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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Andoni Iraola fait tourner l’effectif de Liverpool pour le match de Ligue des champions contre le LASK, sur fond d’inquiétudes liées aux blessures

Liverpool
Ligue des Champions
A. Iraola
LASK vs Liverpool
LASK

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a fait tourner son onze de départ pour le match de Ligue des champions contre le LASK, en Autriche. Contraint de procéder à plusieurs changements en raison d’un calendrier chargé et de blessures touchant plusieurs joueurs clés, il a donné leur chance à de jeunes joueurs et à des recrues récentes.

  • Rotation européenne en Autriche

    L’entraîneur de Liverpool, Iraola, a remanié son onze de départ alors que le club se prépare à affronter la formation autrichienne du LASK en Ligue des champions mercredi soir. Liverpool vise une deuxième victoire consécutive en Europe après avoir battu l’Atlético de Madrid lors de son premier match de la phase de ligue à Anfield le mois dernier.

    Avec neuf matchs à disputer en 28 jours, Liverpool devait forcément faire tourner son effectif. Les blessures de plusieurs joueurs clés ont toutefois contraint Iraola à modifier sa composition à différents postes, alors que son équipe cherche à confirmer sur la scène européenne.

  • Andoni IraolaGetty Images

    Priorité à la fraîcheur

    Le calendrier chargé a considérablement réduit le temps dont dispose Liverpool pour se préparer sur le terrain d’entraînement. Avant le match, Iraola a expliqué l’importance de ménager ses joueurs pendant cette période intense de la saison.

    « On n’a pas beaucoup de temps pour s’entraîner », a déclaré l’Espagnol aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Désormais, on prépare souvent les matches uniquement avec des vidéos et des tableaux tactiques, et on passe juste un peu de temps dehors. »

    « Il faut donner la priorité à la fraîcheur des joueurs. Surtout maintenant que nous disputons quatre matches en dix jours, il faut préserver leurs jambes et leur énergie pour les matches. »

  • Blessures et absences : les soucis s’accumulent

    Les options offensives de Liverpool ont été fortement réduites par les blessures ces derniers temps. Dominik Szoboszlai est absent à la surprise générale en raison d’un problème aux ischio-jambiers, tandis qu’Alexander Isak et Cody Gakpo ne se sont pas remis à temps pour ce déplacement des coups reçus pendant la trêve internationale. Les deux attaquants avaient également manqué la défaite 3-0 contre Manchester City dimanche.

    Au milieu de terrain, Federico Chiesa et Wataru Endo sont indisponibles en raison de leur absence de la liste pour la Ligue des champions. Cela ouvre la voie à d’autres joueurs : Trey Nyoni prend place au milieu aux côtés de Ryan Gravenberch. Le jeune attaquant Lewis Koumas conserve lui aussi sa place dans l’équipe aux côtés de Bradley Barcola, recrue estivale acquise à prix d’or.

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICOAFP

    Onze de départ

    LASK (5-3-2) : Jungwirth ; Jorgensen, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango ; Danek, Borgarde, Schopf ; Lang, Adeniran

    Liverpool (4-2-3-1) : Alisson ; Frimpong, Araujo, Jacquet, Tsimikas ; Gravenberch, Nyoni ; Barcola, Wirtz, Ngumoha ; Koumas

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