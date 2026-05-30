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Andoni Iraola devrait être nommé prochain entraîneur de Liverpool, les Reds souhaitant agir rapidement après le limogeage d'Arne Slot
Liverpool réagit rapidement après le changement d'entraîneur
Liverpool a décidé de se séparer de Slot après une saison en deçà des attentes à Anfield. Le Néerlandais quitte le club avec effet immédiat, les Reds ayant peiné à trouver un rythme régulier et n’ayant pas été à la hauteur des espérances des supporters et de la direction.
Cette rupture acte un changement d’orientation stratégique destiné à ramener le club au plus haut niveau de la compétition. Selon Fabrizio Romano, Liverpool aurait déjà coché le nom d’Iraola pour lui succéder. L’expérience de l’Espagnol en Premier League et sa réputation de promouvoir un style de jeu agressif et offensif en font le candidat favori pour le poste.
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Iraola a été désigné comme successeur.
Selon Romano, Liverpool a fait son choix et se prépare à nommer Iraola. Le journaliste a écrit sur X : « Andoni Iraola devrait devenir le prochain entraîneur de Liverpool, comme cela a été révélé plus tôt dans la journée ! Les négociations vont avancer rapidement pour finaliser les formalités, mais la décision de Liverpool est prise. Iraola sera le prochain entraîneur. »
Liverpool cherche à prendre un nouveau cap tactique
Cette décision intervient après une saison 2025-2026 difficile, au cours de laquelle Liverpool a peiné à trouver de la régularité, ne validant son billet pour la Ligue des champions qu’à la dernière journée et terminant à 25 points d’Arsenal. Malgré quelques performances encourageantes sous la direction de Slot, et bien qu’il ait conquis le titre dès sa première saison, le groupe n’a pas réussi à maintenir son élan lors de sa deuxième année complète à la tête de l’équipe. Cette stagnation a finalement convaincu les dirigeants d’Anfield qu’un changement s’imposait.
Le profil d’Iraola correspond étroitement à la volonté de Liverpool d’adopter une approche à haute intensité. Sa capacité à mettre en place un pressing énergique et à optimiser les ressources en fait une option pertinente alors que le club cherche à se forger une nouvelle identité.
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Quelques formalités doivent encore être finalisées avant l’officialisation de sa nomination.
Liverpool devrait poursuivre les négociations dans les prochains jours ; plusieurs démarches officielles restent en effet nécessaires avant de pouvoir finaliser et annoncer officiellement la nomination. Si l’accord est conclu, Iraola s’attèlera immédiatement à l’élaboration des plans estivaux du club. Nommer un entraîneur dès à présent permettrait aux Reds d’entamer la reconstruction de l’effectif et de se préparer pour une saison cruciale, avec pour objectif de ramener Liverpool au sommet du football anglais.