Après avoir évolué sur le flanc droit lors du succès européen en milieu de semaine, le Français a été déplacé à gauche pour sa première titularisation complète en Premier League. Iraola a rapidement écarté toute idée selon laquelle ses ailiers seraient cantonnés à un seul côté du terrain, en soulignant une approche tactique fluide. L'ancien du PSG devrait être une arme polyvalente dans l'arsenal de Liverpool tout au long de la saison, alors que

Interrogé sur la décision spécifique de déplacer Barcola, Iraola a expliqué : « Je pense l'avoir dit très souvent, nous avons quatre ailiers et probablement qu'avant la saison tout le monde aurait dit que nous avions plus d'ailiers gauches que d'ailiers droits parce qu'ils y ont davantage joué. Tous les ailiers joueront à droite et à gauche, selon les duels, selon là où nous pensons qu'ils seront les plus dangereux, selon parfois les exigences défensives, selon ce que nous ressentons, ce que nous analysons. Je pense que Bradley, je pense que tout le monde, les quatre, ont déjà joué des deux côtés et ce sera comme ça toute la saison. »