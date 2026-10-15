AFP
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Andoni Iraola donne un indice de taille sur le retour du trio de Liverpool pour le match contre Brentford
De bonnes nouvelles concernant les blessures
Iraola a donné des nouvelles encourageantes de l’état de forme de Cody Gakpo, Alexander Isak et Dominik Szoboszlai. Le trio, qui joue un rôle important dans l’équipe, a manqué les deux derniers matches de Liverpool après avoir reçu divers coups avec ses sélections respectives pendant les trêves internationales de septembre et d’octobre. Leur absence a mis à l’épreuve la profondeur de l’effectif à une période chargée de la saison.
Interrogé jeudi, lors de sa conférence de presse d’avant-match, sur la possibilité de voir les trois joueurs participer au prochain déplacement au Gtech Community Stadium, le technicien espagnol a répondu : « Il est trop tôt pour se prononcer, il nous reste encore l’entraînement de demain », a déclaré Iraola sur le site officiel du club. « Évidemment, ils n’étaient pas prêts hier soir [contre le LASK]. Nous devons attendre et voir. Je pense qu’il est encore très tôt, mais de la même manière que j’ai dit qu’ils n’étaient pas disponibles pour les matches précédents, je laisse cette fois la porte ouverte, oui. »
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Gérer un emploi du temps chargé
Ces éventuels retours tomberaient à point nommé pour Liverpool, qui traverse actuellement une série de matches éprouvante dans plusieurs compétitions. Le club abordera la rencontre face à Brentford avec moins de 72 heures de récupération après sa victoire riche en buts contre le LASK en Ligue des champions, en Autriche. Dans le football moderne, disposer de toutes ses options en attaque et au milieu de terrain est essentiel pour maintenir sa dynamique actuelle en championnat.
Iraola est parfaitement conscient de la nécessité de faire tourner son effectif pour préserver la fraîcheur de ses joueurs et éviter d’autres blessures musculaires durant cette période intense. Plusieurs changements avaient été apportés au onze de départ lors de la victoire à Linz, et les supporters peuvent s’attendre à de nouveaux ajustements ce week-end. Avec un autre choc contre Villarreal prévu seulement trois jours après le match face à Brentford, le staff technique doit trouver un équilibre entre la nécessité immédiate de prendre des points et la santé à long terme de ses joueurs vedettes.
Iraola exige que son effectif soit prêt
L’entraîneur de Liverpool a souligné que chaque membre du vestiaire devait être prêt à apporter sa contribution, qu’il soit titulaire régulier ou remplaçant capable de faire la différence. Avec le calendrier chargé de l’automne, les occasions de jouer se présenteront souvent. Iraola estime que la profondeur de l’effectif sera déterminante pour la réussite du club en Premier League et sur la scène européenne cette saison.
« À cette période surtout, alors que nous jouons pratiquement tous les trois jours, voire à moins de trois jours d’intervalle, il faut davantage de joueurs. C’est pour cela que nous avons un peu changé l’équipe hier. Nous devrons encore la changer ce week-end, puis de nouveau lorsque nous affronterons Villarreal trois jours plus tard. Nous avons besoin de tout le monde, nous aurons besoin de chacun à un moment ou à un autre. Chacun doit être prêt, car nous aurons probablement besoin de lui », a ajouté l’entraîneur.
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Monter en puissance dans les différentes compétitions
Liverpool est actuellement porté par sa victoire 6-3 à Linz, mais la Premier League lui réserve un tout autre défi. Iraola a insisté sur la nécessité pour chaque membre du vestiaire de rester concentré et prêt à apporter sa contribution à tout moment, qu’il soit titulaire habituel ou de retour de l’infirmerie.
« Nous avons besoin de tout le monde. Nous aurons besoin de chacun à un moment ou à un autre. Chacun doit être prêt, car nous aurons probablement besoin de lui », a conclu Iraola.
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