Andoni Iraola devrait quitter Bournemouth cet été, une perspective qui met en alerte les clubs rivaux de Premier League

Iraola a annoncé son départ dans un communiqué officiel : « Entraîner l'AFC Bournemouth a été un honneur. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Merci aux joueurs, au staff et à Bill pour ces moments exceptionnels. Je pars au bon moment, mais je garderai toujours de merveilleux souvenirs de ce club. »

Le président de Bournemouth, Bill Foley, a ajouté : « Andoni a joué un rôle déterminant dans l’orientation de ce club de football au cours des trois dernières saisons. Il a apporté de l’intensité, de l’innovation et une philosophie claire qui ont permis à l’AFC Bournemouth de s’élever tant sur le terrain qu’en dehors. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour son leadership et garderons toujours d’excellents souvenirs de notre collaboration, ainsi que de ce que nous avons accompli ensemble. »