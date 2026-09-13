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Andoni Iraola, entraîneur de Liverpool, révèle la raison tactique du soudain changement de rôle de Bradley Barcola après un match nul contre Fulham
Évolution tactique et flexibilité positionnelle
Après avoir évolué sur le flanc droit lors du succès européen en milieu de semaine, le Français a été déplacé à gauche pour sa première titularisation complète en Premier League. Iraola a rapidement écarté toute idée selon laquelle ses ailiers seraient cantonnés à un seul côté du terrain, en soulignant une approche tactique fluide. L'ancien du PSG devrait être une arme polyvalente dans l'arsenal de Liverpool tout au long de la saison, alors que
Interrogé sur la décision spécifique de déplacer Barcola, Iraola a expliqué : « Je pense l'avoir dit très souvent, nous avons quatre ailiers et probablement qu'avant la saison tout le monde aurait dit que nous avions plus d'ailiers gauches que d'ailiers droits parce qu'ils y ont davantage joué. Tous les ailiers joueront à droite et à gauche, selon les duels, selon là où nous pensons qu'ils seront les plus dangereux, selon parfois les exigences défensives, selon ce que nous ressentons, ce que nous analysons. Je pense que Bradley, je pense que tout le monde, les quatre, ont déjà joué des deux côtés et ce sera comme ça toute la saison. »
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Le potentiel et le développement physique de Barcola
Malgré l'absence de buts à Anfield, Iraola a trouvé des raisons d'être optimiste dans la prestation de Barcola. Le jeune Français, arrivé avec de grandes attentes, a montré des éclairs de sa qualité sur le flanc gauche après avoir évolué de l'autre côté lors du match de milieu de semaine contre l'Atletico Madrid. Iraola s'est empressé de souligner que l'ailier est encore en train de s'adapter aux exigences physiques du football anglais après une période de préparation perturbée.
« Je pense qu'avec Bradley, nous sommes aussi en train de construire sa condition physique parce qu'il n'a eu aucune minute en pré-saison et je pense qu'il y a une bonne partie où aujourd'hui il a joué, je pense, un peu plus encore qu'il y a trois jours contre l'Atletico Madrid », a déclaré Iraola.
« Il a eu une bonne occasion au second poteau ; ils ont contré le tir, mais il est bien arrivé. On sait probablement qu'il a davantage à offrir, mais maintenant il s'agit de lui donner des minutes, de continuer à bâtir sa confiance et c'est un joueur qui va nous apporter davantage. »
La bataille d’Endo pour sa place et sa solidité défensive
L'entraîneur a également fait le point sur la situation actuelle de Wataru Endo, qui a eu du mal à obtenir des titularisations lors des derniers matches. Dans un milieu de terrain très fourni, avec notamment Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, l'international japonais fait face à une forte concurrence interne. Malgré ce temps de jeu limité, Iraola a assuré que le milieu expérimenté restait un membre important de l'effectif et qu'il serait nécessaire à mesure que le calendrier s'intensifiera.
« Je pense que Wata a manqué une bonne partie de la pré-saison. Je pense qu'il n'est toujours pas à son meilleur niveau, mais il s'entraîne très bien. Le problème, c'est que devant lui, à son poste, j'ai beaucoup de joueurs. Il est en concurrence avec beaucoup de joueurs parce que nous donnons aussi du temps de jeu pour essayer Ryan, Alexis, Dom, des joueurs que je choisis en ce moment. Mais Wata est clairement un joueur que j'aime et, c'est certain, il aura ses moments », a-t-il déclaré.
- AFP
À domicile et tourné vers l’avenir
Si un match nul à domicile est rarement célébré dans un club du standing de Liverpool, Iraola a toutefois assuré que l’atmosphère à Anfield n’était pas le problème. L’entraîneur reste convaincu que le soutien du public sera un facteur décisif une fois que l’équipe aura retrouvé son rythme.
« Je ne l’ai pas ressenti, je ne l’ai pas ressenti il y a trois jours contre l’Atletico Madrid. Je préfère jouer à domicile, clairement. Je préfère être à domicile. Nous ne pouvons pas chercher les raisons à l’extérieur, nous devons trouver les raisons sur le terrain, en nous. Nous savons que si nous poussons, les gens seront avec nous. C’est sûr à 100 % », a conclu Iraola,
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