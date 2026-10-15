Iraola a donné des nouvelles encourageantes de l’état de forme de Cody Gakpo, Alexander Isak et Dominik Szoboszlai. Le trio, qui joue un rôle important dans l’équipe, a manqué les deux derniers matches de Liverpool après avoir reçu divers coups avec ses sélections respectives pendant les trêves internationales de septembre et d’octobre. Leur absence a mis à l’épreuve la profondeur de l’effectif à une période chargée de la saison.

Interrogé jeudi, lors de sa conférence de presse d’avant-match, sur la possibilité de voir les trois joueurs participer au prochain déplacement au Gtech Community Stadium, le technicien espagnol a répondu : « Il est trop tôt pour se prononcer, il nous reste encore l’entraînement de demain », a déclaré Iraola sur le site officiel du club. « Évidemment, ils n’étaient pas prêts hier soir [contre le LASK]. Nous devons attendre et voir. Je pense qu’il est encore très tôt, mais de la même manière que j’ai dit qu’ils n’étaient pas disponibles pour les matches précédents, je laisse cette fois la porte ouverte, oui. »