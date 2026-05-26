À 43 ans, l’entraîneur veut prendre le temps de réfléchir à son avenir avant de s’engager dans un nouveau projet sportif, après avoir choisi de ne pas prolonger son contrat sur la côte sud.

Revenant sur son départ émouvant après avoir décroché une remarquable sixième place, Iraola a déclaré : « Le champagne est dans les vestiaires, nous avons fêté ça comme il se doit. J’ai apprécié chaque seconde passée avec les supporters et les joueurs ; c’est tellement agréable de terminer ainsi et d’avoir quelque chose à célébrer. J’ai vu beaucoup de gens qui m’ont soutenu ces trois dernières années.

Les enfants sont en vacances, je resterai à Bournemouth jusqu’en juillet, je fêterai avec le staff, puis je rentrerai chez moi au moins une semaine et je prendrai le temps de décider. »