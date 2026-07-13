Andoni Iraola confirme que Liverpool « travaille d'arrache-pied » pour recruter d'autres nouveaux joueurs lors du mercato estival, après les signatures précoces de Victor Munoz et Jeremy Jacquet

Lundi, Iraola s'est rendu au centre d'entraînement AXA pour présenter sa vision pour Liverpool suite à sa nomination. Alors que la préparation d'avant-saison débute officiellement mardi, l'ancien entraîneur de Bournemouth a immédiatement mis l'accent sur la dynamique de l'effectif et la nécessité de nouveaux renforts, malgré les transferts déjà conclus par l'équipe de recrutement.

L’Espagnol a reconnu que, même si Munoz et Jacquet ont renforcé l’effectif, le travail est loin d’être terminé. « Nous avons déjà recruté deux joueurs, mais nous en avons besoin de plus, nous le savons. Nous y travaillons. En tant qu’entraîneur, je voudrais que les joueurs soient là dès le premier jour, par égoïsme, mais nous savons que cela ne fonctionne pas ainsi ; nous travaillons d’arrache-pied pour ces recrutements », a déclaré Iraola aux journalistes.







