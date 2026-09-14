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Andoni Iraola confirme que Giorgi Mamardashvili affrontera Tottenham, tandis que le coach de Liverpool donne d’importantes nouvelles sur Joe Gomez et Conor Bradley
Mamardashvili monte en puissance avant le choc contre Tottenham
Iraola a officiellement confirmé que Mamardashvili débutera contre Tottenham en Coupe de la Ligue, marquant un changement important dans les buts de Liverpool. Alors qu’Alisson Becker était l’indiscutable numéro un, le Brésilien bénéficiera d’un repos mardi soir. Iraola, qui avait déjà suivi le gardien géorgien lors de son passage en Liga, a affiché une immense confiance dans les capacités du joueur de 25 ans malgré son faible temps de jeu jusqu’ici cette saison.
Cette décision de faire tourner intervient après un calendrier éprouvant qui a vu Liverpool disputer deux matches en seulement quatre jours. « Je pense qu’il y a peu de doutes concernant Ali ; il a fait ses preuves et il joue très bien, a expliqué Iraola. J’estime aussi Giorgi très hautement, je le connais de ses années en Espagne. Je lui ai dit que nous avions essayé de le recruter pour Bournemouth avant que j’arrive ici, et pour moi c’est un très bon gardien. Il va débuter demain. »
- Getty Images Sport
Gomez a reçu le feu vert pour un retour à Anfield
Bonne nouvelle de taille pour la profondeur défensive de Liverpool : Joe Gomez s’apprête à faire son retour à la compétition après une longue période à l’infirmerie. Le défenseur polyvalent est absent depuis fin juillet après avoir contracté une blessure musculaire lors d’un match amical de pré-saison contre Sunderland. Iraola a confirmé que Gomez s’entraînait avec le groupe professionnel depuis une semaine et qu’il pouvait désormais postuler pour affronter l’équipe de Roberto De Zerbi, même si l’étendue exacte de sa participation reste à déterminer.
« Il s’entraîne avec l’équipe. Je pense qu’il va être disponible pour demain et maintenant, il s’agit de décider combien de temps il peut jouer et quelle est la meilleure chose à faire », a révélé Iraola.
Bradley est toujours confronté à une longue convalescence
Si les nouvelles concernant Gomez sont positives, la situation reste plus compliquée pour le jeune latéral Conor Bradley. L’international nord-irlandais, auteur d’une saison de l’éclosion lors du dernier exercice, est actuellement confronté à un important problème physique qui l’a tenu éloigné du groupe professionnel pendant plusieurs semaines. Iraola a admis que Bradley n’en est pas encore au stade où il peut retrouver ses coéquipiers pour les séances tactiques, même s’il a franchi un nouveau cap dans sa récupération.
« Je pense qu’il n’est pas proche d’un retour à l’entraînement avec l’équipe. Il s’entraîne seul mais il a commencé à retoucher le ballon. Bien sûr, je veux qu’il soit prêt le plus vite possible, mais c’est une blessure de longue durée. Je pense que [Giovanni] Leoni est un peu en avance sur lui et, malgré cela, il faudra encore un peu de temps pour Conor, oui », a déclaré l’entraîneur.
- AFP
Stratégie de rotation de l’effectif
Iraola a également laissé entendre de manière appuyée que les fidèles d’Anfield auront l’occasion de découvrir plusieurs joueurs encore « inédits » face à Tottenham. Après n’avoir utilisé que 18 joueurs différents lors des cinq premiers matches de la saison, l’Espagnol tient à tester la profondeur de son effectif.
« Je pense que nous verrons demain des joueurs que nous n’avons pas encore vus », a laissé entendre l’entraîneur de Liverpool. « J’ai vraiment hâte de les voir, parce que j’ai le sentiment qu’ils vont bien jouer ou qu’ils peuvent nous aider, et ils n’ont probablement pas encore eu leur chance. »
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