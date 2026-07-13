AFP
Traduit par
Andoni Iraola confirme que Liverpool « travaille d'arrache-pied » pour recruter d'autres nouveaux joueurs lors du mercato estival, après les signatures précoces de Victor Munoz et Jeremy Jacquet
Iraola réclame davantage de renforts à Anfield
Lundi, Iraola s'est rendu au centre d'entraînement AXA pour présenter sa vision pour Liverpool suite à sa nomination. Alors que la préparation d'avant-saison débute officiellement mardi, l'ancien entraîneur de Bournemouth a immédiatement mis l'accent sur la dynamique de l'effectif et la nécessité de nouveaux renforts, malgré les transferts déjà conclus par l'équipe de recrutement.
L’Espagnol a reconnu que, même si Munoz et Jacquet ont renforcé l’effectif, le travail est loin d’être terminé. « Nous avons déjà recruté deux joueurs, mais nous en avons besoin de plus, nous le savons. Nous y travaillons. En tant qu’entraîneur, je voudrais que les joueurs soient là dès le premier jour, par égoïsme, mais nous savons que cela ne fonctionne pas ainsi ; nous travaillons d’arrache-pied pour ces recrutements », a déclaré Iraola aux journalistes.
- Getty Images Sport
Participation active à la stratégie de recrutement
Iraola ne se contente pas d’attendre que le directeur sportif lui présente de nouveaux joueurs ; il s’implique directement dans le processus pour s’assurer que les profils recherchés soient identifiés. L’entraîneur principal a exprimé son souhait d’intégrer les nouvelles recrues le plus rapidement possible, même si les complexités du mercato estival et les grands tournois internationaux retardent souvent les transferts secondaires.
Confirmant son implication directe dans les opérations estivales du club, il a ajouté : « J'essaie évidemment d'apporter mon aide [pour les recrutements] également. »
Tisser des liens avec l'effectif actuel
En marge du marché des transferts, Iraola a déjà posé les bases au sein du club de Kirby. Il a révélé avoir échangé avec plusieurs joueurs cadres, dont ceux qui ont participé à la Coupe du monde 2026. Son objectif est clair : créer un environnement favorable afin que les talents d’élite s’épanouissent dans son système tactique.
« J’ai échangé avec les joueurs pendant la Coupe du monde, surtout ceux qui avaient été éliminés et qui étaient en vacances. Je ne voulais pas les importuner pendant la compétition, mais nous avons eu de bonnes discussions », a expliqué Iraola. « J’ai profité de ces semaines précédant la reprise de l’entraînement pour m’entretenir avec de nombreuses personnes qui travaillent ici au quotidien. Elles créent un environnement propice qui permet à nos joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes. »
- AFP
Les préparatifs d'avant-saison s'accélèrent
Alors que la préparation d’avant-saison débute officiellement mardi, plusieurs cadres de l’équipe première ont déjà fait leur retour à l’entraînement. Dominik Szoboszlai, Joe Gomez et Jeremie Frimpong devraient montrer la voie dès les premières séances. Ces premiers exercices seront essentiels pour permettre à Iraola de mettre en œuvre ses idées tactiques avant que l’effectif au complet ne se réunisse plus tard dans le mois, à l’issue des congés post-tournoi. Alors que Liverpool s’apprête à s’envoler pour sa tournée aux États-Unis, la pression monte sur le département recrutement, attendu qu’Iraola réclame encore des renforts.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles