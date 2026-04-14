Getty Images Sport
Traduit par
Andoni Iraola devrait quitter Bournemouth cet été, une perspective qui met en alerte les clubs rivaux de Premier League
La fin d’une époque sur la Côte-Sud
Iraola quittera Bournemouth à l’issue de son contrat, en fin de saison, a confirmé le club. Son départ marquera la fin d’une ère de transformation pour les Cherries, devenus l’une des équipes les plus passionnantes de l’élite anglaise sous sa direction.
Selon The Athletic, le club a multiplié les efforts pour le conserver durant quinze mois de négociations. Déçu de le voir partir, il respecte néanmoins sa décision et préserve des relations solides avec l’entraîneur espagnol. Malgré ce départ imminent, Bournemouth occupe la 11e place de la Premier League et reste sur une série impressionnante de douze matchs sans défaite.
- Getty Images Sport
« Ce fut un honneur »
Iraola a annoncé son départ dans un communiqué officiel : « Entraîner l'AFC Bournemouth a été un honneur. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Merci aux joueurs, au staff et à Bill pour ces moments exceptionnels. Je pars au bon moment, mais je garderai toujours de merveilleux souvenirs de ce club. »
Le président de Bournemouth, Bill Foley, a ajouté : « Andoni a joué un rôle déterminant dans l’orientation de ce club de football au cours des trois dernières saisons. Il a apporté de l’intensité, de l’innovation et une philosophie claire qui ont permis à l’AFC Bournemouth de s’élever tant sur le terrain qu’en dehors. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour son leadership et garderons toujours d’excellents souvenirs de notre collaboration, ainsi que de ce que nous avons accompli ensemble. »
- Getty Images Sport
Les rivaux de Premier League se disputent déjà Iraola.
Selon The Athletic, Crystal Palace s’intéresse à Iraola. L’entraîneur Oliver Glasner a annoncé en janvier qu’il quitterait le club londonien en fin de saison. Les Eagles souhaitent changer de cap tactique et estiment que le style offensif du technicien espagnol correspond mieux à leur effectif.
Tottenham Hotspur s’était déjà intéressé à lui en mars 2025, prêt à activer sa clause libératoire de 10 millions de livres (13 millions de dollars), avant de nommer Thomas Frank en provenance de Brentford après le départ d’Ange Postecoglou en juin. L’Athletic Club s’était aussi penché sur son profil après l’annonce du départ d’Ernesto Valverde le mois dernier, mais cette option semble désormais peu probable. Enfin, Iraola a été cité du côté de Manchester United, où le statut définitif de Michael Carrick n’a pas encore été tranché.
Le processus de succession est lancé.
Selon The Athletic, Kieran McKenna, l’entraîneur d’Ipswich Town, fait partie des candidats pressentis pour succéder à Iraola à Bournemouth. Ipswich, actuellement en course pour retrouver la Premier League, veut garder son technicien, mais le contrat du Nord-Irlandais à Portman Road inclut une clause libératoire.
Son successeur aura donc une lourde tâche. Arrivé en juin 2023 en provenance du Rayo Vallecano, Iraola a d’abord conduit les Cherries à la 12e place de Premier League, avant de les emmener à la 9e position l’année suivante, à neuf unités des places européennes. Le technicien basque pourrait d’ailleurs partir sur une bonne note : Bournemouth pointe actuellement à seulement deux points du top 7.