitude.
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L'entraîneur basque sollicite un temps de réflexion
À 43 ans, l’entraîneur veut prendre le temps de réfléchir à son avenir avant de s’engager dans un nouveau projet sportif, après avoir choisi de ne pas prolonger son contrat sur la côte sud.
Revenant sur son départ émouvant après avoir décroché une remarquable sixième place, Iraola a déclaré : « Le champagne est dans les vestiaires, nous avons fêté ça comme il se doit. J’ai apprécié chaque seconde passée avec les supporters et les joueurs ; c’est tellement agréable de terminer ainsi et d’avoir quelque chose à célébrer. J’ai vu beaucoup de gens qui m’ont soutenu ces trois dernières années.
Les enfants sont en vacances, je resterai à Bournemouth jusqu’en juillet, je fêterai avec le staff, puis je rentrerai chez moi au moins une semaine et je prendrai le temps de décider. »
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Xavi fait désormais partie de la short-list très sélective du Milan AC pour le poste d’entraîneur.
Xavi, icône du FC Barcelone, émerge comme candidat majeur au poste d’entraîneur du Milan AC, alors que le propriétaire Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic pilotent une refonte culturelle profonde. Les rumeurs autour d’Antonio Conte ayant reflué, des sources internes ont confié au Corriere dello Sport cibler des profils « à la Cesc Fàbregas », synonymes de jeu offensif et de modernité.
Xavi, actuellement sans club, figure en tête de liste aux côtés d’Iraola, même si les médias européens demeurent partagés sur la question de savoir si c’est le Milan ou des intermédiaires qui ont initié les discussions.
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Le club de Palace est dans l’incertitude quant à l’identité de son prochain entraîneur.
Palace traverse une période d’incertitude tendue dans l’attente de la décision d’Iraola, que la direction de Selhurst Park considère comme le candidat numéro un pour succéder à Oliver Glasner. Si Sportitalia a récemment démenti les rumeurs envoyant l’Espagnol à Napoli, la chaîne a confirmé que des intermédiaires le proposent activement à plusieurs clubs de Serie A. Iraola détient donc une influence considérable alors qu’il doit choisir entre participer à la reconstruction de San Siro et ouvrir une nouvelle ère dans le sud de Londres après la finale de la Ligue Europa Conférence à venir.