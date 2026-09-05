AFP
Traduit par
Andoni Iraola encense le redoutable Alexander Isak, auteur d’un doublé éclair qui offre à Liverpool une première victoire cruciale
Iraola salue l’impact d’Isak et son potentiel de buteur
Isak a été la star incontestée du spectacle à Portman Road, inscrivant un doublé dans les dix premières minutes pour mettre le match hors de portée des hôtes. S’exprimant après le coup de sifflet final, Iraola n’a pas tardé à encenser l’international suédois, arrivé à Anfield en provenance de Newcastle United pour un montant record en Grande-Bretagne de 125 millions de livres sterling. Le sang-froid de l’attaquant devant le but a montré pourquoi le club tenait tant à l’attirer sur les bords de la Mersey, et son entraîneur estime qu’il peut encore faire bien mieux s’il reste en bonne santé.
L’Espagnol a souligné que ses attentes concernant Isak allaient au-delà du simple fait de marquer des buts, mettant en avant l’importance du volume de course global de l’attaquant. « Oui, avec Alex, s’il est en forme, s’il est disponible, s’il est dans de bonnes dispositions, je pense qu’il fera les chiffres », a déclaré Iraola aux journalistes. « Mes exigences avec Alex ne porteront probablement pas sur les buts. Elles porteront sur d’autres choses, je lui demanderai autre chose pour que nous puissions bien jouer et, si nous jouons bien, nous serons en bonne position, les buts viendront. Je pense qu’il doit contribuer au collectif et quand tout le monde aide, je pense qu’ensuite les buts et le reste viendront. »
- Getty Images Sport
Soulagement pour Iraola après avoir décroché sa première victoire
Pour Iraola, cette victoire a apporté un soulagement concret puisqu’il a décroché ses trois premiers points depuis sa prise de fonctions à Liverpool. Ayant déjà connu un début difficile lors de son passage à Bournemouth, l’entraîneur tenait à éviter un scénario similaire sur le Merseyside. Il a reconnu que l’équipe avait retenu les leçons de ses sorties précédentes, où encaisser tôt avait compliqué les choses, et a salué la manière professionnelle dont elle a géré la seconde période face à une équipe d’Ipswich joueuse.
En revenant sur le coup de boost psychologique apporté par cette victoire, Iraola a admis son soulagement : « Définitivement. Cela ne pouvait pas arriver aujourd’hui parce que je pense que deux points ne reflètent pas non plus nos deux premiers matches, mais c’étaient les points que nous avions. Donc, définitivement, nous ne pouvions plus perdre de points aujourd’hui et je suis heureux parce que je crois que nous avons plutôt bien contrôlé le match. »
L’entraîneur revient sur une performance professionnelle
La victoire s'est construite sur un départ fulgurant qui a permis aux visiteurs de tuer pratiquement tout suspense dans les dix premières minutes. Revenant sur cette performance, l'entraîneur espagnol a souligné que l'équipe avait réussi à corriger les erreurs défensives qui avaient plombé ses précédentes sorties.
« Oui, très satisfait de la victoire, évidemment. Nous avions besoin de cette victoire, et aussi de cette performance. Surtout en première période, nous avons été une très bonne équipe », a déclaré Iraola. « Nous avons mis beaucoup de pression sur l'adversaire et je pense que nous avons vraiment très bien commencé le match. Je pense que nous avons probablement retenu les leçons des deux derniers matches, où nous avions concédé des buts tôt, et aujourd'hui nous ne voulions pas que cela se reproduise. Nous avons été vraiment solides en première période. En seconde période aussi, je pense, mais d'une manière différente. »
- Getty Images Sport
Les préparatifs de la Ligue des champions commencent
Ce match sans encaisser de but, le premier de Liverpool depuis début avril, offre une base essentielle alors que l’effectif se prépare au retour du football européen. L’attention se tourne désormais immédiatement vers le choc de Ligue des champions de mercredi contre l’Atletico Madrid à Anfield. Cependant, le groupe retenu pour cette compétition a déjà suscité des interrogations, Federico Chiesa ayant été écarté du groupe de Liverpool pour la phase de ligue aux côtés du milieu de terrain vétéran Wataru Endo.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles