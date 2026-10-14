Le calendrier chargé a considérablement réduit le temps dont dispose Liverpool pour se préparer sur le terrain d’entraînement. Avant le match, Iraola a expliqué l’importance de ménager ses joueurs pendant cette période intense de la saison.

« On n’a pas beaucoup de temps pour s’entraîner », a déclaré l’Espagnol aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Désormais, on prépare souvent les matches uniquement avec des vidéos et des tableaux tactiques, et on passe juste un peu de temps dehors. »

« Il faut donner la priorité à la fraîcheur des joueurs. Surtout maintenant que nous disputons quatre matches en dix jours, il faut préserver leurs jambes et leur énergie pour les matches. »