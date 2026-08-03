Les supporters de Liverpool ont retenu leur souffle dans les dernières minutes de la défaite 4-2 en pré-saison face à Leeds United à Chicago, Frimpong devenant le dernier souci défensif du club. Le piston, pièce maîtresse de la préparation estivale de Liverpool, a été contraint de quitter la pelouse alors qu’il restait environ 15 minutes à jouer.

Interrogé sur la situation juste après le coup de sifflet final, Iraola s’est empressé de préciser que ce remplacement relevait davantage de la précaution que d’un véritable problème médical. S’exprimant auprès de LFCTV, l’entraîneur de Liverpool a donné des nouvelles rassurantes du défenseur. « Jeremie a demandé le changement ; je ne pense pas que ce soit une blessure, a expliqué Iraola. Je pense que c’était simplement une surcharge et je pense qu’il n’est pas blessé. De ce point de vue, je ne pense pas que nous ayons perdu quelqu’un. »