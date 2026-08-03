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Andoni Iraola donne des nouvelles de Jeremie Frimpong après que le défenseur de Liverpool est sorti en boitant contre Leeds
Iraola minimise les inquiétudes autour de la blessure de Frimpong
Les supporters de Liverpool ont retenu leur souffle dans les dernières minutes de la défaite 4-2 en pré-saison face à Leeds United à Chicago, Frimpong devenant le dernier souci défensif du club. Le piston, pièce maîtresse de la préparation estivale de Liverpool, a été contraint de quitter la pelouse alors qu’il restait environ 15 minutes à jouer.
Interrogé sur la situation juste après le coup de sifflet final, Iraola s’est empressé de préciser que ce remplacement relevait davantage de la précaution que d’un véritable problème médical. S’exprimant auprès de LFCTV, l’entraîneur de Liverpool a donné des nouvelles rassurantes du défenseur. « Jeremie a demandé le changement ; je ne pense pas que ce soit une blessure, a expliqué Iraola. Je pense que c’était simplement une surcharge et je pense qu’il n’est pas blessé. De ce point de vue, je ne pense pas que nous ayons perdu quelqu’un. »
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Gérer une liste médicale estivale compliquée
Le soulagement concernant Frimpong est d’autant plus fort au vu de l’état actuel de l’infirmerie de Liverpool. Liverpool a vécu un été frustrant sur le plan de la condition physique, avec plusieurs éléments clés déjà sur la touche ou suivant des programmes individuels. Joe Gomez est notamment absent, après avoir ressenti une blessure qui devrait écarter le défenseur polyvalent des terrains pendant environ un mois. Ce coup dur a contraint Iraola à rebattre ses cartes durant la tournée aux États-Unis, rendant la santé de ses titulaires restants encore plus cruciale à l’approche de la saison de Premier League.
En outre, l’effectif gère plusieurs processus de récupération à long terme. Giovanni Leoni et Stefan Bajcetic travaillent tous deux à leur retour après des problèmes importants, tandis que la nouvelle recrue Jeremy Jacquet est gérée avec une extrême prudence et n’a pas encore disputé le moindre match. Le staff prend aucun risque avec le Français alors qu’il cherche à l’intégrer au système à haute intensité privilégié par le nouveau régime.
Iraola revient sur les progrès de la tournée aux États-Unis
Malgré la défaite contre Leeds et les inquiétudes de fond liées aux blessures, Iraola reste positif quant au travail accompli par son équipe pendant son séjour en Amérique du Nord. Cette tournée a offert au manager l'occasion de constater de première main l'ampleur mondiale du club, tout en mettant ses idées tactiques à l'épreuve face à des adversaires variés.
« Au final, on voit que c'est un club immense, a déclaré Iraola. Tous les supporters que nous avons, même à l'étranger, nous voulons être prêts pour le début de la saison et c'est à ce moment-là que les gens veulent nous voir bien jouer et obtenir des résultats. »
- AFP
Quelle est la suite pour Liverpool ?
Le programme de pré-saison de Liverpool est loin d’être terminé, avec encore deux affiches de prestige à domicile au calendrier. Liverpool retrouvera Anfield pour recevoir l’AS Monaco puis Côme lors de ses dernières répétitions générales avant le début des matches officiels. Le véritable test suivra peu après, lorsque Liverpool se déplacera à St James' Park pour lancer sa campagne de Premier League contre Newcastle, où l’intensité exigée par Iraola sera mise à l’épreuve ultime dans un environnement extérieur difficile.
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