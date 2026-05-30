Andoni Iraola devrait être nommé prochain entraîneur de Liverpool, les Reds souhaitant agir rapidement après le limogeage d'Arne Slot

Liverpool a décidé de se séparer de Slot après une saison en deçà des attentes à Anfield. Le Néerlandais quitte le club avec effet immédiat, les Reds ayant peiné à trouver un rythme régulier et n’ayant pas été à la hauteur des espérances des supporters et de la direction.

Cette rupture acte un changement d’orientation stratégique destiné à ramener le club au plus haut niveau de la compétition. Selon Fabrizio Romano, Liverpool aurait déjà coché le nom d’Iraola pour lui succéder. L’expérience de l’Espagnol en Premier League et sa réputation de promouvoir un style de jeu agressif et offensif en font le candidat favori pour le poste.