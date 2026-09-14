Iraola a officiellement confirmé que Mamardashvili débutera contre Tottenham en Coupe de la Ligue, marquant un changement important dans les buts de Liverpool. Alors qu’Alisson Becker était l’indiscutable numéro un, le Brésilien bénéficiera d’un repos mardi soir. Iraola, qui avait déjà suivi le gardien géorgien lors de son passage en Liga, a affiché une immense confiance dans les capacités du joueur de 25 ans malgré son faible temps de jeu jusqu’ici cette saison.

Cette décision de faire tourner intervient après un calendrier éprouvant qui a vu Liverpool disputer deux matches en seulement quatre jours. « Je pense qu’il y a peu de doutes concernant Ali ; il a fait ses preuves et il joue très bien, a expliqué Iraola. J’estime aussi Giorgi très hautement, je le connais de ses années en Espagne. Je lui ai dit que nous avions essayé de le recruter pour Bournemouth avant que j’arrive ici, et pour moi c’est un très bon gardien. Il va débuter demain. »