Isak a été la star incontestée du spectacle à Portman Road, inscrivant un doublé dans les dix premières minutes pour mettre le match hors de portée des hôtes. S’exprimant après le coup de sifflet final, Iraola n’a pas tardé à encenser l’international suédois, arrivé à Anfield en provenance de Newcastle United pour un montant record en Grande-Bretagne de 125 millions de livres sterling. Le sang-froid de l’attaquant devant le but a montré pourquoi le club tenait tant à l’attirer sur les bords de la Mersey, et son entraîneur estime qu’il peut encore faire bien mieux s’il reste en bonne santé.

L’Espagnol a souligné que ses attentes concernant Isak allaient au-delà du simple fait de marquer des buts, mettant en avant l’importance du volume de course global de l’attaquant. « Oui, avec Alex, s’il est en forme, s’il est disponible, s’il est dans de bonnes dispositions, je pense qu’il fera les chiffres », a déclaré Iraola aux journalistes. « Mes exigences avec Alex ne porteront probablement pas sur les buts. Elles porteront sur d’autres choses, je lui demanderai autre chose pour que nous puissions bien jouer et, si nous jouons bien, nous serons en bonne position, les buts viendront. Je pense qu’il doit contribuer au collectif et quand tout le monde aide, je pense qu’ensuite les buts et le reste viendront. »