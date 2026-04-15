Andoni Iraola a reçu une offre de Crystal Palace, mais un club de Bundesliga espère convaincre l'entraîneur sortant de Bournemouth en lui proposant un projet à long terme

Par ailleurs, le magazine allemand *kicker* rapporte que le Bayer Leverkusen a ajouté ce technicien de 43 ans à sa liste de candidats potentiels. Le club de Bundesliga étudie actuellement les remplaçants possibles de Kasper Hjulmand, alors que les doutes internes quant à son avenir ne cessent de croître. Iraola quitte Bournemouth alors que le club occupe une position confortable, pointant actuellement à la 11e place de la Premier League. Son bilan cette saison, toutes compétitions confondues, compte 10 victoires et 15 nuls en 34 matchs, lui permettant d’accumuler 45 points en championnat. À propos de son départ, Iraola a déclaré : « Ce fut un honneur d’entraîner l’AFC Bournemouth et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je remercie les joueurs et le staff avec lesquels j’ai travaillé, ainsi que Bill, qui ont tous rendu mon passage ici si spécial. »