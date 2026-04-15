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Andoni Iraola a reçu une offre de Crystal Palace, mais un club de Bundesliga espère convaincre l'entraîneur sortant de Bournemouth en lui proposant un projet à long terme
Crystal Palace anticipe et s’active déjà pour s’attacher les services d’un entraîneur espagnol.
Selon Marca, Crystal Palace aurait déjà approché Iraola pour lui proposer un contrat très lucratif afin qu’il prenne les rênes du club londonien. Le stratège ibérique, qui a récemment confirmé son départ imminent de la côte sud à l’issue de la saison, suscite un vif intérêt sur le Vieux Continent. Les Eagles, désireux de remplacer Oliver Glasner, lui ont soumis une offre de plusieurs millions de livres sterling assortie d’un projet à long terme. Son style de jeu agressif et son expérience du championnat anglais, renforcée par la proximité géographique entre les deux clubs (moins de 150 km), devraient lui permettre de s’intégrer rapidement à son nouvel environnement.
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Leverkusen surveille la situation en tant qu’option alternative.
Par ailleurs, le magazine allemand *kicker* rapporte que le Bayer Leverkusen a ajouté ce technicien de 43 ans à sa liste de candidats potentiels. Le club de Bundesliga étudie actuellement les remplaçants possibles de Kasper Hjulmand, alors que les doutes internes quant à son avenir ne cessent de croître. Iraola quitte Bournemouth alors que le club occupe une position confortable, pointant actuellement à la 11e place de la Premier League. Son bilan cette saison, toutes compétitions confondues, compte 10 victoires et 15 nuls en 34 matchs, lui permettant d’accumuler 45 points en championnat. À propos de son départ, Iraola a déclaré : « Ce fut un honneur d’entraîner l’AFC Bournemouth et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je remercie les joueurs et le staff avec lesquels j’ai travaillé, ainsi que Bill, qui ont tous rendu mon passage ici si spécial. »
Les facteurs financiers influencent la course au poste d’entraîneur
Leverkusen tient un atout majeur : l’entraîneur très coté sera libre de tout contrat à l’issue de son bail. Ce qui n’est pas le cas de leur autre cible, Fabian Hurzeler. Pour arracher Hurzeler à Brighton, il faudrait débourser une indemnité de transfert substantielle, supérieure à 10 millions d’euros. Si Palace pourrait aisément aligner 15 millions d’euros pour ses cibles, les dirigeants de Leverkusen estiment que la philosophie de Hurzeler s’accorde mieux avec l’identité footballistique qu’ils défendent. En revanche, le club londonien affiche moins de réticences en matière d’adaptation tactique et dispose de la puissance financière nécessaire pour investir massivement.
- AFP
Prochaines décisions stratégiques pour ce manager très courtisé
Alors que la saison touche à sa fin, l’entraîneur très convoité doit choisir entre rester en Angleterre et relever un nouveau défi à l’étranger. Crystal Palace attend toujours sa réponse définitive à une offre particulièrement généreuse, tandis que Leverkusen étudie encore ses options avant de formaliser une approche. Dans le même temps, Bournemouth va accélérer sa recherche d’un successeur à la hauteur.